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    Besonders beachtet!

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    Infineon Technologies Aktie verliert heute spürbar - aktueller Kursrückgang am 08.09.2026

    Kursbewegung von -3,72 % bei Infineon Technologies am 08.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Infineon Technologies Aktie verliert heute spürbar - aktueller Kursrückgang am 08.09.2026
    Foto: doganmesut - stock.adobe.com

    Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

    Infineon Technologies aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.09.2026

    Rote Vorzeichen bei Infineon Technologies: Der Kurs rutscht um -3,72 % auf 58,54 ab. Nach dem Plus von +7,02 % am Vortag kommt es heute bei Infineon Technologies zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -3,72 %. Ist der Ausverkauf schon übertrieben?

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    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Infineon Technologies insgesamt ein Minus von -19,50 % zu verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Infineon Technologies Aktie damit um +4,63 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,72 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +55,71 % gewonnen.

    Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,63 %
    1 Monat -6,72 %
    3 Monate -19,50 %
    1 Jahr +84,17 %
    Stand: 08.09.2026, 11:02 Uhr

    Informationen zur Infineon Technologies Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 76,63 Mrd. € wert.

    Morgan Stanley stuft Infineon ab: Das steckt hinter dem Kursrutsch


    Die Infineon-Aktie verliert am Dienstag rund 3 Prozent, binnen eines Monats sind es schon 7 Prozent. Auslöser ist eine frische Abstufung durch Morgan Stanley.

    Börsenstart Europa - 08.09. - CH 20 schwach -1,45 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    Dax gibt erneut leicht nach


    Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag die moderaten Kursverluste vom Wochenauftakt etwas ausgeweitet. Im frühen Xetra-Handel verlor der Leitindex Dax 0,2 Prozent auf 25.946 Punkte. Gegen steigende Notierungen sprechen vor allem die hartnäckig …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,53 %. STMicroelectronics notiert im Minus, mit -2,18 %. Texas Instruments notiert im Plus, mit +0,54 %. ON Semiconductor verliert -0,67 % NIO notiert im Minus, mit -2,43 %.

    Infineon Technologies Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der Infineon Technologies Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Infineon Technologies Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Infineon Technologies

    -4,06 %
    +4,63 %
    -6,72 %
    -19,50 %
    +84,17 %
    +81,36 %
    +59,39 %
    +296,02 %
    -17,19 %
    ISIN:DE0006231004WKN:623100
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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