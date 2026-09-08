AKTIEN IM FOKUS
Analysten geben Rheinmetall und Renk Auftrieb
- Rheinmetall erholt sich um bis zu 2,5 Prozent
- Renk steigt nach schwachem Verlauf um 2,8 Prozent
- Analysten sehen bei Rheinmetall und Renk Potenzial
FRANKFURT (dpa-AFX) - Einige Rüstungswerte haben sich am Dienstag in der angespannten Lage in Nahost gegen den Markttrend etwas erholt. So verteuerten sich Rheinmetall im Dax um bis zu 2,5 Prozent auf gut 1.046 Euro, nachdem sie tags zuvor mit 1.016 Euro zwischenzeitlich einen Tiefpunkt seit Juli erreicht hatten. Renk kletterten im MDax nach zuletzt ähnlich schwachem Verlauf sogar um bis zu 2,8 Prozent auf 43,76 Euro.
Insbesondere positive Analystenkommentare kamen am Markt gut an. So sorgte Goldman-Sachs-Experte Sam Burgess bei Rheinmetall für etwas Entspannung. "Selbst in einem absoluten Negativszenario für das Munitionsgeschäft besteht deutliches Bewertungspotenzial", so Burgess. Sein Kursziel liegt unverändert bei 2.300 Euro. Aber selbst wenn er ab 2030 einen scharfen Rückgang des Munitionsgeschäfts einkalkuliert, kommt er auf einen fairen Wert von 1.450 Euro. "Dies bedeutet also, dass die Munitions-Gewinne gar nicht so außerordentlich hoch bleiben müssen."
Den Antriebstechnik-Spezialisten Renk sieht derweil Alexander Neuberger vom Bankhaus Metzler nach einem Unternehmenskontakt in der Spur, im dritten Quartal wie erwartet Schwung aufzunehmen. Das zweite Quartal dürfte sogar der Tiefpunkt in der Expansion bis 2030 gewesen sein. Der Löwenanteil der aktuellen Umsätze stamme aus mehrere Jahre zurückliegenden Aufträgen, was das Geschäft in großen Teilen bereits für 2027 sehr gut berechenbar mache. Der Ausbau von Rahmenverträgen sowie eine neue Kettenfahrzeug-Plattform bildeten das Rückgrat des Wachstums bis 2030. Dann dürfte vor allem das Servicegeschäft eine viel größere Rolle spielen als heute.
Neuberger hat für Renk ein Kursziel von 75 Euro angesetzt. Das würde die Rückkehr auf das Niveau vom Herbst 2025 bedeuten - unweit des damaligen Rekords bei gut 90 Euro./ag/gl/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 1.020 auf Tradegate (08. September 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.520,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.800,00EUR was eine Bandbreite von +29,63 %/+72,84 % bedeutet.
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Russland setzt auf Masse, Mobilisierung und industrielle Kriegsproduktion – genau die Elemente, die Europa strukturell nicht besitzt. Hybride Angriffe sind kein Zeichen von Schwäche, sondern Teil der russischen Doktrin. Deutschland rüstet nicht ‚gegen Russland‘ oder ‚gegen China‘, sondern gegen die eigene Unterausstattung: Führungsnetze, Munition, Luftverteidigung, KRITIS, Logistik, Mobilisierung. Das sind mehrjährige NATO‑Programme – unabhängig vom Gegner.
Personell ist Russland trotz Fluchtbewegungen, fehlenden Freiwilligen und dem Rückgriff auf Söldner, Gefängnisinsassen, nordkoreanische Arbeitskräfte und nun sogar Studenten nicht kollabiert. Moskau kompensiert fehlende Qualität durch systemische Brutalität, fehlende Freiwillige durch staatliche Zwangsmechanismen und fehlende Fachkräfte durch industrielle Simplifizierung.
Europa kann sich nicht darauf verlassen, dass der Gegner schwächer wird – Europa muss endlich stärker werden.
Ich empfand den nachfolgenden Artikel als hilfreich. Zumindest erklärt er die Diskrepanz zwischen den fortlaufenden neuen Meldungen und dem Kursverhalten.
