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    Besonders beachtet!

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    EchoStar Registered (A) Aktie heute im Plus (78,95€) - 08.09.2026

    Am 08.09.2026 ist die EchoStar Registered (A) Aktie, bisher, um +3,35 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der EchoStar Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - EchoStar Registered (A) Aktie heute im Plus (78,95€) - 08.09.2026
    Foto: Dena Skulskaya - Unsplash

    EchoStar Corp. (A) ist ein US-Satelliten- und Kommunikationsanbieter, fokussiert auf Satelliteninfrastruktur, Breitband- und IoT-Dienste (u.a. Hughes Network Systems). Hauptprodukte: Satellitenbreitband, VSAT-Lösungen, Managed Services. Marktstellung: wichtiger, aber nicht führender Player. Konkurrenten: Viasat, SES, Intelsat, Starlink. USP: starke Position im Ka-Band-Breitband und im Unternehmens-/Behördensegment.

    EchoStar Registered (A) aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.09.2026

    Die EchoStar Registered (A) Aktie konnte bisher um +3,35 % auf 78,95 zulegen. Das sind +2,56  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die EchoStar Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,66 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 78,95, mit einem Plus von +3,35 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von EchoStar Registered (A) in den letzten drei Monaten Verluste von -21,64 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die EchoStar Registered (A) Aktie damit um +6,18 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,58 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von EchoStar Registered (A) -16,45 % verloren.

    Während EchoStar Registered (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,03 %. Damit gehört EchoStar Registered (A) heute zu den auffälligeren Werten.

    EchoStar Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,18 %
    1 Monat +0,58 %
    3 Monate -21,64 %
    1 Jahr +37,18 %
    Stand: 08.09.2026, 13:00 Uhr

    Informationen zur EchoStar Registered (A) Aktie

    Es gibt 159 Mio. EchoStar Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,54 Mrd.EUR € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Eutelsat Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,73 %. SES Global Cert. (A) notiert im Minus, mit -1,36 %.

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    Ob sich ein Einstieg bei der EchoStar Registered (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur EchoStar Registered (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    EchoStar Registered (A)

    +3,01 %
    +0,42 %
    -1,08 %
    -22,93 %
    +38,18 %
    +361,95 %
    +255,18 %
    ISIN:US2787681061WKN:A0NDYQ
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    Markt Bote
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