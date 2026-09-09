Mit gesteigerter Produktion auf der Überholspur!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Endeavour Silver Corp.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen, IR-Beratervertrag mit Endeavour Silver Corp. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 09.09.2026, 5:30 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Silbermarkt verbindet industrielle Anwendungen mit Investment- und Edelmetallnachfrage. Das Silver Institute erwartet für 2026 ein Defizit von rund 46 Mio. oz – das sechste Defizitjahr in Folge. Gleichzeitig bleibt der Markt preissensitiv: Einsparungen und Substitution können die industrielle Nachfrage dämpfen, während Preisbewegungen bei Silber deutlich ausfallen können. Für Produzenten zählt deshalb nicht nur der Metallpreis, sondern vor allem die Fähigkeit, Volumen und Kosten im Betrieb zu steuern.

Q2-2026: deutlich mehr Volumen und Ergebnis

Im zweiten Quartal produzierte Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) 1.943.955 oz Silber und 10.474 oz Gold sowie 3,4 Mio. oz Silberäquivalent (AgEq). Gegenüber Q2-2025 stieg die Silberproduktion um 31 %, die Goldproduktion um 35 %. Im ersten Halbjahr 2026 produzierte Endeavour Silver 3.819.329 oz Silber und 22.215 oz Gold. Unter Einbeziehung der Blei-, Zink- und Kupferproduktion entsprach dies insgesamt rund 6,8 Mio. oz Silberäquivalent (AgEq).

Der Umsatz aus dem operativen Geschäft erreichte 212,1 Mio. USD nach 85,3 Mio. USD im Vorjahresquartal. Das IFRS-Nettoergebnis betrug 66,5 Mio. USD nach einem Verlust von 20,5 Mio. USD. Das Unternehmen meldete zudem 99,9 Mio. USD Mine Operating Cash Flow vor Steuern sowie 236,6 Mio. USD Barmittel und 214,4 Mio. USD Working Capital zum 30. Juni.

Quelle: Endeavour Silver Corp.

Die Cash-Kennzahl ist nicht IFRS-standardisiert; das IFRS-Nettoergebnis bleibt die maßgebliche Rechnungslegungsgröße.

Terronera: Ramp-up und soziale Stabilität sind die Schlüssel

Terronera in Jalisco ist seit dem 1. Oktober 2025 in kommerzieller Produktion. Im Q2 lieferte die Mine 608.347 oz Silber und 7.666 oz Gold. Die 2026er Unternehmensguidance sieht 2,4 bis 2,6 Mio. oz Silber und 35.000 bis 36.000 oz Gold vor. Das LNG-Kraftwerk wurde im Juni in Betrieb genommen und der Hochlauf des Minenkomplexes sollte im Q3 weiterlaufen.

Im August kam es kurzzeitig zu einer Blockade und einer zeitweisen Aussetzung der Aktivitäten. Endeavour meldete allerdings am 23. August deren Entfernung und die Wiederaufnahme der Aktivitäten ab dem 24. August. Zugleich will das Unternehmen weiter mit der Ejido-Gemeinschaft an einem stabilen langfristigen Betrieb arbeiten.

Kolpa und Guanaceví: Breite im laufenden Betrieb

Bei Kolpa in Peru wurde ein wesentlicher Teil der Erweiterung auf 2.500 tpd Ende März 2026 in Betrieb genommen. Im Q2 verarbeitete die Mine 233.408 t und produzierte 633.288 oz Silber – 19 % mehr als im Q1. Während des Hochlaufs wurde mehr Material aus einem niedrigergradigen Tagebaubereich verarbeitet. Der Zugang zu höhergradigen Bereichen soll die Mischung künftig verbessern. Die 2026er Guidance umfasst 2,3 bis 2,5 Mio. oz Silber, 22.000 bis 24.000 t Blei, 16.000 bis 18.000 t Zink und 650 bis 750 t Kupfer.

Guanaceví bleibt der etablierte mexikanische Betrieb. Im Q2 steuerte die Mine 955.070 oz AgEq bei, der Durchsatz lag 4 % über dem Vorjahresquartal, während niedrigere Gehalte die Silberproduktion belasteten. Für 2026 erwartet Endeavour 3,6 bis 3,8 Mio. oz Silber und 11.000 bis 12.000 oz Gold aus Guanaceví.