Die Diskussion, Rheinmetall rüste "für den Krieg von gestern", wirkt auf den ersten Blick plausibel, greift aber analytisch zu kurz. Sie basiert auf der Annahme, dass schwere Plattformen durch billige Drohnen, autonome Systeme und elektronische Kriegsführung obsolet würden. Doch genau diese Annahme hält einer nüchternen Betrachtung moderner Gefechtsfelder nicht stand. Die Ukraine zeigt nicht das Ende schwerer Systeme, sondern das Ende ungeschützter schwerer Systeme. Drohnen eliminieren Panzer – aber nur Panzer ohne aktive Schutzsysteme, multispektrale Tarnung, elektronische Gegenmaßnahmen und KI gestützte Abwehrlogik. Und genau diese Technologien gehören längst zum Kern des Rheinmetall Portfolios.
Wer Rheinmetall weiterhin als "Panzerkonzern" beschreibt, argumentiert mit einem Bild aus 2010, nicht aus 2026. Der Konzern hat sich zu einem Systemintegrator entwickelt, der Metall, Elektronik, Sensorik, KI und digitale Gefechtsführung verbindet.
Die eigentliche Disruption trifft jene Anbieter, die nur Metall können aber nicht jene, die Metall mit Elektronik und Software verschmelzen. Das klassische Portfolio altert nicht schneller als der Markt einpreist, es transformiert sich schneller, als viele Beobachter wahrnehmen.
Auch die These, Rheinmetall habe "volle Auftragsbücher für die falsche Zukunft", ist empirisch nicht haltbar.
Wenn die Programme tatsächlich an technologischer Relevanz verlieren würden, sähe man Budgetkürzungen, politische Umwidmungen oder gestrichene Projekte.
Stattdessen steigen die Budgets parallel für Drohnen, Munition, Air Defense, digitale Gefechtsführung und schwere Systeme. Drohnen halten kein Gelände, erzwingen keine Durchbrüche und ersetzen keine mechanisierte Masse. Sie sind Skalierungswaffen...schwere Systeme bleiben Wirkungswaffen.
Die Zukunft ist nicht "Panzer oder Drohne", sondern "Panzer + Drohne +KI +Elektronik + Schutzsysteme".
Genau dort sitzt Rheinmetall.
Der Markt feiert Milliardenaufträge nicht, weil er blind ist, sondern weil er die strukturelle Rolle des Unternehmens erkennt. Die Rüstungsindustrie ist politisch geprägt, aber politische Programme bremsen Disruption nicht, sie integrieren sie. Die großen Beschaffungszyklen der NATO, der USA und Europas zeigen klar, dass die Zukunft nicht aus billigen Einwegdrohnen besteht, sondern aus integrierten Gefechtsverbünden, in denen Rheinmetall eine zentrale Rolle spielt. Wer die langfristige Bedeutung schwerer Systeme infrage stellt, muss erklären, warum die USA gleichzeitig das XM30‑Programm mit über 4.000 Fahrzeugen vorantreiben, warum Europa Milliarden in 155 mm-Munition investiert und warum Air Defense Programme massiv ausgebaut werden.
Auch die Charttechnik liefert kein Argument für strategische Irrelevanz. Ein fallender Trend sagt etwas über Liquidität, Volumencluster und institutionelle Positionierung, aber nichts über die militärische Zukunftsfähigkeit eines Portfolios. Preis ist nicht Substanz. Distribution ist kein Technologieurteil.
Die entscheidende Frage lautet nicht, ob Rheinmetall den nächsten Großauftrag gewinnt, sondern ob der Konzern die Technologien liefert, die Drohnen, KI, Elektronik und schwere Plattformen zu einem integrierten Gefechtsverbund verbinden. Und genau das tut er. Die Risiken liegen nicht in "Panzer gegen Drohnen", sondern in der Fähigkeit, die eigene Systemarchitektur weiterzuentwickeln. Rheinmetall tut das und zwar schneller als viele Wettbewerber.
Die Bevölkerung profitiert von Air Defense, Sensorik, Schutzsystemen und digitalem Lagebild. Anleger profitieren langfristig von inflationsindexierten Budgets und strukturell steigenden Verteidigungsausgaben. Marketmaker profitieren immer, das ist irrelevant für die strategische Bewertung.
Wer sagt, Rheinmetall rüste für den Krieg von gestern, hat die Natur moderner Kriegsführung nicht verstanden. Die Zukunft ist nicht billig, sondern vernetzt. Nicht leicht, sondern integriert. Nicht disruptiv im Sinne von Abschaffung, sondern im Sinne von Verschmelzung. Und genau dort liegt Rheinmetalls Burggraben.