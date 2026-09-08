ANALYSE-FLASH
UBS belässt ASML auf 'Buy' - Ziel 2350 Euro
- UBS belässt ASML auf Buy mit Kursziel 2350 Euro
- China dominiert die Gespräche bei der Investorenrunde
- Risiken eingepreist, Preispotenzial unterschätzt
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 2350 Euro auf "Buy" belassen. Das Thema China dominiere die Diskussionen, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Montag nach einer Investorenrunde. Ein gehöriger Teil der Risiken scheine in den Papieren des Anlagenbauers für die Chipbranche bereits eingepreist zu sein. Derweil unterschätze der Markt weiterhin das Preispotenzial, gerade in der Immersionslithografie./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 14:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 1.509 auf Tradegate (08. September 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.264,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.650,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +9,04 %/+65,21 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 2350 Euro
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ASML gehört aus meiner Sicht weiterhin zu den qualitativ hochwertigsten Unternehmen weltweit, allerdings ist die Aktie nach dem starken Kursanstieg inzwischen nicht mehr günstig. Beim heutigen Kurs von rund 1.500 € in Amsterdam am 7. September 2026 liegt das erwartete KGV ungefähr bei 37.
1. Die letzten drei Quartale
Die operative Entwicklung hat sich in den vergangenen Quartalen deutlich beschleunigt:
|Quartal
|Umsatz
|ggü. Vorjahr
|Nettogewinn
|ggü. Vorjahr
|EPS
|Bruttomarge
|Q4 2025
|9,72 Mrd. €
|+4,9 %
|2,84 Mrd. €
|+5,5 %
|7,35 €
|52,2 %
|Q1 2026
|8,77 Mrd. €
|+13,2 %
|2,76 Mrd. €
|+17,1 %
|7,15 €
|53,0 %
|Q2 2026
|9,33 Mrd. €
|+21,2 %
|2,92 Mrd. €
|+27,4 %
|7,59 €
|54,0 %
Die Vergleichswerte stammen direkt von ASML. Q4 2024 lag der Umsatz bei 9,26 Mrd. € und der Nettogewinn bei 2,69 Mrd. €. Q1 2025 waren es 7,74 Mrd. € beziehungsweise 2,36 Mrd. € und Q2 2025 7,69 Mrd. € beziehungsweise 2,29 Mrd. €.
Das Entscheidende ist deshalb nicht nur, dass ASML wächst, sondern dass sich das Wachstum beschleunigt.
Q4 2025
Umsatz: 9,72 Mrd. €
Nettogewinn: 2,84 Mrd. €
EPS: 7,35 €
Bruttomarge: 52,2 %
Besonders wichtig waren die enorm starken Auftragseingänge von 13,2 Mrd. €, davon allein 7,4 Mrd. € EUV. Der Auftragsbestand lag Ende 2025 bei 38,8 Mrd. €.
Das war bereits ein Hinweis darauf, dass die Wachstumsphase 2026 wesentlich stärker werden könnte als zunächst erwartet.
Q1 2026
Umsatz: 8,77 Mrd. €
Nettogewinn: 2,76 Mrd. €
EPS: 7,15 €
Bruttomarge: 53,0 %
Auf den ersten Blick fiel der Umsatz gegenüber Q4 saisonal zurück. Viel wichtiger war jedoch der Vergleich zum Vorjahr:
Umsatz +13 %
Gewinn +17 %
EPS +19 %
ASML meldete außerdem, dass Kunden aufgrund des AI-Booms ihre Kapazitätspläne für 2026 und die Folgejahre beschleunigten. Das Unternehmen erhöhte deshalb bereits im April seine Umsatzprognose für 2026 von ursprünglich 34–39 Mrd. € auf 36–40 Mrd. €.
Q2 2026 – hier wird es besonders interessant
Umsatz:
9,326 Mrd. €
gegenüber 7,692 Mrd. € im Vorjahresquartal:
+21,2 %
Nettogewinn:
2,918 Mrd. €
gegenüber 2,290 Mrd. €:
+27,4 %
EPS:
7,59 €
gegenüber 5,90 €:
+28,6 %
Bruttomarge:
54,0 %
ASML lieferte 86 neue Lithographiesysteme aus, gegenüber 67 im Q1. Gleichzeitig stiegen die hochprofitablen Installed-Base-Umsätze auf 2,76 Mrd. €.
