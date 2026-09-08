Zefiro erhält staatlich geförderten Vertrag über Verfüllung von Bohrlöchern im Wert von 11,5 Millionen USD bis Juni 2029

Der Auftrag baut auf einem wachsenden Bestand an staatlich geförderten Sanierungsprojekten auf; Arbeiten sollen im November 2026 beginnen und nicht verschlossene Bohrlöcher in der Region der Großen Seen im Nordosten der USA betreffen

BRADFORD, PENNSYLVANIA – 8. SEPTEMBER 2026 / IRW-Press / Zefiro Methane Corp. (Cboe Canada: ZEFI) (Frankfurt: Y6B) (OTCQB: ZEFIF) (das „Unternehmen“, „Zefiro“ oder „ZEFI“), ein nordamerikanisches Umweltdienstleistungsunternehmen, das sich auf die Minderung von Methanemissionen und die Verschließung verwaister und ausgedienter Öl- und Gasbohrlöcher spezialisiert hat, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen von einer Umweltschutzbehörde eines Bundesstaates in der Region der Großen Seen einen Vertrag über Bohrlochverschließungsdienstleistungen im Wert von 11,5 Millionen USD erhalten hat, wobei die Dienstleistungen zwischen November 2026 und Juni 2029 erbracht werden sollen.

Gemäß den Bedingungen der Fördermittel zur Finanzierung des Verschließungsvertrags muss ein fester Anteil von etwa 3 Millionen USD im Zeitraum von November 2026 bis zum 30. Juni 2027 vollständig verwendet werden. Der Restbetrag von 8,5 Millionen USD wird voraussichtlich zwischen Juli 2027 und Juni 2029 ausgegeben.

Im Laufe des Jahres 2026 hat Zefiro strategisch ein solides Portfolio an Umweltsanierungsprojekten auf Schlüsselmärkten in den gesamten USA aufgebaut. Diese Märkte umfassen das etablierte Einsatzgebiet von Zefiro vor allem im Nordosten der USA sowie Regionen, die durch Ausrüstungserwerbe und die strategische Partnerschaft von Zefiro mit der Well Done Foundation neu hinzugekommen sind, wodurch die Kapazitäten in mehreren weiteren Bundesstaaten erweitert wurden.

Diese Ankündigung folgt auf die Vergabe eines dreijährigen Vertrags im Wert von 19,6 Millionen USD nach dem Construction-Manager-at-Risk-Modell durch das Ohio Department of Natural Resources im Juni 2025 zur Durchführung von Sanierungsarbeiten an etwa 200 vorrangigen ertragsschwachen Bohrlöchern sowie auf einen stetigen Zufluss von Verschließungsverträgen von Kunden aus dem privaten und öffentlichen Sektor.

Legende: Zefiro hat sich kürzlich einen Dreijahresvertrag zur Verschließung von Bohrlöchern für eine staatliche Behörde in der Region der Großen Seen gesichert. Oben im Bild sind Teammitglieder bei der Durchführung von Sanierungsarbeiten an einem Bohrloch in dieser Region zu sehen.

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Catherine Flax, Chief Executive Officer von Zefiro, sagte: „Wir freuen uns, die Vergabe dieses Dreijahresvertrags für unseren wachsenden Auftragsbestand bekannt zu geben, was unsere Marktführerposition in vielen Regionen widerspiegelt, in denen wir tätig sind. Nachdem wir kürzlich unsere Geräteflotte und Teams erweitert haben, um ein wachsendes Spektrum an Markt- und Geschäftsmöglichkeiten abzudecken, ist Zefiro besser aufgestellt als je zuvor, um von diesen Großaufträgen zu profitieren, da die parteiübergreifende Bundesförderung anhält und die Nachfrage im privaten Sektor weiterhin stark ist.“

„Diese mehrjährigen Verträge bieten nicht nur eine planbare Umsatzbasis, sondern ermöglichen es uns auch, unsere Bohranlagen und Teammitglieder strategisch einzusetzen, um die Auslastung zu optimieren, die Margen zu steigern und Möglichkeiten zu identifizieren, unsere Fähigkeiten bei Bedarf zu ergänzen. Wir freuen uns auf die Arbeit im Rahmen dieses Vertrags als Teil der kontinuierlichen Bestrebungen von Zefiro, Öl- und Gasbohrlöcher in ganz Amerika zu verfüllen, was uns unseres Erachtens in eine günstige Position bringt, um langfristig eine nachhaltige Wertschöpfung für die Aktionäre zu erzielen.“

Über Zefiro Methane Corp.

