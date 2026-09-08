JEFFERIES stuft NOVARTIS AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis auf "Hold" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Das Scheitern der Harbor-Studie mit dem Mittel De-desiran dürfte erneut Fragen über den Due-Dilligence-Prozess bei Novartis und das Vorgehen bei der Geschäftsentwicklung aufwerfen, schrieb Michael Leuchten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Mittel galt als Herzstück bei der milliardenschweren Übernahme des US-Biotechunternehmens Avidity. Leuchten rechnet mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 80 Prozent für das Medikament und einem weltweiten Spitzenumsatz von 1,5 Milliarden Dollar im Jahr./tav/glVeröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 02:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 02:37 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,25 % und einem Kurs von 119,8EUR auf Lang & Schwarz (08. September 2026, 10:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Leuchten

Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 110

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



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