Das ist eine ausgesprochen starke Kombination:
Umsatz +21 % → Gewinn +27 %
Das bedeutet operative Hebelwirkung: Der Gewinn wächst schneller als der Umsatz.
2. Und Q3 dürfte noch einmal erheblich stärker werden
Das halte ich momentan für einen der wichtigsten Punkte bei der Aktie.
ASML erwartet für Q3 2026:
Umsatz: 11–12 Mrd. €
und
Bruttomarge: 55–57 %
Das wäre gegenüber Q3 2025 mit 7,52 Mrd. € Umsatz ein Anstieg von ungefähr:
+46 bis +60 %
ASML hat deshalb seine Prognose für das Gesamtjahr inzwischen dramatisch erhöht:
Anfang 2026:
34–39 Mrd. € Umsatz
April:
36–40 Mrd. €
Juli:
43–45 Mrd. €
bei einer Bruttomarge von
54–56 %.
Das ist für ein Unternehmen dieser Größe außergewöhnlich.
3. Warum ASML einen der stärksten Burggräben der Welt besitzt
Hier bekommt ASML von mir:
Burggraben: 10/10
Ich würde ASML sogar zusammen mit Unternehmen wie TSMC zu den außergewöhnlichsten industriellen Wettbewerbsvorteilen überhaupt zählen.
Der entscheidende Punkt:
EUV-Monopol
ASML ist der einzige Anbieter weltweit, der EUV-Lithographiesysteme für die kommerzielle Halbleiterfertigung in diesem Umfang herstellen kann.
Für modernste Chips von beispielsweise
TSMC
Samsung
Intel
SK Hynix
Micron
ist EUV inzwischen elementar.
Je kleiner die Strukturen auf Chips werden, desto wichtiger wird Lithographie.
4. High-NA EUV verstärkt diesen Burggraben
Der nächste Technologiesprung ist:
High-NA EUV
ASMLs EXE-Systeme sollen bei kommenden Logik- und Speichertechnologien eingesetzt werden.
Der entscheidende Vorteil für ASML:
Ein Konkurrent müsste nicht einfach „eine bessere Maschine“ bauen.
Er müsste gleichzeitig jahrzehntelange Kompetenzen in
Optik
Lasertechnik
Vakuumtechnik
Mechatronik
Nanometer-Präzision
Software
Materialwissenschaft
Metrologie
Plasmaerzeugung
aufholen.
Hinzu kommt ASMLs einzigartiges Lieferantennetzwerk einschließlich der extrem spezialisierten ZEISS-Optik.
Das ist ein technologischer Burggraben, der kaum durch Kapital allein aufzuholen ist.
5. China ist trotzdem das größte Risiko
Hier würde ich keinesfalls sagen, dass ASML unangreifbar ist.
China investiert gewaltige Summen in eigene Lithographietechnik.
Vor wenigen Wochen sorgten Berichte über Fortschritte bei chinesischen DUV-Systemen sogar für einen deutlichen ASML-Kursrückgang. Allerdings liegt China bei modernster EUV-Lithographie weiterhin erheblich zurück. UBS hält die aktuelle Angst vor chinesischer Konkurrenz deshalb für übertrieben.
Für ASML sehe ich daher:
DUV-Risiko: mittel bis langfristig real
aber
EUV-Risiko: momentan relativ gering
und
High-NA-EUV-Risiko: noch geringer.
6. Das größere China-Risiko sind Exportverbote
Das kurzfristig größere Problem ist meiner Meinung nach nicht chinesische Konkurrenz, sondern Politik.
Wenn die Niederlande beziehungsweise die USA die Exportbeschränkungen gegenüber China weiter verschärfen, verliert ASML potenziell Systemumsätze und später auch Serviceumsätze.
China war für ASML zeitweise ein sehr wichtiger Umsatzmarkt.
Deshalb bekommt die Aktie trotz des technologischen Monopols keinen vollkommen risikolosen Bewertungsaufschlag.
7. Der AI-Boom ist für ASML strukturell besonders interessant
Nvidia profitiert davon, dass viele AI-Chips verkauft werden.
ASML sitzt noch eine Stufe darunter.
