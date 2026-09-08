Strom-Sabotage
Polizei nimmt Verdächtigen fest
Für Sie zusammengefasst
- Polizei nimmt 48-jährigen Tatverdächtigen fest
- Verdächtiger nahe dem Kraftwerk Weisweiler entdeckt
- Serie von Sabotage-Angriffen auf Stromnetz
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
WEISWEILER (dpa-AFX) - Nach einer Reihe von Sabotage-Angriffen auf das deutsche Stromnetz hat die Polizei den 48-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Nach dpa-Informationen fiel der Mann der Polizei in der Nähe des Kraftwerks Weisweiler bei Aachen auf./mhe/DP/stw
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