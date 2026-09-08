AIXTRON Aktie unter starkem Abgabedruck - 08.09.2026

Die Anleger von AIXTRON müssen heute einen Kursrückgang von -3,27 % verkraften. Die Aktie notiert aktuell bei 37,62€. Die AIXTRON Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +7,67 % wieder ab und notiert heute bei 37,62€. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die AIXTRON Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -27,67 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um +4,90 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,03 %. Im Jahr 2026 gab es für AIXTRON bisher ein Plus von +118,49 %.

AIXTRON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,90 % 1 Monat -7,03 % 3 Monate -27,67 % 1 Jahr +208,38 %

Informationen zur AIXTRON Aktie

Stand: 08.09.2026, 11:03 Uhr

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,27 Mrd. € wert.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von AIXTRON?

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,27 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +0,02 %.

AIXTRON Aktie jetzt kaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der AIXTRON Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur AIXTRON Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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