UBS belässt ASML auf 'Buy' - Ziel 2350 Euro

ASML gehört aus meiner Sicht weiterhin zu den qualitativ hochwertigsten Unternehmen weltweit, allerdings ist die Aktie nach dem starken Kursanstieg inzwischen nicht mehr günstig. Beim heutigen Kurs von rund 1.500 € in Amsterdam am 7. September 2026 liegt das erwartete KGV ungefähr bei 37.

1. Die letzten drei Quartale

Die operative Entwicklung hat sich in den vergangenen Quartalen deutlich beschleunigt:

Quartal Umsatz ggü. Vorjahr Nettogewinn ggü. Vorjahr EPS Bruttomarge Q4 2025 9,72 Mrd. € +4,9 % 2,84 Mrd. € +5,5 % 7,35 € 52,2 % Q1 2026 8,77 Mrd. € +13,2 % 2,76 Mrd. € +17,1 % 7,15 € 53,0 % Q2 2026 9,33 Mrd. € +21,2 % 2,92 Mrd. € +27,4 % 7,59 € 54,0 %

Die Vergleichswerte stammen direkt von ASML. Q4 2024 lag der Umsatz bei 9,26 Mrd. € und der Nettogewinn bei 2,69 Mrd. €. Q1 2025 waren es 7,74 Mrd. € beziehungsweise 2,36 Mrd. € und Q2 2025 7,69 Mrd. € beziehungsweise 2,29 Mrd. €.

Das Entscheidende ist deshalb nicht nur, dass ASML wächst, sondern dass sich das Wachstum beschleunigt.

Q4 2025

Umsatz: 9,72 Mrd. €

Nettogewinn: 2,84 Mrd. €

EPS: 7,35 €

Bruttomarge: 52,2 %

Besonders wichtig waren die enorm starken Auftragseingänge von 13,2 Mrd. €, davon allein 7,4 Mrd. € EUV. Der Auftragsbestand lag Ende 2025 bei 38,8 Mrd. €.

Das war bereits ein Hinweis darauf, dass die Wachstumsphase 2026 wesentlich stärker werden könnte als zunächst erwartet.

Q1 2026

Umsatz: 8,77 Mrd. €

Nettogewinn: 2,76 Mrd. €

EPS: 7,15 €

Bruttomarge: 53,0 %

Auf den ersten Blick fiel der Umsatz gegenüber Q4 saisonal zurück. Viel wichtiger war jedoch der Vergleich zum Vorjahr:

Umsatz +13 %

Gewinn +17 %

EPS +19 %

ASML meldete außerdem, dass Kunden aufgrund des AI-Booms ihre Kapazitätspläne für 2026 und die Folgejahre beschleunigten. Das Unternehmen erhöhte deshalb bereits im April seine Umsatzprognose für 2026 von ursprünglich 34–39 Mrd. € auf 36–40 Mrd. €.

Q2 2026 – hier wird es besonders interessant

Umsatz:

9,326 Mrd. €

gegenüber 7,692 Mrd. € im Vorjahresquartal:

+21,2 %

Nettogewinn:

2,918 Mrd. €

gegenüber 2,290 Mrd. €:

+27,4 %

EPS:

7,59 €

gegenüber 5,90 €:

+28,6 %

Bruttomarge:

54,0 %

ASML lieferte 86 neue Lithographiesysteme aus, gegenüber 67 im Q1. Gleichzeitig stiegen die hochprofitablen Installed-Base-Umsätze auf 2,76 Mrd. €.

Das ist eine ausgesprochen starke Kombination:

Umsatz +21 % → Gewinn +27 %

Das bedeutet operative Hebelwirkung: Der Gewinn wächst schneller als der Umsatz.

2. Und Q3 dürfte noch einmal erheblich stärker werden

Das halte ich momentan für einen der wichtigsten Punkte bei der Aktie.

ASML erwartet für Q3 2026:

Umsatz: 11–12 Mrd. €

und

Bruttomarge: 55–57 %

Das wäre gegenüber Q3 2025 mit 7,52 Mrd. € Umsatz ein Anstieg von ungefähr:

+46 bis +60 %

ASML hat deshalb seine Prognose für das Gesamtjahr inzwischen dramatisch erhöht:

Anfang 2026:

34–39 Mrd. € Umsatz

April:

36–40 Mrd. €

Juli:

43–45 Mrd. €

bei einer Bruttomarge von

54–56 %.

Das ist für ein Unternehmen dieser Größe außergewöhnlich.

3. Warum ASML einen der stärksten Burggräben der Welt besitzt

Hier bekommt ASML von mir:

Burggraben: 10/10

Ich würde ASML sogar zusammen mit Unternehmen wie TSMC zu den außergewöhnlichsten industriellen Wettbewerbsvorteilen überhaupt zählen.

Der entscheidende Punkt:

EUV-Monopol

ASML ist der einzige Anbieter weltweit, der EUV-Lithographiesysteme für die kommerzielle Halbleiterfertigung in diesem Umfang herstellen kann.

Für modernste Chips von beispielsweise

TSMC

Samsung

Intel

SK Hynix

Micron

ist EUV inzwischen elementar.

