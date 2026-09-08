OHB Aktie unter starkem Abgabedruck - 08.09.2026

Am heutigen Handelstag musste die OHB Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,75 % im Minus. Die OHB Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +1,61 % wieder ab und notiert heute bei 184,00€. Wie sollten sich bestehende Aktionäre jetzt verhalten?

OHB ist ein deutscher Raumfahrtkonzern mit Fokus auf Satelliten, Raumfahrtsysteme und bodengestützte Kontrolllösungen. Hauptprodukte: Erdbeobachtungs-, Navigations- und Telekommunikationssatelliten, Services für Institutionen (v.a. ESA, EU) und Verteidigung. Marktstellung: wichtiger europäischer Systemanbieter. Konkurrenten: Airbus Defence & Space, Thales Alenia Space, teilweise Lockheed, Northrop. USP: Agilität, Nischenfokus, starke EU/ESA-Verankerung.

Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei OHB damit auf -49,97 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

Allein seit letzter Woche ist die OHB Aktie damit um -13,07 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,17 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei OHB auf +64,98 %.

OHB Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -13,07 % 1 Monat -20,17 % 3 Monate -49,97 % 1 Jahr +173,75 %

? wallstreetONLINE-Community zur OHB Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 08.09.2026, 11:04 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang der OHB-Aktie und anhaltenden Verkaufsdruck nach Hype, Kapitalerhöhung und dem Abverkauf durch einen Finanzinvestor. Diskutiert werden eine weiterhin hohe Bewertung trotz gesunkenem KGV von etwa 65, mögliche Short-Positionen sowie die Suche nach einem Boden, teils um 100 Euro. Gute Nachrichten und Großaufträge lösen bislang keine nachhaltige Erholung aus; langfristig sehen einige dennoch Potenzial.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber OHB eingestellt.

Informationen zur OHB Aktie

Es gibt 21 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,83 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Thales, Airbus und Co.

Thales, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,17 %. Airbus notiert im Minus, mit -1,17 %. Leonardo notiert im Minus, mit -0,53 %. Lockheed Martin legt um +1,09 % zu Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,59 %.

OHB Aktie jetzt kaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der OHB Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur OHB Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.