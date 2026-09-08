DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Airbus auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Airbus mit einem Kursziel von 232 Euro auf "Buy" belassen. Die Flugzeugauslieferungen im August entsprächen weitgehend den Erwartungen sowie den saisonalen Trends, schrieb Christophe Menard in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er sieht dadurch seine Kaufempfehlung untermauert./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,14 % und einem Kurs von 196,2EUR auf Tradegate (08. September 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Christophe Menard

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 232

Kursziel alt: 232

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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