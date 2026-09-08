🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFresenius AktievorwärtsNachrichten zu Fresenius

    Besonders beachtet!

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fresenius Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 08.09.2026

    Die Fresenius Aktie notiert am 08.09.2026 mit +4,30 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Fresenius Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 08.09.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Fresenius Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 08.09.2026

    Die Fresenius Aktie konnte bisher um +4,30 % auf 45,15 zulegen. Das sind +1,86  mehr als am letzten Handelstag. Damit gelingt der Fresenius Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -0,82 % am Vortag folgt heute ein Plus von +4,30 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Fresenius investiert war, konnte einen Gewinn von +19,71 % verbuchen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    24.198,84€
    Basispreis
    17,21
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.646,48€
    Basispreis
    17,38
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Fresenius Aktie damit um -2,02 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,97 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Fresenius -9,43 % verloren.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Während Fresenius heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der DAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,29 %. Damit gehört Fresenius heute zu den auffälligeren Werten.

    Fresenius Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,02 %
    1 Monat -5,97 %
    3 Monate +19,71 %
    1 Jahr -5,55 %
    Stand: 08.09.2026, 12:00 Uhr

    Informationen zur Fresenius Aktie

    Es gibt 563 Mio. Fresenius Aktien. Damit ist das Unternehmen 25,43 Mrd.EUR € wert.

    Fresenius ziehen an Dax-Spitze - UBS äußert sich zuversichtlich


    Die Aktien von Fresenius haben am Dienstag von einem positiven Analystenkommentar profitiert und so vorerst eine achttägige Verlustserie beendet. Die Papiere des Medizinkonzerns und Krankenhausbetreibers stiegen in einem schwachen Branchenumfeld …

    Fresenius SE & Co. KGaA: Michael Sen, Kauf


    Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 08.09.2026 / 11:02 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber …

    Fresenius SE & Co. KGaA: Michael Sen, buy


    Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them 08.09.2026 / 11:02 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 1. …

    Fresenius Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Fresenius Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Fresenius Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Fresenius

    +4,68 %
    -1,76 %
    -5,50 %
    +19,21 %
    -5,45 %
    +55,88 %
    +2,50 %
    -37,25 %
    +3.136,43 %
    ISIN:DE000FRE5EN2WKN:FRE5EN
    Fresenius direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Fresenius Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 08.09.2026 Die Fresenius Aktie notiert am 08.09.2026 mit +4,30 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     