Je kleiner die Strukturen auf Chips werden, desto wichtiger wird Lithographie.

4. High-NA EUV verstärkt diesen Burggraben

Der nächste Technologiesprung ist:

High-NA EUV

ASMLs EXE-Systeme sollen bei kommenden Logik- und Speichertechnologien eingesetzt werden.

Der entscheidende Vorteil für ASML:

Ein Konkurrent müsste nicht einfach „eine bessere Maschine“ bauen.

Er müsste gleichzeitig jahrzehntelange Kompetenzen in

Optik

Lasertechnik

Vakuumtechnik

Mechatronik

Nanometer-Präzision

Software

Materialwissenschaft

Metrologie

Plasmaerzeugung

aufholen.

Hinzu kommt ASMLs einzigartiges Lieferantennetzwerk einschließlich der extrem spezialisierten ZEISS-Optik.

Das ist ein technologischer Burggraben, der kaum durch Kapital allein aufzuholen ist.

5. China ist trotzdem das größte Risiko

Hier würde ich keinesfalls sagen, dass ASML unangreifbar ist.

China investiert gewaltige Summen in eigene Lithographietechnik.

Vor wenigen Wochen sorgten Berichte über Fortschritte bei chinesischen DUV-Systemen sogar für einen deutlichen ASML-Kursrückgang. Allerdings liegt China bei modernster EUV-Lithographie weiterhin erheblich zurück. UBS hält die aktuelle Angst vor chinesischer Konkurrenz deshalb für übertrieben.

Für ASML sehe ich daher:

DUV-Risiko: mittel bis langfristig real

aber

EUV-Risiko: momentan relativ gering

und

High-NA-EUV-Risiko: noch geringer.

6. Das größere China-Risiko sind Exportverbote

Das kurzfristig größere Problem ist meiner Meinung nach nicht chinesische Konkurrenz, sondern Politik.

Wenn die Niederlande beziehungsweise die USA die Exportbeschränkungen gegenüber China weiter verschärfen, verliert ASML potenziell Systemumsätze und später auch Serviceumsätze.

China war für ASML zeitweise ein sehr wichtiger Umsatzmarkt.

Deshalb bekommt die Aktie trotz des technologischen Monopols keinen vollkommen risikolosen Bewertungsaufschlag.

7. Der AI-Boom ist für ASML strukturell besonders interessant

Nvidia profitiert davon, dass viele AI-Chips verkauft werden.

ASML sitzt noch eine Stufe darunter.

Für immer leistungsfähigere AI-Chips braucht die Industrie:

mehr Rechenleistung → kleinere Strukturen → modernere Prozesse → mehr EUV-Layer → mehr ASML-Technologie.

Hinzu kommt HBM-Speicher.

ASML bezeichnet AI selbst inzwischen als den zentralen Wachstumstreiber der Halbleiterindustrie.

Das macht ASML in meinen Augen zu einer Art „Pick-and-Shovel“-Investment des AI-Booms.

8. Ein Problem gibt es allerdings bei der Bewertung

Heute liegt die Aktie ungefähr bei:

1.500 €

bei einem erwarteten KGV von ungefähr:

37

Damit ist ASML kein klassisches Value-Investment.

Der Markt bezahlt bereits einen erheblichen Teil des Wachstums.

Das bedeutet:

ASML kann operativ hervorragende Zahlen liefern und die Aktie trotzdem zeitweise 20–30 % korrigieren.

9. Mein Kursziel für die nächsten 6–12 Monate

Ausgehend von rund 1.500 €:

Szenario Kursziel Potenzial Bear Case 1.150–1.300 € −13 bis −23 % Base Case 1.850–2.000 € +23 bis +33 % Bull Case 2.250–2.400 € +50 bis +60 %

Mein zentrales Kursziel:

1.950 €

innerhalb von 6–12 Monaten.

Interessant ist, dass UBS derzeit sogar ein Kursziel von 2.350 € nennt und bis 2030 mit rund 31 % jährlichem EPS-Wachstum rechnet.

Ich bin etwas vorsichtiger als UBS, weil das Bewertungsniveau bereits hoch ist.

10. Mein Kursziel für 3–5 Jahre

Hier wird ASML für mich besonders interessant.

Das Unternehmen selbst sieht für 2030 weiterhin die Möglichkeit von:

44–60 Mrd. € Jahresumsatz

bei einer Bruttomarge von

56–60 %.

Interessanterweise erwartet ASML aber bereits 43–45 Mrd. € Umsatz für 2026.

Damit ist das untere Ende der alten 2030-Spanne praktisch bereits erreicht.

Das spricht dafür, dass die langfristigen Unternehmensziele irgendwann angehoben werden könnten, sofern der AI-Investitionszyklus anhält.

Meine Szenarien:

2030/31 Kurs Bear Case 1.500–1.900 € Base Case 2.400–2.900 € Bull Case 3.500–4.200 €

Mein mittleres 3–5-Jahres-Kursziel:

ca. 2.700 €

Das entspräche gegenüber 1.500 € ungefähr:

+80 %

und etwa einer Verdopplung inklusive Dividenden über einen etwas längeren Zeitraum.

11. Meine ASML-Bewertung