Fresenius Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 08.09.2026

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Fresenius investiert war, konnte einen Gewinn von +19,71 % verbuchen.

Die Fresenius Aktie konnte bisher um +4,30 % auf 45,15€ zulegen. Das sind +1,86 € mehr als am letzten Handelstag. Damit gelingt der Fresenius Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -0,82 % am Vortag folgt heute ein Plus von +4,30 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Fresenius Aktie damit um -2,02 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,97 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Fresenius -9,43 % verloren.

Während Fresenius heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der DAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,29 %. Damit gehört Fresenius heute zu den auffälligeren Werten.

Fresenius Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,02 % 1 Monat -5,97 % 3 Monate +19,71 % 1 Jahr -5,55 %

Informationen zur Fresenius Aktie

Stand: 08.09.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 563 Mio. Fresenius Aktien. Damit ist das Unternehmen 25,43 Mrd.EUR € wert.

Die Aktien von Fresenius haben am Dienstag von einem positiven Analystenkommentar profitiert und so vorerst eine achttägige Verlustserie beendet. Die Papiere des Medizinkonzerns und Krankenhausbetreibers stiegen in einem schwachen Branchenumfeld …

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 08.09.2026 / 11:02 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber …

Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them 08.09.2026 / 11:02 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 1. …

Fresenius Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Fresenius Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Fresenius Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.