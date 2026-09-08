SANY H1 2026 Revenue Soars 19.5% to $7.89B; Overseas at 61%
SANY Heavy Industry accelerates global momentum in H1 2026, delivering double-digit revenue gains, robust overseas expansion, and strong growth across key machinery segments.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- SANY Heavy Industry reported H1 2026 revenue of USD 7.89 billion, up 19.49% year over year, while attributable net profit rose 9.13% to USD 838.9 million.
- Q2 revenue increased 24.39% to USD 4.33 billion, and attributable net profit grew 16.93% to USD 473.1 million.
- Overseas revenue reached USD 4.72 billion, up 21.82%, accounting for 61.33% of core business revenue.
- Overseas growth was strongest in Africa (+47.66%), followed by the Americas (+24.70%), Asia and Australia (+17.38%), and Europe (+12.68%).
- All major product segments grew, led by piling machinery (+63.11%), excavation machinery (+21.77%), and concrete machinery (+21.25%).
- SANY is focusing on globalization, digitalization, and decarbonization, shifting from product exports toward localized overseas operations, services, and R&D.
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