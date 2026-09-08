EchoStar Registered (A) Aktie heute im Plus (78,95€) - 08.09.2026

Die EchoStar Registered (A) Aktie konnte bisher um +3,35 % auf 78,95€ zulegen. Das sind +2,56 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die EchoStar Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,66 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 78,95€, mit einem Plus von +3,35 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

EchoStar Corp. (A) ist ein US-Satelliten- und Kommunikationsanbieter, fokussiert auf Satelliteninfrastruktur, Breitband- und IoT-Dienste (u.a. Hughes Network Systems). Hauptprodukte: Satellitenbreitband, VSAT-Lösungen, Managed Services. Marktstellung: wichtiger, aber nicht führender Player. Konkurrenten: Viasat, SES, Intelsat, Starlink. USP: starke Position im Ka-Band-Breitband und im Unternehmens-/Behördensegment.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von EchoStar Registered (A) in den letzten drei Monaten Verluste von -21,64 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die EchoStar Registered (A) Aktie damit um +6,18 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,58 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von EchoStar Registered (A) -16,45 % verloren.

Während EchoStar Registered (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,03 %. Damit gehört EchoStar Registered (A) heute zu den auffälligeren Werten.

EchoStar Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,18 % 1 Monat +0,58 % 3 Monate -21,64 % 1 Jahr +37,18 %

Informationen zur EchoStar Registered (A) Aktie

Stand: 08.09.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 159 Mio. EchoStar Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,54 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Eutelsat Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,73 %. SES Global Cert. (A) notiert im Minus, mit -1,36 %.

EchoStar Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der EchoStar Registered (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur EchoStar Registered (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.