Guidance: höheres Volumen, aber Kosten im Blick

Für 2026 erwartet Endeavour aus Terronera, Guanaceví und Kolpa insgesamt 8,3 bis 8,9 Mio. oz Silber, 46.000 bis 48.000 oz Gold und 14,6 bis 15,6 Mio. oz AgEq. Die Unternehmensguidance sieht konsolidierte Cash Costs von 12 bis 13 USD je zahlbarer Silberunze und AISC von 27 bis 28 USD vor – jeweils netto nach Nebenproduktgutschriften. Die Kostenannahmen basieren unter anderem auf 36 USD Silber und 3.240 USD Gold je oz. Im Q2 lagen die tatsächlich berichteten Cash Costs bei 23,52 USD und der AISC bei 36,89 USD je Silberunze. Das zeigt den positiven Hebel höherer Volumina, aber auch die Sensitivität von Kosten, Nebenproduktpreisen und Investitionen.

Pitarrilla: der langfristige Entwicklungshebel

Pitarrilla in Durango ist das größte Entwicklungsprojekt im Portfolio. Die aktuelle Unternehmenspräsentation vom 1. September 2026 weist zum Stichtag 31. Dezember 2024 494,3 Mio. oz „angezeigte“ und 103,6 Mio. oz „abgeleitete“ Silberressourcen aus, einschließlich Blei und Zink entsprechen diese 697,4 Mio. oz beziehungsweise 158,9 Mio. oz AgEq nach den Unternehmensannahmen.

Endeavour evaluiert einen möglichen Untertageansatz. Für 2026 nennt die Präsentation rund 15 Mio. USD für eine Machbarkeitsstudie, 2,8 Mio. USD für Explorationsarbeiten einschließlich 8.550 m Bohrungen und 48 Mio. USD Kapitalausgaben. Eine Machbarkeitsstudie wird für Q3-2026 erwartet. Der nächste Wertbeleg wäre damit nicht die Ressourcengröße allein, sondern eine belastbare, aktuelle technische und wirtschaftliche Einordnung.

Katalysatoren, Chancen und Risiken:

Terronera: Fortschritte bei Hochlauf, Gehalten und Ausbringung.

Kolpa: Stabilisierung der erweiterten Verarbeitungskapazität und Entwicklung der Erzgehalte.

Pitarrilla: Veröffentlichung der erwarteten Machbarkeitsstudie und Ergebnisse der geplanten Bohrungen.

Finanzen: Abgleich von Produktion, Metallpreisen, Cash Costs, AISC und Investitionen mit der 2026er Guidance.

Die Chancen liegen in der Kombination aus höherer laufender Produktion, Silberpreishebel und einer großen Entwicklungsoption. Dem stehen Risiken aus Metallpreisen, Kosten, Ramp-up, Finanzierung, Genehmigungen, Metallurgie und sozialen Rahmenbedingungen gegenüber. In Summe bleibt die Investmentstory positiv.

Weitere interessante Informationen finden Sie in der Video-Unternehmenspräsentation

Von Endeavour Silver bezahlte Anzeige. Der nachfolgende von Commodity-TV produzierte Beitrag erscheint im Auftrag von Endeavour Silver und gibt zusätzliche Einblicke in den Silber-Gold-Produzenten mit Aktivitäten in Peru und Mexiko.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/endeavour-silver-ceo-update-on-high- ...

Fazit: Wachstum ist sichtbar

Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) hat 2026 operativ an Breite gewonnen: Terronera erhöht die Produktionsbasis, Kolpa liefert nach der Erweiterung mehr Volumen und Guanaceví stabilisiert den Bestand. Die Q2-Zahlen belegen den Wachstumsschub, während die Unternehmensguidance den erwarteten Jahresrahmen vorgibt.

