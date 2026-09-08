JPMorgan hebt Ziel für UBS auf 50 Franken - 'Overweight'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UBS Group Aktie

Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 46,94 auf Lang & Schwarz (08. September 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UBS Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

UBS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5267. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,14CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 60,00CHF was eine Bandbreite von -6,51 %/+27,48 % bedeutet.