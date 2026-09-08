Gerresheimer Aktie fällt auf 28,68€ - 08.09.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Gerresheimer Aktie. Mit einer Performance von -3,17 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,04 %, geht es heute bei der Gerresheimer Aktie nach unten. Ist der Ausverkauf schon übertrieben?

Gerresheimer ist ein Spezialist für Pharma- und Healthcare-Verpackungen. Kernprodukte sind Glas- und Kunststoffbehälter, Spritzen, Inhalatoren und Medizinverpackungen. Das Unternehmen ist global gut positioniert im stark regulierten Pharmamarkt. Wichtige Wettbewerber: Schott, Stevanato, Berry Global. Stärken: breite Technologieplattform, hohe Qualitäts- und Regulierungskompetenz, enge Kundenbindung zu Pharma- und Biotech-Konzernen.

Obwohl die Gerresheimer Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +11,85 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Gerresheimer Aktie damit um +3,02 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,96 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +3,24 % gewonnen.

Gerresheimer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,02 % 1 Monat +8,96 % 3 Monate +11,85 % 1 Jahr -30,68 %

? wallstreetONLINE-Community zur Gerresheimer Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 08.09.2026, 11:20 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Reaktion der Gerresheimer-Aktie auf Käufe im Umfeld von Aufsichtsrat Klaus Röhrig beziehungsweise AOC zu rund 27,42 und 27,89 Euro. Diskutiert werden ein möglicher Vertrauensbeweis und eine vermutete Unterbewertung, aber auch, dass sich fundamental nichts geändert habe und die Aktie weiterhin zu teuer sei. Nach dem Abverkauf werden Gewinnmitnahmen vermutet; als Marken gelten etwa 27,50 Euro zum Nachkauf sowie 28 bis 30 Euro als Unterstützungs- beziehungsweise Bewertungsbereich. Zudem wird über eine mögliche Übernahme spekuliert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Gerresheimer eingestellt.

Informationen zur Gerresheimer Aktie

Es gibt 35 Mio. Gerresheimer Aktien. Damit ist das Unternehmen 989,92 Mio. € wert.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Gerresheimer Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Gerresheimer Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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