CHAPTERS Group: Wachstumsprognose erhöht – starke H1-Zahlen
CHAPTERS beschleunigt seinen Wachstumskurs deutlich: Starke Zuwächse bei Gesamtleistung, EBITDA und wiederkehrenden Erlösen untermauern die angehobene Prognose für 2026.
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- Die pro-forma-Gesamtleistung stieg im ersten Halbjahr 2026 um 26 % auf rund 106 Mio. Euro, nach 84 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.
- Die wiederkehrenden Umsätze beliefen sich auf rund 54 Mio. Euro; ihr Anteil lag bei etwa 63 % in Public Sector & Enterprise und 15 % in Financial Technologies.
- Das bereinigte operative pro-forma-EBITDA erhöhte sich deutlich um 68 % auf rund 32 Mio. Euro gegenüber 19 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2025.
- Die Prognose für das organische EBITDA-Wachstum 2026 wurde erneut auf 36–39 % angehoben; zuvor wurden mehr als 22 % erwartet.
- Für 2026 erwartet CHAPTERS zudem ein organisches Wachstum von 11–14 % bei Gesamtleistung und wiederkehrenden Umsätzen. Treiber sind unter anderem KI, Automatisierung, Synergien und organisatorische Vereinfachungen.
- Die M&A-Pipeline gilt als besonders stark; nach einer Kapitalerhöhung von mehr als 64 Mio. Euro verfügt das Unternehmen über zusätzliche Mittel für Akquisitionen. Der Konzernabschluss soll im Oktober 2026 veröffentlicht werden.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei CHAPTERS Group ist am 01.10.2026.
Der Kurs von CHAPTERS Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 45,75EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,93 % im
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13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 44,95EUR das entspricht einem Minus von -1,75 % seit der Veröffentlichung.
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