SAMDUO sieht den nächsten Elektrifizierungsschub in Europa in die Haushalte einziehen

AMSTERDAM, 8. September 2026 /PRNewswire/ -- Während der „World EV Day" am 9. September die Aufmerksamkeit auf einen der sichtbarsten Elektrifizierungsschritte in Europa lenkt, hebt SAMDUO einen parallelen Wandel hervor, der sich in den eigenen vier Wänden vollzieht.

Der „World EV Day" (Welt-E-Mobilitäts-Tag) bietet einen aktuellen Einblick in einen umfassenderen Wandel, der die Art und Weise, wie europäische Haushalte Strom erzeugen, speichern und verwalten, grundlegend verändert.

Elektromobilität und Energiespeicherung in Privathaushalten sind zwar unterschiedliche Kategorien, spiegeln jedoch beide einen umfassenderen Wandel wider, in dessen Rahmen Strom im Alltag eine immer größere Rolle spielt. In ganz Europa rüsten Haushalte ihre Dächer mit Solaranlagen aus, installieren Wärmepumpen sowie andere elektrische Systeme und müssen sich dabei mit sich ändernden Tarifen, Energiekosten sowie Netzbedingungen auseinandersetzen.

Vom Energieverbrauch zum aktiven Management

In der ersten Phase der Elektrifizierung der europäischen Haushalte lag der Schwerpunkt weitgehend auf einzelnen Geräten: Solarmodule erzeugten Strom, Batterien speicherten ihn und intelligente Geräte nutzten ihn effizienter. In der nächsten Phase wird es zunehmend darum gehen, wie diese Technologien zusammenwirken.

Da Haushalte immer mehr Strom erzeugen und mit dynamischen Energiebedingungen konfrontiert sind, gewinnt das richtige Timing zunehmend an Bedeutung. Die Verbraucher müssen entscheiden, wann Energie verbraucht, gespeichert oder gesteuert werden soll, abhängig von den Strompreisen und der zu erwartenden Solarstromerzeugung.

Dadurch wird das Zuhause von einer passiven Verbrauchsstelle zu einem aktiveren Bestandteil des Energiesystems. Außerdem verändert sich dadurch, was Haushalte von der Energietechnik erwarten: Die Produkte müssen sich in den Wohnraum einfügen, sich in bestehende Systeme integrieren lassen und Entscheidungen im Umgang mit Energie vereinfachen.

Entwickelt für europäische Haushalte

Die Tendenz ist europaweit gleich, doch die Lebensumstände der Haushalte unterscheiden sich. Die Niederlande, Deutschland und Frankreich weisen unterschiedliche Strommärkte, Wohnformen und Verbraucherbedürfnisse auf. Lösungen müssen daher zuverlässige Hardware mit Flexibilität, intelligenter Steuerung und der Fähigkeit zur Anpassung an die lokalen Energiebedingungen verbinden.

„Die nächste Generation von Energieprodukten für den Hausgebrauch wird nicht nur daran gemessen werden, wie viel Energie sie speichern, sondern auch daran, wie nahtlos sie sich in den Haushalt einfügen und wie intelligent sie auf die lokalen Energiebedingungen reagieren", sagte Kallen Lee, Geschäftsleiter bei SAMDUO.

SAMDUO treibt seine Strategie „Home Energy Intelligence" („Energieintelligenz für Zuhause") in Europa voran und vereint dabei haushaltsorientierte Speicherkonzepte, intelligentes Energiemanagement und ein offenes Energie-Ökosystem.

Die Nex E Series, bestehend aus dem Nex E6000 und dem Nex E6000H, setzt diese Strategie durch ein auf den Haushalt ausgerichtetes Design, erweiterbare Speicherkapazität sowie eine intelligente Steuerung um, die auf Strompreise, Solarprognosen, Verbrauchsmuster und den Batteriestatus reagiert.

SAMDUO baut die Nex E6000 Series in seinen wichtigsten europäischen Märkten, darunter die Niederlande, Deutschland und Frankreich, weiter aus und verstärkt gleichzeitig seine Präsenz im Vereinigten Königreich.

Für SAMDUO ist der „World EV Day" eine Erinnerung daran, dass die Energiewende in Europa über eine einzelne Technologie hinausgeht. Die auffälligsten Veränderungen finden vielleicht auf der Straße statt, doch ein weiterer wichtiger Aspekt der Elektrifizierung hält bereits Einzug in unsere Häuser.

Informationen zu SAMDUO

SAMDUO ist eine Marke im Bereich Energieversorgung für Privathaushalte, die intelligente Energielösungen für europäische Haushalte entwickelt. Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in den Bereichen Präzisionsfertigung, Energieversorgung und Energiespeicherung verbindet SAMDUO Technik, Produktdesign und intelligentes Energiemanagement, um Haushalte dabei zu unterstützen, ihren Energiehaushalt proaktiver zu steuern.

Energieintelligenz für jedes Zuhause. Nehmen Sie Ihre Energie selbst in die Hand.

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