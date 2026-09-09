Warum Oracle vor einem KI-getriebenen Kurssprung stehen könnte

Vor den neuen Zahlen am Donnerstag sehen Analysten jetzt eine günstige Ausgangslage. Starkes Cloud-Wachstum, steigende Preise für KI-Rechenleistung und ein wachsender Umsatzbestand könnten für eine positive Überraschung sorgen.

Die Oracle-Aktie hat Anleger nach den vergangenen Quartalsberichten mehrfach auf eine Achterbahnfahrt geschickt. Von Juni bis September verlor die Aktie fast 43 Prozent. Seit Monatsbeginn hat sie sich jedoch etwas erholt und über 15 Prozent zugelegt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Cloud-Geschäft könnte am oberen Ende der Prognose landen

Im Mittelpunkt steht Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Morgan-Stanley-Analyst Sanjit Singh hält im abgelaufenen August-Quartal ein Wachstum der Cloud-Umsätze von 63 Prozent gegenüber dem Vorjahr für möglich. Damit würde Oracle nahe am oberen Ende der vom Management prognostizierten Spanne von 58 bis 65 Prozent liegen.

Singh spricht deshalb von einer "attraktiven taktischen Ausgangslage" vor den Zahlen, auch wenn er die Aktie längerfristig lediglich mit einem neutralen Rating bewertet.

KI-Boom sorgt für Preismacht

Zusätzlichen Rückenwind könnten die Preisentwicklungen am Markt für KI-Infrastruktur liefern. CoreWeave und Nebius Group hatten zuletzt positiv über das Preisumfeld berichtet. Die enorme Nachfrage nach Rechenleistung trifft weiterhin auf begrenzte Kapazitäten – eine Kombination, von der auch Oracle profitieren könnte.

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Versteckte Umsätze könnten für Überraschung sorgen

Ein weiterer positiver Faktor findet sich in Oracles Bilanz. Singh verweist darauf, dass die abgegrenzten Umsätze im Cloud-Anwendungsgeschäft zwei Quartale in Folge schneller gewachsen seien als die tatsächlich ausgewiesenen Erlöse. Daraus könnte ein zusätzlicher Umsatzschub entstehen.

NetSuite und Cerner liefern zusätzliche Hoffnung

Auch Piper-Sandler-Analyst Billy Fitzsimmons sieht Potenzial für eine positive Überraschung. Neben einem möglichen Umsatzplus bei OCI könnte sich das Software-as-a-Service-Geschäft besser entwickeln als erwartet. Oracle vermietet dabei Rechenleistung leistungsfähiger Grafikprozessoren über seine Cloud.

Die Buchungen bei NetSuite, Oracles Software für Enterprise Resource Planning, beschleunigten sich gegen Ende des vierten Geschäftsquartals. Gleichzeitig soll das Geschäft mit Cerner, Oracles Plattform für elektronische Gesundheitsakten, wieder auf Wachstumskurs sein.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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