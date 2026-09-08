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    Besonders beachtet!

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    Pferdewetten.de Aktie mit starker Tagesperformance - 08.09.2026

    Am 08.09.2026 ist die Pferdewetten.de Aktie, bisher, um +4,46 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Pferdewetten.de Aktie.

    Besonders beachtet! - Pferdewetten.de Aktie mit starker Tagesperformance - 08.09.2026
    Foto: Rawf8 - stock.adobe.com

    Pferdewetten.de ist ein führender Anbieter im deutschen Markt für Online-Pferdewetten, spezialisiert auf umfassende Wettangebote und Livestreams. Hauptkonkurrenten sind RaceBets und internationale Anbieter wie Bet365. Die Fokussierung auf Pferderennen und ein breites Informationsangebot heben das Unternehmen von der Konkurrenz ab.

    Kursentwicklung im Detail: So steht die Pferdewetten.de Aktie am 08.09.2026

    Die Pferdewetten.de Aktie notiert aktuell bei 2,3400 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,46 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,1000  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,66 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Pferdewetten.de Aktie. Nach einem Plus von +5,66 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 2,3400, mit einem Plus von +4,46 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Der Kurs der Pferdewetten.de Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -9,30 %.

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    Allein seit letzter Woche ist die Pferdewetten.de Aktie damit um +10,38 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,43 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -10,69 % verloren.

    Pferdewetten.de Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,38 %
    1 Monat +11,43 %
    3 Monate -9,30 %
    1 Jahr -21,21 %
    Stand: 08.09.2026, 11:21 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Pferdewetten.de Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Aussicht auf einen operativen Turnaround der pferdewetten.de-Aktie. Besonders starke August-Zahlen im Pferdesegment, Kundenreaktivierungen und erwartete Akquisitionseffekte nähren die Hoffnung auf steigende EBITDA-/EBIT-Beiträge und eine höhere Bewertung. Einige Anleger halten die Aktie im Verhältnis zur Zukunftsperspektive für unterbewertet. Gleichzeitig bestehen Zweifel wegen der belasteten Vergangenheit, noch ausstehender Bilanzbestätigung und Unsicherheiten bei Bet3000-/IBA-Franchises.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Pferdewetten.de eingestellt.

    Zur Pferdewetten.de Diskussion

    Informationen zur Pferdewetten.de Aktie

    Es gibt 9 Mio. Pferdewetten.de Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,71 Mio. € wert.

    Lohnt sich ein Investment in die Pferdewetten.de Aktie?


    Ob die Pferdewetten.de Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Pferdewetten.de Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Pferdewetten.de

    -4,46 %
    +10,38 %
    +11,43 %
    -9,30 %
    -21,21 %
    -80,82 %
    -86,92 %
    -74,18 %
    -17,69 %
    ISIN:DE000A2YN777WKN:A2YN77
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