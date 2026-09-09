Vor den Zahlen
Warum Oracle vor einem KI-getriebenen Kurssprung stehen könnte
Oracle könnte mit den am Donnerstag anstehenden Zahlen positiv überraschen. Nach dem Kurssturz der letzten Monate erwarten Analysten Impulse aus Cloud und KI.
- Oracle könnte mit Cloud und KI positiv überraschen
- Oracle-Aktie erholt sich nach starkem Kurssturz
- OCI, NetSuite und Cerner stärken die Aussichten
- Report: KI braucht Strom
Die Oracle-Aktie hat Anleger nach den vergangenen Quartalsberichten mehrfach auf eine Achterbahnfahrt geschickt. Von Juni bis September verlor die Aktie fast 43 Prozent. Seit Monatsbeginn hat sie sich jedoch etwas erholt und über 15 Prozent zugelegt.
Vor den neuen Zahlen am Donnerstag sehen Analysten jetzt eine günstige Ausgangslage. Starkes Cloud-Wachstum, steigende Preise für KI-Rechenleistung und ein wachsender Umsatzbestand könnten für eine positive Überraschung sorgen.
Cloud-Geschäft könnte am oberen Ende der Prognose landen
Im Mittelpunkt steht Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Morgan-Stanley-Analyst Sanjit Singh hält im abgelaufenen August-Quartal ein Wachstum der Cloud-Umsätze von 63 Prozent gegenüber dem Vorjahr für möglich. Damit würde Oracle nahe am oberen Ende der vom Management prognostizierten Spanne von 58 bis 65 Prozent liegen.
Singh spricht deshalb von einer "attraktiven taktischen Ausgangslage" vor den Zahlen, auch wenn er die Aktie längerfristig lediglich mit einem neutralen Rating bewertet.
KI-Boom sorgt für Preismacht
Zusätzlichen Rückenwind könnten die Preisentwicklungen am Markt für KI-Infrastruktur liefern. CoreWeave und Nebius Group hatten zuletzt positiv über das Preisumfeld berichtet. Die enorme Nachfrage nach Rechenleistung trifft weiterhin auf begrenzte Kapazitäten – eine Kombination, von der auch Oracle profitieren könnte.
Versteckte Umsätze könnten für Überraschung sorgen
Ein weiterer positiver Faktor findet sich in Oracles Bilanz. Singh verweist darauf, dass die abgegrenzten Umsätze im Cloud-Anwendungsgeschäft zwei Quartale in Folge schneller gewachsen seien als die tatsächlich ausgewiesenen Erlöse. Daraus könnte ein zusätzlicher Umsatzschub entstehen.
NetSuite und Cerner liefern zusätzliche Hoffnung
Auch Piper-Sandler-Analyst Billy Fitzsimmons sieht Potenzial für eine positive Überraschung. Neben einem möglichen Umsatzplus bei OCI könnte sich das Software-as-a-Service-Geschäft besser entwickeln als erwartet. Oracle vermietet dabei Rechenleistung leistungsfähiger Grafikprozessoren über seine Cloud.
Die Buchungen bei NetSuite, Oracles Software für Enterprise Resource Planning, beschleunigten sich gegen Ende des vierten Geschäftsquartals. Gleichzeitig soll das Geschäft mit Cerner, Oracles Plattform für elektronische Gesundheitsakten, wieder auf Wachstumskurs sein.
Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion