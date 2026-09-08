Das SMARTBROKER+ Altersvorsorgedepot kommt!

Als einer der ersten Anbieter: SMARTBROKER+ gibt Konditionen bekannt

Das Altersvorsorgedepot ist in aller Munde. Für viele wird das auch die erste Begegnung mit der Börse überhaupt sein. Mit SMARTBROKER+ ist es nicht nur einfach, sondern auch richtig günstig etwas für die persönliche Altersvorsorge zu tun.

Das Altersvorsorgedepot bei SMARTBROKER+

SMARTBROKER+ macht es seinen Kundinnen und Kunden wieder so einfach und kostengünstig wie möglich:

0 € Depotgebühr

0 € Sparplankosten*

0 € Smartbroker-Orderprovisionen für Käufe und Verkäufe*/**

0 € laufende ETF-Kosten (TER) im Standarddepot in den ersten drei Jahren***

Standarddepot bei SMARTBROKER+

Im Standarddepot besteht die Möglichkeit aus drei unterschiedlichen Portfolios zu wählen. Auf Wunsch kann man seine Einzahlungen auch auf zwei Standdarddepots verteilen und dadurch unterschiedliche Portfolios besparen.

Egal ob MSCI World, MSCI ACWI oder FTSE All-World – die größten Indizes können bespart werden. Zum Einsatz kommen ETFs großer und renommierter Anbieter. Die laufenden Produktkosten der ETFs im Standarddepot sind im unteren Bereich angesiedelt. SMARTBROKER+ selbst erhebt keine weiteren Kosten. Im Gegenteil: in den ersten drei Jahren übernimmt SMARTBROKER+ sogar die laufenden Produktkosten (TER) im Standarddepot. Das bringt den Anlegerinnen und Anlegern im Standarddepot noch mehr Rendite. Aktive Nutzer des Hauptdepots können sogar unter Maßgabe der Teilnahmebedingungen von einer weiteren Übernahme der laufenden ETF-Produktkosten profitieren.

Freies Altersvorsorgedepot bei SMARTBROKER+

Auch wer das freie Altersvorsorgedepot nutzen möchte, kann viel Geld sparen, denn auch hier gilt: 0 € Depotgebühr, 0 € Sparplankosten und 0 € Ordergebühren*/**.

Hier gibt es allerdings keine Erstattung der laufenden ETF-Produktkosten. Stattdessen haben Sie die Möglichkeit aus weit über eintausend ETFs den für Sie passenden ETF auszuwählen und zu besparen.

Egal für welche Variante Sie sich entscheiden, mit SMARTBROKER+ haben Sie den richtigen Anbieter gewählt.

„Altersvorsorge muss günstig und einfach sein – deshalb bieten wir sie so in dieser Form an. Damit reduzieren wir die beiden größten Hürden: hohe Kosten und Kompliziertheit”, sagt Thomas Soltau, Vorstand der Smartbroker AG, der sich über Jahre persönlich und öffentlich für die Reform der privaten Altersvorsorge eingesetzt hat. „Und gerade bei den Kosten liegt mehr Hebel, als viele denken: Über Jahrzehnte entscheidet jeder Basispunkt spürbar über die Rendite mit. Was nach wenig klingt – 0,2 Prozent laufende Kosten im Jahr – summiert sich über 40 Jahre auf rund 16.000 Euro weniger Endvermögen, fast neun Jahre Sparen umsonst****. Bei uns bleibt dieses Geld, wo es hingehört: beim Sparer. Der Gesetzgeber hat den Rahmen geschaffen – niemand sollte jetzt noch warten. Wer fürs Alter vorsorgen will, lässt sich fürsein Altersvorsorgedepot vormerken und legt zum Jahreswechsel los.“

* zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen ** In den Standard-Altersvorsorgedepots sind sämtliche Orders unabhängig vom Ordervolumen ohne Smartbroker-Ordergebühr. Im freien Altersvorsorgedepot gilt dies für Orders ab 500 € Ordervolumen bei Ausführung über gettex; für Orders unter 500 € fällt ein Mindermengenzuschlag von 1 € je Order an. *** Die ETF-Kostenerstattung gilt für die Standard-Altersvorsorgedepots bis 25.000 € Anlagevolumen. Ab dem vierten Jahr setzt die dauerhafte Erstattung mindestens 15 Trades pro Kalenderjahr im Smartbroker+ Hauptdepot voraus. Smartbroker+ kann die Aktion vorzeitig beenden. Es gelten die vollständigen Teilnahmebedingungen unter [Link].

**** Modellrechnung: Sparrate 150 € pro Monat (entspricht dem geförderten Höchstbetrag von 1.800 € pro Jahr) über 40 Jahre bei einer angenommenen Bruttorendite von 6 % p.a. Ohne laufende Kosten ergibt sich ein Endkapital von rund 299.000 €. Bei laufenden Kosten von 0,20 Prozentpunkten laufende Kosten pro Jahr verbleibt eine Nettorendite von 5,8 % p.a. – das Endkapital sinkt auf rund 283.000 €, also um rund 16.000 € – das entspricht rund 106 Monatsraten bzw. knapp neun Jahren Sparleistung. Zum Vergleich: Beim gesetzlichen Kostendeckel von 1 % p.a. wären es nur noch rund 229.000 €. Staatliche Zulagen und Steuereffekte sind in der Rechnung nicht berücksichtigt. Modellwerte sind kein verlässlicher Indikator für künftige Entwicklungen.