🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCHAPTERS Group AktievorwärtsNachrichten zu CHAPTERS Group
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    CHAPTERS Group: Wachstumsprognose erhöht – starke H1-Zahlen

    CHAPTERS beschleunigt seinen Wachstumskurs deutlich: Starke Zuwächse bei Gesamtleistung, EBITDA und wiederkehrenden Erlösen untermauern die angehobene Prognose für 2026.

    CHAPTERS Group: Wachstumsprognose erhöht – starke H1-Zahlen
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Die pro-forma-Gesamtleistung stieg im ersten Halbjahr 2026 um 26 % auf rund 106 Mio. Euro, nach 84 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.
    • Die wiederkehrenden Umsätze beliefen sich auf rund 54 Mio. Euro; ihr Anteil lag bei etwa 63 % in Public Sector & Enterprise und 15 % in Financial Technologies.
    • Das bereinigte operative pro-forma-EBITDA erhöhte sich deutlich um 68 % auf rund 32 Mio. Euro gegenüber 19 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2025.
    • Die Prognose für das organische EBITDA-Wachstum 2026 wurde erneut auf 36–39 % angehoben; zuvor wurden mehr als 22 % erwartet.
    • Für 2026 erwartet CHAPTERS zudem ein organisches Wachstum von 11–14 % bei Gesamtleistung und wiederkehrenden Umsätzen. Treiber sind unter anderem KI, Automatisierung, Synergien und organisatorische Vereinfachungen.
    • Die M&A-Pipeline gilt als besonders stark; nach einer Kapitalerhöhung von mehr als 64 Mio. Euro verfügt das Unternehmen über zusätzliche Mittel für Akquisitionen. Der Konzernabschluss soll im Oktober 2026 veröffentlicht werden.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei CHAPTERS Group ist am 01.10.2026.

    Der Kurs von CHAPTERS Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 45,75EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,93 % im Minus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 44,95EUR das entspricht einem Minus von -1,75 % seit der Veröffentlichung.


    CHAPTERS Group

    -3,64 %
    +1,44 %
    +1,56 %
    +47,97 %
    +18,57 %
    +230,80 %
    +130,51 %
    ISIN:DE0006618309WKN:661830
    CHAPTERS Group direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Geschenk Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    CHAPTERS Group: Wachstumsprognose erhöht – starke H1-Zahlen CHAPTERS beschleunigt seinen Wachstumskurs deutlich: Starke Zuwächse bei Gesamtleistung, EBITDA und wiederkehrenden Erlösen untermauern die angehobene Prognose für 2026.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     