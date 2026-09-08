CHAPTERS Group hebt Ausblick für organisches Wachstum 2026 an
CHAPTERS hebt die Messlatte erneut an: Für 2026 stellt der Vorstand deutlich stärkeres organisches Wachstum in Aussicht – bei Ertrag, Leistung und wiederkehrenden Umsätzen.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- Der Vorstand der CHAPTERS Group AG hat den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 erneut angehoben.
- Das erwartete organische Wachstum des adjustierten operativen EBITDA liegt nun bei 36–39 %, nach zuvor „über 22 %“.
- Für die organische Gesamtleistung erwartet das Unternehmen 2026 ein Wachstum von 11–14 %, statt bislang im hohen einstelligen Prozentbereich.
- Die organisch wiederkehrenden Umsätze sollen ebenfalls um 11–14 % wachsen; zuvor wurde ein Wachstum im hohen einstelligen Bereich oder darüber erwartet.
- Die Prognose wurde am 8. September 2026 um 10:58 Uhr MESZ als Insiderinformation nach Artikel 17 der EU-Marktmissbrauchsverordnung veröffentlicht.
- CHAPTERS definiert organisches Wachstum auf Basis der Gruppenstruktur zum 30. Juni 2026 und vergleicht die erwarteten Ganzjahresergebnisse 2026 mit den entsprechenden Ergebnissen 2025.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei CHAPTERS Group ist am 01.10.2026.
Der Kurs von CHAPTERS Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 46,90EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,54 % im
Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 45,40EUR das entspricht einem Minus von -3,20 % seit der Veröffentlichung.
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