JEFFERIES stuft JPMorgan auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat JPMorgan mit einem Kursziel von 370 US-Dollar auf "Hold" belassen. In einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung für die großen und mittelgroßen US-Banken veröffentlichte David Chiaverini erstmals Ergebnisschätzungen (EPS) für das Jahr 2028. Die Fundamentaldaten sollten trotz des nachlassenden Rückenwinds gesund bleiben und eine weitere Steigerung der Profitabilität belegen, so seine Einschätzung./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 11:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 00:01 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die JPMorgan Chase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,29 % und einem Kurs von 305,5EUR auf Tradegate (08. September 2026, 12:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: David Chiaverini

Analysiertes Unternehmen: JPMorgan

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 370

Kursziel alt: 370

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



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