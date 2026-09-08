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    Besonders beachtet!

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    Volkswagen (VW) Vz Aktie legt zu - 08.09.2026

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie notiert am 08.09.2026 mit +1,83 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Volkswagen (VW) Vz Aktie legt zu - 08.09.2026
    Foto: Ole Spata - dpa

    Volkswagen Vz ist Kern des VW-Konzerns, einem globalen Auto- und Nutzfahrzeughersteller. Hauptprodukte: Pkw (VW, Audi, Škoda, Porsche u.a.), leichte und schwere Nutzfahrzeuge, Finanzdienstleistungen. Starke Marktstellung in Europa, global Top-3 nach Absatz. Wichtige Konkurrenten: Toyota, Stellantis, Hyundai/Kia, GM, Ford, Tesla. Stärken: breite Markenpalette, Skaleneffekte, starke Position im Volumen- und Premiumsegment.

    Volkswagen (VW) Vz aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.09.2026

    Anleger bei Volkswagen (VW) Vz können sich heute freuen: Die Aktie legt um +1,83 % zu und notiert bei 82,46. Die Volkswagen (VW) Vz Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -0,66 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 82,46. Wie bewerten Analysten die Aussichten der Aktie?

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    Der heutige Anstieg bei Volkswagen (VW) Vz konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -6,02 % nicht vollständig ausgleichen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Volkswagen (VW) Vz Aktie damit um +6,40 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,16 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Volkswagen (VW) Vz auf -20,31 %.

    Volkswagen (VW) Vz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,40 %
    1 Monat +8,16 %
    3 Monate -6,02 %
    1 Jahr -18,01 %
    Stand: 08.09.2026, 11:19 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Volkswagen (VW) Vz Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den VW-Zukunftsplan 2030 mit Produktions- und Modellkürzungen, rund 50.000 Stellen weniger, 135 Mrd. Euro Investitionen und dem Ziel einer operativen Marge von 9 Prozent. Befürworter sehen darin einen Befreiungsschlag für Profitabilität und Kurspotenzial; Skeptiker bezweifeln, dass weniger automatisch mehr Ertrag bringt. Hohe deutsche Kosten, Überkapazitäten und Nachfragerisiken belasten die Bewertung. Lange ID-Polo-Lieferzeiten gelten zugleich als Zeichen starker E-Auto-Nachfrage.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

    Zur Volkswagen (VW) Vz Diskussion

    Informationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Es gibt 206 Mio. Volkswagen (VW) Vz Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,93 Mrd. € wert.

    Analysten hoffen auf die China-Wende


    Volkswagen steht in China weiter unter ordentlich Druck. Der Wettbewerb ist härter geworden, heimische Hersteller reagieren schneller auf Trends und gerade bei Software, digitalen Funktionen und neuen Fahrzeugkonzepten war VW in den vergangenen Jahren oft einen Schritt zu spät. Inzwischen versucht der Konzern deutlich stärker, Entwicklung und Entscheidungen direkt vor Ort zu verlagern und sich […] The post Volkswagen-Aktie: Analysten hoffen auf die China-Wende first appeared on sharedeals.de.

    Volkswagen Vz.-Aktie: Das war ein Schritt auf dem Weg, aber das Ziel ist noch fern


    Dass der Aufsichtsrat des VW-Konzerns die Sparpläne des Vorstands am Donnerstag einstimmig billigen würde, hatten viele im Vorfeld nicht erwartet. Entsprechend stark zog die Aktie am Freitag an. Aber dass am Montag Anschlusskäufe ausblieben, hat Gründe.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,62 %. Mercedes-Benz Group notiert im Minus, mit -0,50 %. Toyota notiert im Minus, mit -2,78 %. Tesla verliert -1,07 % Stellantis notiert im Minus, mit -0,53 %.

    Lohnt sich ein Investment in die Volkswagen (VW) Vz Aktie?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Volkswagen (VW) Vz Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Volkswagen (VW) Vz Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Volkswagen (VW) Vz

    +2,10 %
    +6,40 %
    +8,16 %
    -6,02 %
    -18,01 %
    -23,01 %
    -58,87 %
    -35,02 %
    +1.719,54 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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