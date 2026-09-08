🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGoPro Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu GoPro Registered (A)

    Besonders beachtet!

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    GoPro Registered (A) Aktie heute im Plus - 08.09.2026

    Die GoPro Registered (A) Aktie notiert am 08.09.2026 mit +2,63 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - GoPro Registered (A) Aktie heute im Plus - 08.09.2026
    Foto: zhouyilu - stock.adobe.com

    GoPro ist ein führender Anbieter von Action-Kameras, bekannt für seine HERO-Serie. Mit robusten, wasserdichten und hochauflösenden Geräten dominiert es den Markt. Wichtige Konkurrenten sind DJI und Sony. GoPro hebt sich durch innovative Technologie und starke Markenbindung in der Extremsport-Community ab.

    GoPro Registered (A) Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 08.09.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die GoPro Registered (A) Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,63 % im Plus. Schon gestern ging es für die GoPro Registered (A) Aktie um +4,11 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 1,5600. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der GoPro Registered (A) Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +95,49 %.

    Geschenk Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +31,09 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +141,49 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in GoPro Registered (A) eine positive Entwicklung von +32,88 % erlebt.

    GoPro Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +31,09 %
    1 Monat +141,49 %
    3 Monate +95,49 %
    1 Jahr +20,18 %
    Stand: 08.09.2026, 11:18 Uhr

    Informationen zur GoPro Registered (A) Aktie

    Es gibt 180 Mio. GoPro Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 280,95 Mio. € wert.

    Newron Pharmaceuticals, Sunrise Energy Metals & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    So schlagen sich die Wettbewerber von GoPro Registered (A)

    Canon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,68 %. Sony notiert im Minus, mit -3,17 %.

    GoPro Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die GoPro Registered (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur GoPro Registered (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    GoPro Registered (A)

    +2,63 %
    +31,09 %
    +141,49 %
    +95,49 %
    +20,18 %
    -52,94 %
    -81,10 %
    -87,50 %
    -93,33 %
    ISIN:US38268T1034WKN:A1XE7G
    GoPro Registered (A) direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! GoPro Registered (A) Aktie heute im Plus - 08.09.2026 Die GoPro Registered (A) Aktie notiert am 08.09.2026 mit +2,63 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     