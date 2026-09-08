ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Deutsche Bank auf 'Overweight' - Ziel 41 Euro
- JPMorgan belässt Deutsche Bank auf Overweight
- Kursziel für Deutsche Bank bleibt bei 41 Euro
- Gewinnprognosen steigen wegen höherer Zinsen
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Bank mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Overweight" belassen. Kian Abouhossein erhöhte am Montag für Deutsche Bank und Commerzbank die Prognosen für das bereinigte Ergebnis je Aktie der beiden kommenden Jahren. Er verwies auf seine angehobenen Annahmen für den Zinsüberschuss infolge wohl steigender Zinsen im Euroraum./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 19:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 00:10 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 35,34 auf Tradegate (08. September 2026, 11:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +1,51 %/+21,25 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 41 Euro
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er ist nicht mit dem Thema gekommen. Nachdem der Moderator und Chefredakteur des Handelsblatts ihn wirklich sehr lange nach seinen politischen Einschätzungen befragt hat, kam das Thema auf Übernahmen im Markt, ungefähr so:
Vergleicht man die Bewertungen, dann haben wir noch ne menge aufholpotenzial. selbst nach dem Erreichen der 34,x jetzt . das 2026er KGV war noch von unter 34 Euro