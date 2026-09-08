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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan belässt Deutsche Bank auf 'Overweight' - Ziel 41 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan belässt Deutsche Bank auf Overweight
    • Kursziel für Deutsche Bank bleibt bei 41 Euro
    • Gewinnprognosen steigen wegen höherer Zinsen
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt Deutsche Bank auf 'Overweight' - Ziel 41 Euro
    Foto: Claudia Nass - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Bank mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Overweight" belassen. Kian Abouhossein erhöhte am Montag für Deutsche Bank und Commerzbank die Prognosen für das bereinigte Ergebnis je Aktie der beiden kommenden Jahren. Er verwies auf seine angehobenen Annahmen für den Zinsüberschuss infolge wohl steigender Zinsen im Euroraum./gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 19:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 00:10 / BST

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 35,34 auf Tradegate (08. September 2026, 11:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +1,51 %/+21,25 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 41 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 41,00, was eine Steigerung von +15,77% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Deutsche Bank - 514000 - DE0005140008

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den weiteren Kursanstieg der Deutsche-Bank-Aktie auf ein Mehrjahreshoch und den möglichen Durchbruch über 35 Euro. Nach einer Hochstufung werden Kursziele von 41 bis 44 Euro genannt, teils mit weiterem Potenzial bis 80 Euro. Diskutiert werden die günstige Bewertung, Aufholpotenzial beim KGV, der DWS-Anteil sowie bessere Ertrags-, Kosten- und Risikoperspektiven durch die neue IT-Plattform. Zugleich gelten die positiven Erwartungen teilweise als eingepreist.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

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    dpa-AFX
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