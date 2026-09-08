Eine neue Kraft in der Surfpark-Branche

SOLANA BEACH, Kalifornien / ACCESS Newswire / 8. September 2026 / American Wave Machines freut sich, die Gründung von „Eastern Swell Dynamics“ bekannt zu geben, einem neuen Joint Venture mit der China Tourism Group, das das Wachstum von PerfectSwell-Surfpools in ganz China fördern soll. Das neue Unternehmen wird als offiziell lizenzierte Plattform für PerfectSwell-Projekte in der Region fungieren und die bewährte Surf-Technologie von AWM mit der umfassenden Tourismusinfrastruktur, den Entwicklungskapazitäten, dem Marktzugang und der langjährigen Präsenz der CTG im Großraum China vereinen.

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Riyue Bay Surf Resort mit PerfectSwell-Surftechnologie

Die China Tourism Group ist einer der bedeutendsten Tourismuskonzerne Chinas mit einer mehr als hundertjährigen Geschichte und einem Geschäftsnetzwerk, das sich über das chinesische Festland und internationale Märkte erstreckt. Ihre Geschäftsplattform umfasst Reisedienstleistungen, landschaftlich reizvolle Reiseziele, Hotels, Duty-Free-Einzelhandel, Tourismusverkehr, Immobilien, Kulturtourismus und damit verbundene Reisezielgeschäfte. Die Entwicklung des Riyue Bay Surf Resort durch die CTG, das auf der PerfectSwell-Surftechnologie basiert, ist ein erster Hinweis darauf, was diese Partnerschaft erreichen soll: Reiseerlebnisse, die vom Surfen geprägt sind.

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„Die Gründung von Eastern Swell Dynamics spiegelt die nächste Wachstumsphase von PerfectSwell wider“, sagte Bruce McFarland, Gründer von AWM. „AWM bringt die Surftechnologie, die Begeisterung für den Sport und die Erfahrung mit Surfparks ein. CTG steuert außergewöhnliche regionale Kompetenzen, Erfahrung in der Reisezielentwicklung und institutionelle Reichweite bei. Wir sind überzeugt, dass das Joint Venture gemeinsam gut aufgestellt ist, um eine neue Generation von Surfpark-Projekten zu unterstützen.“

Die Gründung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem sich PerfectSwell-Surfparks zunehmend als starke Anker innerhalb von Destinationen, als Treiber für das Gastgewerbe und als Freizeitanlagen der nächsten Generation etablieren. Mit Eastern Swell Dynamics beabsichtigen AWM und CTG, eine fokussierte regionale Plattform für langfristige Marktentwicklung, lokalisierte Projektunterstützung und erstklassige Surferlebnisse zu schaffen. „Das Riyue Bay Surf Resort hat bereits die Attraktivität des leistungsstarken PerfectSwell-Surfens im Rahmen eines von CTG entwickelten Reiseziels unter Beweis gestellt“, sagte Wei Li, CFO von CTG Investments. „Wir freuen uns darauf, durch Eastern Swell Dynamics auf diesem Erfolg aufzubauen und die Entwicklung neuer PerfectSwell-Surf-Reiseziele in ganz China zu unterstützen.“