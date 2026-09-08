GoPro Registered (A) Aktie heute im Plus - 08.09.2026

Am heutigen Handelstag konnte die GoPro Registered (A) Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,63 % im Plus. Schon gestern ging es für die GoPro Registered (A) Aktie um +4,11 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 1,5600€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

GoPro ist ein führender Anbieter von Action-Kameras, bekannt für seine HERO-Serie. Mit robusten, wasserdichten und hochauflösenden Geräten dominiert es den Markt. Wichtige Konkurrenten sind DJI und Sony. GoPro hebt sich durch innovative Technologie und starke Markenbindung in der Extremsport-Community ab.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der GoPro Registered (A) Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +95,49 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +31,09 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +141,49 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in GoPro Registered (A) eine positive Entwicklung von +32,88 % erlebt.

GoPro Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +31,09 % 1 Monat +141,49 % 3 Monate +95,49 % 1 Jahr +20,18 %

Informationen zur GoPro Registered (A) Aktie

Stand: 08.09.2026, 11:18 Uhr

Es gibt 180 Mio. GoPro Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 280,95 Mio. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

So schlagen sich die Wettbewerber von GoPro Registered (A)

Canon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,68 %. Sony notiert im Minus, mit -3,17 %.

GoPro Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die GoPro Registered (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur GoPro Registered (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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