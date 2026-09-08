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    Besonders beachtet!

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    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie heute unter Druck - Kurs gibt deutlich nach am 08.09.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie bisher Verluste von -3,99 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie heute unter Druck - Kurs gibt deutlich nach am 08.09.2026
    Foto: photo_gonzo - stock.adobe.com

    MicroStrategy ist ein US-Anbieter von Business-Intelligence- und Analytics-Software, bekannt für Enterprise-Reporting, Dashboards und Self-Service-Analytics. Marktstellung: etablierter Nischenplayer im BI-Segment. Wichtige Konkurrenten: Microsoft (Power BI), Tableau/Salesforce, Qlik, SAP, Oracle. USP: starke Enterprise-Analytics, hohe Skalierbarkeit, zusätzlich hohe Sichtbarkeit durch umfangreiche Bitcoin-Bilanzstrategie.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.09.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie. Mit einer Performance von -3,99 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem Plus von +1,12 % am Vortag kommt es heute bei Microstrategy (Doing business Strategy) (A) zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -3,99 %. Droht ein weiterer Kursrückgang oder erholt sich das Papier bald?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +12,76 % bestehen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit um +5,12 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +36,41 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Microstrategy (Doing business Strategy) (A) auf -9,21 %.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,12 %
    1 Monat +36,41 %
    3 Monate +12,76 %
    1 Jahr -57,17 %
    Stand: 08.09.2026, 11:16 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den starken MSTR-Kursanstieg bis etwa 140 US-Dollar, der mit dem Bitcoin-Anstieg über 80.000 US-Dollar und möglichen Short-Eindeckungen erklärt wird. Viele erwarten einen weiteren Bitcoin-getriebenen Hype. Fundamentale Debatten betreffen die Bilanzstärkung durch Bitcoin-Verkäufe, künftige Akkumulation, schwaches Risikomanagement und die weiterhin unter 100 notierende STRC.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.

    Zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Diskussion

    Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

    Es gibt 378 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,23 Mrd. € wert.

    Newron Pharmaceuticals, Sunrise Energy Metals & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Jenseits des Bitcoins – Die Profiteure der Blockchain-Revolution


    Nach Monaten mit kräftigen Kursverlusten zeigt der Bitcoin wieder Lebenszeichen. Die älteste und größte Kryptowährung hat sich nach ihrem Rückfall bis in die Nähe von 58.500 US-Dollar zuletzt klar oberhalb der 60.000er-Marke etabliert. Der Blick allein auf den Bitcoin greift allerdings zu kurz. Warum es sich lohnt, die Blockchain-Technologie näher zu betrachten, erfahren Sie hier.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,98 %. IBM notiert im Minus, mit -0,25 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,18 %. Oracle legt um +1,56 % zu SAP notiert im Minus, mit -0,22 %.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    -3,69 %
    +5,12 %
    +36,41 %
    +12,76 %
    -57,17 %
    +257,20 %
    +116,32 %
    +343,19 %
    ISIN:US5949724083WKN:722713
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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