PeproMene Bio gibt die Veröffentlichung bahnbrechender Ergebnisse einer klinischen Phase-1-Studie in The Lancet bekannt, die tiefe und anhaltende vollständige Remissionen bei rezidivierten/refraktären B-Zell-Lymphomen belegen, auch nach vorherigem Versage

IRVINE, Kalifornien, 8. September 2026 /PRNewswire/ -- PeproMene Bio, Inc. gab heute bekannt, dass in The Lancet , einer der weltweit führenden medizinischen Fachzeitschriften, die Ergebnisse seiner klinischen Phase-1-Studie zur Bewertung von PMB-CT01, der auf BAFF-R gerichteten CAR-T-Zell-Therapie des Unternehmens und ersten ihrer Klasse, bei Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphom veröffentlicht wurden.

Die Veröffentlichung berichtet von anhaltenden vollständigen klinischen Remissionen sowie einem günstigeren Sicherheitsprofil im Vergleich zu zugelassenen CAR-T-Zell-Therapien. Sieben von neun behandelten Patienten (80 %) erreichten ein vollständiges Ansprechen (CR), darunter vier von sechs Patienten, bei denen nach einer konventionellen CD19-gerichteten CAR-T-Zell-Therapie eine Progression eingetreten war („CAR after CAR"). Zum Zeitpunkt des Datenstichtags hielten alle vollständigen Remissionen weiterhin an, ohne beobachtete Rückfälle, und die längste anhaltende vollständige Remission betrug 35 Monate, was auf die Wahrscheinlichkeit einer Heilung hindeutet.

PMB-CT01 erwies sich als bemerkenswert sicher, da alle Fälle des Zytokinfreisetzungssyndroms (CRS) und die beiden gemeldeten Fälle des Immuneffektorzell-assoziierten Neurotoxizitätssyndroms (ICANS) auf Grad 1 beschränkt waren.

Aufgrund dieser vielversprechenden Ergebnisse wurde die Phase-1-Studie von einem einzigen Studienzentrum bei City of Hope, einer Organisation für Krebsforschung und -behandlung, auf mehrere weitere medizinische Zentren in den Vereinigten Staaten ausgeweitet. In der Veröffentlichung wird zudem berichtet, dass der erste in der Erweiterungsphase behandelte Patient – bei dem ein hochgradiges Triple-Hit-B-Zell-Lymphom nach einer CD19-gerichteten CAR-T-Zell-Therapie fortgeschritten war – bei der ersten Krankheitsbeurteilung ebenfalls ein vollständiges Ansprechen erzielte.

„Die Veröffentlichung dieser von Fachkollegen begutachteten Daten in The Lancet stellt eine bedeutende Anerkennung dieser neuartigen Therapie dar", sagte Larry W. Kwak, M.D., Ph.D., wissenschaftlicher Gründer von PeproMene Bio. „Da keine Rückfälle aufgetreten sind, sind wir davon überzeugt, dass PMB-CT01 eine bahnbrechende CAR-T-Zell-Therapieoption für Blutkrebserkrankungen darstellt, die bislang als unheilbar galten. Sein herausragendes Sicherheitsprofil könnte zudem eine ambulante Verabreichung ermöglichen – und damit den Zugang für unterversorgte Patienten verbessern – sowie zugleich neue Möglichkeiten für die Behandlung von Autoimmunerkrankungen eröffnen, bei denen sich die B-Zell-Depletion bereits bewährt hat."