Zefiro Methane Corp. (Cboe Canada: ZEFI) (Frankfurt: Y6B) (OTCQB: ZEFIF) ist ein nordamerikanisches Umweltdienstleistungsunternehmen, das sich auf die Minderung von Methanemissionen und die Verschließung von verwaisten sowie ausgedienten Öl- und Gasbohrlöchern spezialisiert hat. Über seine operative Tochtergesellschaft Plants & Goodwin, Inc., ein Unternehmen für Bohrdienstleistungen in dritter Generation mit einer mehr als 50-jährigen Unternehmensgeschichte, ist Zefiro entlang des gesamten Lebenszyklus von Bohrlöchern vertikal integriert – von der Messung und Überwachung über die Verschließung und Aufgabe von Bohrlöchern sowie die Sanierung von Standorten bis hin zur Generierung von Emissionszertifikaten. Das Unternehmen bedient staatliche und privatwirtschaftliche Kunden in 13 US-Bundesstaaten. Weitere Informationen finden Sie unter zefiroglobal.com.

Ansprechpartner für Anleger

Lucas A. Zimmerman

Managing Director

MZ Group - MZ North America

(949) 259-4987

ZEFIF@mzgroup.us

www.mzgroup.us

Hinweis zu Verweisen auf Unternehmen der Zefiro-Gruppe

In dieser Pressemitteilung bezieht sich der eigenständige Name bzw. Begriff „Zefiro“ insgesamt sowohl auf (i) Zefiro Methane Corp. (eingetragen in der Provinz British Columbia, Kanada) als auch auf (ii) die Tochtergesellschaften von Zefiro Methane Corp., sofern nicht ausdrücklich anders angegeben oder aus dem Kontext anderweitig hervorgeht. Ebenso beziehen sich sprachliche Formulierungen in der ersten Person wie „wir“, „unser“ und „uns“ ebenfalls gemeinsam auf Zefiro Methane Corp. und seine Tochtergesellschaften, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben oder aus dem Kontext anderweitig hervorgeht.

In Fällen, in denen ein bestimmtes Unternehmen identifiziert werden muss, wird in der Regel der genaue rechtliche Name des betreffenden Unternehmens angegeben (z. B. würde „Zefiro Methane Corp.“ sich ausschließlich auf dieses Unternehmen beziehen und nicht auf eine seiner Tochtergesellschaften).

Diese Konvention dient lediglich der Übersichtlichkeit, um den Anlegern einfache und verständliche Informationen zu vermitteln. Eine umfassende Übersicht über die Tochtergesellschaften von Zefiro Methane Corp., die gemeinsam unter dem Namen bzw. Begriff „Zefiro“ zusammengefasst werden, findet sich im jüngsten MD&A des Unternehmens, das auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca/ abgerufen werden kann.

Zukunftsgerichtete Aussagen

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Darüber hinaus stellen die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen keine Garantien für die zukünftige Entwicklung dar und unterliegen einer Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Schwankungen der Rohstoffpreise, Änderungen des regulatorischen oder politischen Umfelds, operative Risiken, Finanzierungsrisiken, die Marktnachfrage nach Emissionsminderungs- oder Umweltdienstleistungen, Verzögerungen bei der Projektdurchführung, die Abhängigkeit von Drittpartnern oder Lieferanten, Wettbewerb sowie das allgemeine wirtschaftliche Umfeld. Eine ausführlichere Erörterung dieser Faktoren und anderer Risiken finden Sie im Abschnitt „Financial Risks“ im Lagebericht von Zefiro für das am 30. Juni 2025 beendete Geschäftsjahr sowie unter „Risk Factors“ im Jahresinformationsformular von Zefiro für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr, die beide im Profil von Zefiro auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca/ verfügbar sind.

Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen, gehören, sind jedoch nicht beschränkt auf: (i) ungünstige allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen; (ii) Änderungen und Preis- und Mengenschwankungen auf dem CO2-Markt; (iii) Änderungen des regulatorischen Umfelds und der globalen Richtlinien, die auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens anwendbar sind; (iv) die Unfähigkeit, alle erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen einzuholen; (v) die erwarteten Ergebnisse des Vertrags, wie in der Pressemitteilung beschrieben; sowie andere Faktoren, die im jüngsten Prospekt des Unternehmens unter der Überschrift „Risk Factors“ aufgeführt sind. Das Unternehmen ist in einem sich schnell entwickelnden Umfeld tätig, in dem sich Technologien in einem frühen Stadium der Einführung befinden. Von Zeit zu Zeit treten neue Risikofaktoren auf, und es ist dem Management des Unternehmens weder möglich, alle Risikofaktoren vorherzusagen, noch kann das Unternehmen die Auswirkungen aller Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, beurteilen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beruhen auf den Meinungen und Annahmen des Managements, die zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen angesehen werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf diese Informationen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

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Erklärung in Bezug auf externe Investor-Relations-Firmen

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Die Zefiro Methane Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,02 % und einem Kurs von 0,404EUR auf Tradegate (08. September 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.