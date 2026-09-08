DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NOVARTIS AG auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 140 Franken auf "Buy" belassen. Emmanuel Papadakis widmete sich dem Rückschlag beim Lipoprotein-Senker Pelacarsen. Eine weitere Anhebung seiner langfristigen Gewinnschätzung hänge damit maßgeblich von den nächsten wichtigen Ereignissen beim Pharmakonzern ab, schrieb er in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Das gute Ergebnis mit dem Hautmedikament Remibrutinib gegen Nesselsucht dürfte aber für eine Anhebung der Mittelfristziele zum im Schlussquartal anstehenden Kapitalmarkttag förderlich sein./tav/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,53 % und einem Kurs von 120,7EUR auf Lang & Schwarz (08. September 2026, 10:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Emmanuel Papadakis
Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 140
Kursziel alt: 140
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Emmanuel Papadakis
Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 140
Kursziel alt: 140
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
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