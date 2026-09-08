JPMorgan belässt Fraport auf 'Overweight' - Ziel 81 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 61,10 auf Tradegate (08. September 2026, 10:56 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Fraport zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 78,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 68,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 85,00EUR was eine Bandbreite von +10,66 %/+38,32 % bedeutet.