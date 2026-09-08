Pferdewetten.de Aktie mit starker Tagesperformance - 08.09.2026

Die Pferdewetten.de Aktie notiert aktuell bei 2,3400€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,46 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,1000 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,66 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Pferdewetten.de Aktie. Nach einem Plus von +5,66 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 2,3400€, mit einem Plus von +4,46 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Pferdewetten.de ist ein führender Anbieter im deutschen Markt für Online-Pferdewetten, spezialisiert auf umfassende Wettangebote und Livestreams. Hauptkonkurrenten sind RaceBets und internationale Anbieter wie Bet365. Die Fokussierung auf Pferderennen und ein breites Informationsangebot heben das Unternehmen von der Konkurrenz ab.

Der Kurs der Pferdewetten.de Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -9,30 %.

Allein seit letzter Woche ist die Pferdewetten.de Aktie damit um +10,38 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,43 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -10,69 % verloren.

Pferdewetten.de Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,38 % 1 Monat +11,43 % 3 Monate -9,30 % 1 Jahr -21,21 %

? wallstreetONLINE-Community zur Pferdewetten.de Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 08.09.2026, 11:21 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Aussicht auf einen operativen Turnaround der pferdewetten.de-Aktie. Besonders starke August-Zahlen im Pferdesegment, Kundenreaktivierungen und erwartete Akquisitionseffekte nähren die Hoffnung auf steigende EBITDA-/EBIT-Beiträge und eine höhere Bewertung. Einige Anleger halten die Aktie im Verhältnis zur Zukunftsperspektive für unterbewertet. Gleichzeitig bestehen Zweifel wegen der belasteten Vergangenheit, noch ausstehender Bilanzbestätigung und Unsicherheiten bei Bet3000-/IBA-Franchises.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Pferdewetten.de eingestellt.

Informationen zur Pferdewetten.de Aktie

Es gibt 9 Mio. Pferdewetten.de Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,71 Mio. € wert.

Lohnt sich ein Investment in die Pferdewetten.de Aktie?

Ob die Pferdewetten.de Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Pferdewetten.de Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.