AKTIE IM FOKUS
Fresenius ziehen an Dax-Spitze - UBS äußert sich zuversichtlich
- Fresenius beendet achttägige Verlustserie
- Aktien steigen im schwachen Umfeld um 3,6 Prozent
- UBS bestätigt Kaufempfehlung mit Kursziel 56 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Fresenius haben am Dienstag von einem positiven Analystenkommentar profitiert und so vorerst eine achttägige Verlustserie beendet. Die Papiere des Medizinkonzerns und Krankenhausbetreibers stiegen in einem schwachen Branchenumfeld um 3,6 Prozent auf fast 45 Euro; damit hatten sie im nachgebenden deutschen Leitindex Dax klar die Nase vorn. Anteile der finanziellen Beteiligung Fresenius Medical Care legten um knapp ein Prozent zu.
Die Großbank UBS hatte die Aktien von Fresenius mit einem Kursziel von 56 Euro weiterhin zum Kauf empfohlen. Analyst Graham Doyle hält die Sorgen um das US-Geschäft mit dem wichtigen Biosimilar Tyenne für völlig überzogen. Die Belastung für das operative Konzernergebnis kalkuliert er auf gerade einmal 0,3 Prozent - wenn überhaupt. Er sieht daher eine gute Einstiegschance und hält Fresenius angesichts der Defensivqualitäten ohnehin für einen Top-Favoriten./la/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Aktie
Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,02 % und einem Kurs von 39,67 auf Tradegate (08. September 2026, 11:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Fresenius zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 57,00EUR was eine Bandbreite von +22,41 %/+26,86 % bedeutet.
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