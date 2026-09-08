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    Besonders beachtet!

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    Deutsche Rohstoff Aktie heute im Plus - 08.09.2026

    Kursbewegung von +2,64 % bei Deutsche Rohstoff am 08.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Deutsche Rohstoff Aktie heute im Plus - 08.09.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Deutsche Rohstoff AG investiert in Exploration und Förderung von Öl, Gas und Metallen, Schwerpunkt US-Onshore-Öl (u.a. Colorado, North Dakota). Hauptgeschäft: Entwicklung und Verkauf von Förderprojekten, Beteiligungen, Royalty-Strukturen. Konkurrenz: u.a. Ring Energy, Ovintiv, kleinere US-E&Ps. USP: fokussierter deutscher Investor mit Explorations-Know-how, opportunistische Portfolio-Steuerung.

    Wie hat sich die Deutsche Rohstoff-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Mit einer Performance von +2,64 % konnte die Deutsche Rohstoff Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Die Deutsche Rohstoff Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -1,02 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 89,50. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Der Kurs der Deutsche Rohstoff Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -18,01 %.

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    Allein seit letzter Woche ist die Deutsche Rohstoff Aktie damit um +4,18 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,28 %. Im Jahr 2026 gab es für Deutsche Rohstoff bisher ein Plus von +83,62 %.

    Deutsche Rohstoff Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,18 %
    1 Monat +6,28 %
    3 Monate -18,01 %
    1 Jahr +126,80 %
    Stand: 08.09.2026, 11:18 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Rohstoff Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Diskrepanz zwischen hohen Ölpreisen und dem weiterhin einstelligen DRAG-Kurs. Rund 75 % der Ölproduktion sollen ungehedged sein und direkt vom Spotpreis profitieren; die Förderung wird als sehr stark eingeschätzt. Das neue Bohrprogramm könnte sich binnen zwölf Monaten amortisieren. Anleger sehen die Aktie als günstig bewertet und erwarten Prognoseanhebungen sowie weitere Aktienrückkäufe, während der Markt die Nachhaltigkeit der hohen Gewinne bezweifelt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Rohstoff eingestellt.

    Zur Deutsche Rohstoff Diskussion

    Informationen zur Deutsche Rohstoff Aktie

    Es gibt 5 Mio. Deutsche Rohstoff Aktien. Damit ist das Unternehmen 447,99 Mio. € wert.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Deutsche Rohstoff?

    BP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,90 %. Equinor notiert im Plus, mit +1,46 %. ENI notiert im Plus, mit +0,82 %. Shell legt um +1,57 % zu TotalEnergies notiert im Plus, mit +0,53 %.

    Lohnt sich ein Investment in die Deutsche Rohstoff Aktie?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Deutsche Rohstoff Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Deutsche Rohstoff Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Deutsche Rohstoff

    +2,06 %
    +4,18 %
    +6,28 %
    -18,01 %
    +126,80 %
    +213,64 %
    +453,70 %
    +398,88 %
    +959,15 %
    ISIN:DE000A0XYG76WKN:A0XYG7
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