Für immer leistungsfähigere AI-Chips braucht die Industrie:
mehr Rechenleistung → kleinere Strukturen → modernere Prozesse → mehr EUV-Layer → mehr ASML-Technologie.
Hinzu kommt HBM-Speicher.
ASML bezeichnet AI selbst inzwischen als den zentralen Wachstumstreiber der Halbleiterindustrie.
Das macht ASML in meinen Augen zu einer Art „Pick-and-Shovel“-Investment des AI-Booms.
8. Ein Problem gibt es allerdings bei der Bewertung
Heute liegt die Aktie ungefähr bei:
1.500 €
bei einem erwarteten KGV von ungefähr:
37
Damit ist ASML kein klassisches Value-Investment.
Der Markt bezahlt bereits einen erheblichen Teil des Wachstums.
Das bedeutet:
ASML kann operativ hervorragende Zahlen liefern und die Aktie trotzdem zeitweise 20–30 % korrigieren.
9. Mein Kursziel für die nächsten 6–12 Monate
Ausgehend von rund 1.500 €:
|Szenario
|Kursziel
|Potenzial
|Bear Case
|1.150–1.300 €
|−13 bis −23 %
|Base Case
|1.850–2.000 €
|+23 bis +33 %
|Bull Case
|2.250–2.400 €
|+50 bis +60 %
Mein zentrales Kursziel:
1.950 €
innerhalb von 6–12 Monaten.
Interessant ist, dass UBS derzeit sogar ein Kursziel von 2.350 € nennt und bis 2030 mit rund 31 % jährlichem EPS-Wachstum rechnet.
Ich bin etwas vorsichtiger als UBS, weil das Bewertungsniveau bereits hoch ist.
10. Mein Kursziel für 3–5 Jahre
Hier wird ASML für mich besonders interessant.
Das Unternehmen selbst sieht für 2030 weiterhin die Möglichkeit von:
44–60 Mrd. € Jahresumsatz
bei einer Bruttomarge von
56–60 %.
Interessanterweise erwartet ASML aber bereits 43–45 Mrd. € Umsatz für 2026.
Damit ist das untere Ende der alten 2030-Spanne praktisch bereits erreicht.
Das spricht dafür, dass die langfristigen Unternehmensziele irgendwann angehoben werden könnten, sofern der AI-Investitionszyklus anhält.
Meine Szenarien:
|2030/31
|Kurs
|Bear Case
|1.500–1.900 €
|Base Case
|2.400–2.900 €
|Bull Case
|3.500–4.200 €
Mein mittleres 3–5-Jahres-Kursziel:
ca. 2.700 €
Das entspräche gegenüber 1.500 € ungefähr:
+80 %
und etwa einer Verdopplung inklusive Dividenden über einen etwas längeren Zeitraum.
11. Meine ASML-Bewertung
|Kategorie
|Bewertung
|Burggraben
|⭐⭐⭐⭐⭐ 10/10
|Marktstellung
|⭐⭐⭐⭐⭐ 10/10
|Technologieführerschaft
|⭐⭐⭐⭐⭐ 10/10
|Umsatzwachstum
|⭐⭐⭐⭐⭐ 9/10
|Gewinnwachstum
|⭐⭐⭐⭐⭐ 9,5/10
|AI-Exposure
|⭐⭐⭐⭐⭐ 10/10
|Preissetzungsmacht
|⭐⭐⭐⭐⭐ 10/10
|Bilanz/Profitabilität
|⭐⭐⭐⭐⭐ 9,5/10
|Bewertung
|⭐⭐⭐ 6/10
|China-/Politikrisiko
|⭐⭐⭐ 6/10
|Langfristige Attraktivität
|⭐⭐⭐⭐⭐ 9/10
Leichtgläubige Analysten und Medien fallen auf Chinas Propaganda herein, doch die Realität sieht anders aus:
Anhand der aufgezählten Fakten ist es völlig utopisch zu glauben,
dass China in den nächsten Jahren ein echtes, mit eigenen
Schlüsselkomponenten gefertigtes DUV-System auf den Markt bringen
kann; im besten Fall entstehen lediglich Frankenstein-Systeme mit
einer katastrophalen Yield-Rate, bis ihnen wegen der harten
Sanktionen die gehorteten Ersatzteile endgültig ausgehen.
Bin gespannt, ob das Timing passt...