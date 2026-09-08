Arm Holdings: Volatile Kursrallye, Bullen behalten trotz Korrekturen die Kontrolle

Zuletzt notierte Arm am 7. September 2026 bei 217,00 Euro. Damit liegt der Titel zwar rund 44 Prozent unter dem im Juni markierten Drei-Jahres-Hoch bei 386,00 Euro, aber immer noch weit entfernt vom Tief der Beobachtungsperiode. Gemessen am Tief bei 45,20 Euro bedeutet der aktuelle Stand ein Kursplus von rund 380 Prozent. Charttechnisch befindet sich die Aktie damit klar im oberen Bereich der Drei-Jahres-Spanne – ein Hinweis darauf, dass die Bullen trotz der kräftigen Konsolidation seit Juni weiterhin die übergeordnete Kontrolle behalten.

Die Aktie von Arm Holdings hat in den vergangenen drei Jahren eine außergewöhnlich volatile Aufwärtsbewegung hingelegt. Vom Tiefpunkt bei 45,20 Euro im Oktober 2023 schob sich der Kurs in mehreren Wellen bis auf ein Rekordhoch von 386,00 Euro am 19. Juni 2026 nach oben. Dazwischen standen konsolidierende Phasen, in denen frühere steile Anstiege wieder teilweise abgebaut wurden. Insgesamt bleibt jedoch ein klar aufwärtsgerichteter Langfristtrend, in dem jede größere Korrektur bislang in deutlich höheren Niveaus endete als die vorherige.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

200-Tage-Linie weiter deutlich unterschritten? Nein – der Trend bleibt intakt

Die 200-Tage-Linie, berechnet aus den letzten 200 Schlusskursen seit Ende 2025, verläuft nach den vorliegenden Daten grob im Bereich um 180 Euro. Hintergrund: In diese Durchschnittsbildung fließen noch Kurse aus der schwächeren Phase unter 120 Euro Ende 2025 ein, aber auch die dynamische Rallye über 300 Euro im Frühjahr 2026. Aus dieser Mischung ergibt sich ein geglätteter Trendverlauf deutlich unterhalb der Spitzenkurse. Mit einem aktuellen Kurs von 217,00 Euro handelt Arm damit um etwa 20 Prozent über der 200-Tage-Linie. Charttechnisch spricht dieser Abstand für einen weiterhin klar intakten mittelfristigen Aufwärtstrend, in dem Rücksetzer bislang eher als Korrekturen innerhalb einer größeren Hausse zu werten sind.

Zentrale Unterstützungen und Widerstände im Überblick

Auf der Unterseite hat sich in den vergangenen Wochen eine erste kurzfristige Unterstützung im Bereich von 200 bis 205 Euro herausgebildet, wo der Kurs Anfang September 2026 mehrfach nach oben drehte. Darunter ist die Zone um 190 bis 192 Euro relevant, die im Mai 2026 als Sprungbrett für den Ausbruch in Richtung 250 Euro fungierte. Eine weitere markante Unterstützungszone liegt im Bereich 175 bis 180 Euro, wo im Juni 2026 eine Konsolidierung endete, bevor die Rallye in Richtung 300 und später bis knapp 386 Euro führte. Auf der Oberseite trifft die Aktie zunächst im Bereich 250 bis 260 Euro auf einen massiven Widerstand, der in den Sommermonaten 2026 mehrfach getestet, aber nicht nachhaltig überwunden wurde. Darüber folgt die Zone um 300 bis 310 Euro als nächste ernsthafte Hürde. Langfristig bleibt das Rekordhoch bei 386,00 Euro die entscheidende Widerstandsmarke, an der sich ein neuer Aufwärtsschub messen lassen müsste.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Arm Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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