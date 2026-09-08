🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz

    Sogar mehr Dividende drin

    32929 Aufrufe 32929 0 Kommentare 0 Kommentare

    Unterschätzt und spottbillig: Darum glauben Experten wieder an die VW-Aktie

    Volkswagen einigt sich einstimmig auf Zukunftsplan 2030: 50.000 Stellen fallen weg, vier Werke stehen auf der Kippe. Analysten von BofA sehen darin ein starkes Signal und bestätigen ihre Kaufempfehlung.

    Für Sie zusammengefasst
    • VW plant weltweit 50.000 weitere Stellenstreichungen
    • Einigung belegt Volkswagens Handlungsfähigkeit
    • BofA bestätigt Kaufempfehlung mit Kursziel 92 Euro
    • Report: KI braucht Strom
    Sogar mehr Dividende drin - Unterschätzt und spottbillig: Darum glauben Experten wieder an die VW-Aktie
    Foto: Volkswagen AG

    Bevor Volkswagen in der vergangenen Woche seinen Zukunftsplan im Aufsichtsrat verabschiedete, hatten Berichte auf eine Eskalation mit Arbeitnehmervertretern und dem Land Niedersachsen hingedeutet, bis hin zu möglichen Klagen oder einer außerordentlichen Hauptversammlung. Dass stattdessen eine gemeinsame Linie gefunden wurde, werten die Analysten von BofA Research als Beleg dafür, dass der Konzern trotz komplexer Governance und starker Mitbestimmung handlungsfähig bleibt.

    Der Plan sieht bis 2030 rund 50.000 zusätzliche Stellenstreichungen weltweit vor, womit sich der Gesamtabbau auf 100.000 Jobs summiert. 

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz!
    Long
    77,63€
    Basispreis
    0,58
    Ask
    × 14,56
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    88,33€
    Basispreis
    0,55
    Ask
    × 14,56
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Bis Ende Juni 2027 soll ein finales europäisches Produktionskonzept stehen, etwa mit Rüstungsproduktion oder Fahrzeugen aus chinesischen Gemeinschaftsunternehmen. Zudem will VW sein Beteiligungsportfolio um ein Drittel verschlanken. Eine sofortige Änderung der Konzernstruktur ist laut BofA vorerst vom Tisch, bleibt aber möglich.

    Bis zu 120 € Prämie sichern
    Nur im September: Depot eröffnen, 5 Trades ausführen, Depot übertragen – oder beides kombinieren.→ Jetzt teilnehmen

     

    Verschieben sich größere Kosten ins Jahr 2027, könnte der Gewinn 2026 und die Dividende höher ausfallen, zumal ein Verkauf der Sparte Everllence bis Dezember 2026 gelingen könnte. Dem stehen Einsparungen von jährlich über 2,5 Milliarden Euro durch den Stellenabbau gegenüber, mit weiterem Potenzial durch Werksschließungen.

    Die Analysten glauben, dass der Markt das Unternehmen deshalb aktuell noch falsch bewerte und bestätigen ihre Kaufempfehlung für die VW Vorzugsaktie mit Kursziel 92 Euro.

    Der Markt preise das Margenziel von 9 Prozent bis 2030 bislang nicht ein, doch die Einigung zeige, dass Volkswagen reformfähig sei. Mit einem KGV von nur rund vier für 2027/28 sei VW die günstigste Autoaktie weltweit, während Nettoliquidität von rund 33 Milliarden Euro sowie Beteiligungen an Porsche und Traton im Kurs noch kaum eine Rolle spielen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,59 % und einem Kurs von 83,08EUR auf Tradegate (08. September 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 87,55, was eine Steigerung von +5,56% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    KI braucht Strom
    – 5 Aktien für den Energie-Boom!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Sogar mehr Dividende drin Unterschätzt und spottbillig: Darum glauben Experten wieder an die VW-Aktie Volkswagen einigt sich einstimmig auf Zukunftsplan 2030: 50.000 Stellen fallen weg, vier Werke stehen auf der Kippe. Analysten von BofA sehen darin ein starkes Signal und bestätigen ihre Kaufempfehlung.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     