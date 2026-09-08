Allianz Aktie heute im Minus - 08.09.2026

Rote Vorzeichen bei Allianz: Der Kurs rutscht um -1,54 % auf 440,40€ ab. Es bleibt ungemütlich für Allianz: Nach einem Rückgang von -0,80 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -1,54 %. Wie sollten sich bestehende Aktionäre jetzt verhalten?

Allianz ist einer der weltweit größten Versicherer und Asset Manager. Kerngeschäft: Schaden-/Unfall-, Lebens- und Krankenversicherung, Industrieversicherung (Allianz Commercial) sowie Vermögensverwaltung (Allianz Global Investors, PIMCO). Starke Marktstellung in Europa, global präsent. Wichtige Konkurrenten: AXA, Zurich, Generali, Munich Re. Stärken: Markenpower, Skaleneffekte, breite Produktpalette, starke Kapitalbasis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Allianz nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +19,27 %.

Allein seit letzter Woche ist die Allianz Aktie damit um -2,05 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,52 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Allianz auf +12,78 %.

Allianz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,05 % 1 Monat +1,52 % 3 Monate +19,27 % 1 Jahr +25,35 %

Informationen zur Allianz Aktie

Stand: 08.09.2026, 10:52 Uhr

Es gibt 380 Mio. Allianz Aktien. Damit ist das Unternehmen 167,50 Mrd. € wert.

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Allianz SE / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052: Erwerb eigener Aktien Allianz SE: Veröffentlichung einer …

EQS Post-admission Duties announcement: Allianz SE / Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) Regulation (EU) 596/2014 and Art. 2 (3) Delegated Regulation (EU) 2016/1052: Acquisition of own shares Allianz SE: Release of a capital market …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Assicurazioni Generali, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,99 %. AXA notiert im Minus, mit -1,63 %. Münchener Rück notiert im Minus, mit -2,18 %. Zurich Insurance Group verliert -1,54 %

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Ob sich ein Einstieg bei der Allianz Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Allianz Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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