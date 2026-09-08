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    AKTIEN IM FOKUS

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    Analysten geben Rheinmetall und Renk Auftrieb

    Für Sie zusammengefasst
    • Rheinmetall erholt sich um bis zu 2,5 Prozent
    • Renk steigt nach schwachem Verlauf um 2,8 Prozent
    • Analysten sehen bei Rheinmetall und Renk Potenzial
    AKTIEN IM FOKUS - Analysten geben Rheinmetall und Renk Auftrieb
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Einige Rüstungswerte haben sich am Dienstag in der angespannten Lage in Nahost gegen den Markttrend etwas erholt. So verteuerten sich Rheinmetall im Dax um bis zu 2,5 Prozent auf gut 1.046 Euro, nachdem sie tags zuvor mit 1.016 Euro zwischenzeitlich einen Tiefpunkt seit Juli erreicht hatten. Renk kletterten im MDax nach zuletzt ähnlich schwachem Verlauf sogar um bis zu 2,8 Prozent auf 43,76 Euro.

    Insbesondere positive Analystenkommentare kamen am Markt gut an. So sorgte Goldman-Sachs-Experte Sam Burgess bei Rheinmetall für etwas Entspannung. "Selbst in einem absoluten Negativszenario für das Munitionsgeschäft besteht deutliches Bewertungspotenzial", so Burgess. Sein Kursziel liegt unverändert bei 2.300 Euro. Aber selbst wenn er ab 2030 einen scharfen Rückgang des Munitionsgeschäfts einkalkuliert, kommt er auf einen fairen Wert von 1.450 Euro. "Dies bedeutet also, dass die Munitions-Gewinne gar nicht so außerordentlich hoch bleiben müssen."

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    Den Antriebstechnik-Spezialisten Renk sieht derweil Alexander Neuberger vom Bankhaus Metzler nach einem Unternehmenskontakt in der Spur, im dritten Quartal wie erwartet Schwung aufzunehmen. Das zweite Quartal dürfte sogar der Tiefpunkt in der Expansion bis 2030 gewesen sein. Der Löwenanteil der aktuellen Umsätze stamme aus mehrere Jahre zurückliegenden Aufträgen, was das Geschäft in großen Teilen bereits für 2027 sehr gut berechenbar mache. Der Ausbau von Rahmenverträgen sowie eine neue Kettenfahrzeug-Plattform bildeten das Rückgrat des Wachstums bis 2030. Dann dürfte vor allem das Servicegeschäft eine viel größere Rolle spielen als heute.

    Neuberger hat für Renk ein Kursziel von 75 Euro angesetzt. Das würde die Rückkehr auf das Niveau vom Herbst 2025 bedeuten - unweit des damaligen Rekords bei gut 90 Euro./ag/gl/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 1.020 auf Tradegate (08. September 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.520,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.800,00EUR was eine Bandbreite von +29,63 %/+72,84 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die psychologisch wichtige 1.000-Euro-Marke als mögliche Unterstützung oder Bruchzone; Sentiment und Ukraine-Nachrichten könnten die Richtung bestimmen. Einige sehen bei einer Konfliktlösung Potenzial bis 700 Euro, während Shorts als riskant gelten. Fundamental belasten stark negativer Free Cashflow, Investitionen und Qualitätsmeldungen. TrophyLab und der Werftausbau gelten als möglicher strategischer Rückenwind.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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