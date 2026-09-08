🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFresenius Medical Care AktievorwärtsNachrichten zu Fresenius Medical Care

    AKTIE IM FOKUS

    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fresenius ziehen an Dax-Spitze - UBS äußert sich zuversichtlich

    Für Sie zusammengefasst
    • Fresenius beendet achttägige Verlustserie
    • Aktien steigen im schwachen Umfeld um 3,6 Prozent
    • UBS bestätigt Kaufempfehlung mit Kursziel 56 Euro
    AKTIE IM FOKUS - Fresenius ziehen an Dax-Spitze - UBS äußert sich zuversichtlich
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Fresenius haben am Dienstag von einem positiven Analystenkommentar profitiert und so vorerst eine achttägige Verlustserie beendet. Die Papiere des Medizinkonzerns und Krankenhausbetreibers stiegen in einem schwachen Branchenumfeld um 3,6 Prozent auf fast 45 Euro; damit hatten sie im nachgebenden deutschen Leitindex Dax klar die Nase vorn. Anteile der finanziellen Beteiligung Fresenius Medical Care legten um knapp ein Prozent zu.

    Die Großbank UBS hatte die Aktien von Fresenius mit einem Kursziel von 56 Euro weiterhin zum Kauf empfohlen. Analyst Graham Doyle hält die Sorgen um das US-Geschäft mit dem wichtigen Biosimilar Tyenne für völlig überzogen. Die Belastung für das operative Konzernergebnis kalkuliert er auf gerade einmal 0,3 Prozent - wenn überhaupt. Er sieht daher eine gute Einstiegschance und hält Fresenius angesichts der Defensivqualitäten ohnehin für einen Top-Favoriten./la/jha/

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Fresenius Medical Care AG!
    Long
    36,78€
    Basispreis
    0,32
    Ask
    × 13,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    42,29€
    Basispreis
    0,29
    Ask
    × 13,20
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Aktie

    Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,02 % und einem Kurs von 39,67 auf Tradegate (08. September 2026, 11:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Fresenius zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 57,00EUR was eine Bandbreite von +22,41 %/+26,86 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Fresenius Medical Care - 578580 - DE0005785802

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Fresenius Medical Care. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Fresenius ziehen an Dax-Spitze - UBS äußert sich zuversichtlich Die Aktien von Fresenius haben am Dienstag von einem positiven Analystenkommentar profitiert und so vorerst eine achttägige Verlustserie beendet. Die Papiere des Medizinkonzerns und Krankenhausbetreibers stiegen in einem schwachen Branchenumfeld …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     