Pitarrilla bietet darüber hinaus einen großen, noch zu konkretisierenden Entwicklungshebel. Für die weitere Neubewertung sind nun vor allem der Terronera-Hochlauf, die nachhaltige Betriebsstabilität, die Kostenentwicklung und die erwartete Pitarrilla-Machbarkeitsstudie relevant. Das ist eine überzeugende Rohstoffstory.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen und Datenstand

Datenstand: 08.09.2026. Unternehmensangaben, Studienwerte, Guidance und redaktionelle Einordnung sind im Text gekennzeichnet.

• Silver Institute: World Silver Survey 2026 – Marktbilanz und Defizitprognose

• Endeavour Silver: Q2 2026 Financial Results – Finanz- und Betriebskennzahlen

• Endeavour Silver: Q2 2026 Production – Produktion und Minenentwicklung

• Endeavour Silver: 2026 Guidance – Produktions-, Kosten- und Kapitalguidance

• Endeavour Silver: Removal of Terronera Blockade – Unternehmensmitteilung vom 23.08.2026

• Endeavour Silver: Corporate Presentation, September 1, 2026 – Pitarrilla, Guidance und Portfolio

• Endeavour Silver: Q2 2026 Financial Statements – IFRS-Finanzzahlen

WERBUNG UND INTERESSENKONFLIKT

Dieser Beitrag ist eine entgeltliche Marketing- und Investor-Relations-Mitteilung im Auftrag von Endeavour Silver Corp. und keine unabhängige Finanzanalyse. Die SRC swiss resource capital AG unterhält mit Endeavour Silver Corp. einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen IR-Beratervertrag. Der Beitrag wurde vor Veröffentlichung vom Unternehmen weder geprüft noch kommentiert oder freigegeben.

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Kennzahlen und Ressourcen. AgEq, Cash Costs, AISC, Mine Operating Cash Flow, Adjusted Net Earnings und vergleichbare Größen können nicht standardisierte Non-IFRS- oder sonstige ergänzende Kennzahlen sein. Sie haben keine einheitliche IFRS-Bedeutung und sind möglicherweise nicht mit Angaben anderer Emittenten vergleichbar; IFRS-Kennzahlen dürfen dadurch nicht ersetzt werden. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Gewinnbarkeit. Abgeleitete Ressourcen weisen eine geringere geologische Sicherheit auf. Pitarrilla-Ressourcen und historische Studienwerte sind nicht mit einer aktuellen Reserve, einer genehmigten Mine oder einer Produktionszusage gleichzusetzen.

Zukunftsaussagen. Formulierungen wie „plant“, „soll“, „erwartet“ oder „könnte“ kennzeichnen nicht eingetretene Entwicklungen. Produktions- und Kostenguidance, Ramp-up, Studien, Bohrprogramme, Zeitpläne, Finanzierungs- und Entwicklungspläne beruhen auf Annahmen und sind keine Garantien. Auch positive Bohrergebnisse belegen weder eine wirtschaftlich gewinnbare Lagerstätte noch eine künftige Produktion.

Risiken. Rohstoff- und Bergbauunternehmen unterliegen unter anderem Risiken aus Silber-, Gold- und Basismetallpreisen, Zinsen, Wechselkursen, Inflation, Metallurgie, Exploration und Probenqualität, Ressourcen- und Reservenschätzungen, Betrieb und Ramp-up, Kosten, Lieferketten, Finanzierung, Verwässerung, Schulden, Genehmigungen, Umwelt- und Rekultivierungspflichten, Eigentums- und Rechtsfragen, politischen Entwicklungen sowie Community-Beziehungen. Die Aufhebung der Terronera-Blockade ist ein positiver Schritt; die nachhaltige Betriebsstabilität bleibt ein zu beobachtender Meilenstein. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.

Positionen und Veröffentlichung. Der Autor ist „Freier Journalist“ und hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach eigener Angabe keine Aktien, Optionen, Warrants, sonstigen Derivate oder direkten Leerverkaufspositionen an Endeavour Silver Corp. Diese Angabe ist zeitbezogen und kann sich ändern. Die SRC swiss resource capital AG erhält die oben genannte Vergütung; diese wirtschaftliche Beziehung stellt einen wesentlichen Interessenkonflikt dar und kann Auswahl, Gewichtung und werbliche Darstellung beeinflussen. Die Vergütung ist nicht erfolgsabhängig und keine Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung.

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