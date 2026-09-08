Mayfair Gold treibt die Explorationsziele und die Projektgeologie bei Fenn-Gib voran

Toronto, Ontario, 8. September 2026 / IRW-Press / Mayfair Gold Corp. („Mayfair“, „Mayfair Gold“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: MFG, NYSE American: MINE) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mayfair-gold ... – freut sich, über die Fortschritte seines Sommer-Explorationsprogramms und die Weiterentwicklung der Bergbaugeologie zu berichten, um sein Programm zur Vorbereitung auf den Betrieb voranzutreiben.

Highlights des geologischen Sommerprogramms 2026:

Vorantreiben der Ziele im Südblock in Richtung Bohrreife

Mehr als 95 % der bekannten Aufschlüsse wurden kartiert und 127 Stichproben entnommen

23 Erkundungsbohrungen mit einer Gesamtlänge von 6.184 Metern wurden abgeschlossen, wodurch die allgemeine Lage des Geländes bestätigt wurde

Weiterentwicklung des integrierten 3D-geologischen und multielementaren geochemischen Modells

Adree DeLazzer, P.Geo, Vizepräsidentin für Exploration, kommentierte: „Die Arbeiten dieser Saison haben unser geologisches Verständnis der Blöcke Nord und Süd vertieft und die vorrangigen Ziele im Südblock auf die für Anfang 2027 geplante Bohrung vorbereitet. Die Integration unserer Kartierungen, Probenahmen und strukturellen Interpretationen wird uns helfen, diese Ziele zu verfeinern und die nächste Explorationsphase gezielt auszurichten. Parallel dazu entwickeln wir bei Fenn-Gib ein integriertes geologisches und geochemisches Modell, um die Lagerstätte besser zu verstehen und die Exploration auf dem gesamten Grundstück zu steuern. Wir sind vom Potenzial des Südblocks überzeugt und freuen uns darauf, die durch diese Arbeiten identifizierten Ziele zu erproben.

Explorationsprogramm 2026

Das Explorationsprogramm 2026 konzentrierte sich darauf, das geologische Verständnis der Blöcke „North“ und „South“ (siehe Abbildungen 1 und 2 unten) durch systematische geologische Kartierung, Prospektion, Probenahme und die Zusammenstellung historischer Daten zu vertiefen. Über 95 % der bekannten Aufschlüsse in beiden Blöcken wurden überprüft, kartiert und selektiv beprobt, was eine umfassende Abdeckung des Grundstücks ermöglichte und den für die laufende Interpretation und Zielauswahl verfügbaren geologischen Datensatz erheblich erweiterte.

Insgesamt wurden in den Nord- und Südblöcken 127 Stichproben entnommen, darunter ausgewählte Proben für Goldanalysen und geochemische Multielementanalysen. Die während der Feldarbeiten aufgezeichneten geologischen und strukturellen Beobachtungen konzentrierten sich auf die Dokumentation von Strukturmerkmalen, Lithologie, Alteration und Mineralisierung. Die Ergebnisse dieser Arbeiten werden mit bestehenden historischen Datensätzen zusammengeführt, um ein umfassenderes Verständnis des Grundstücks zu erlangen.

Zudem läuft derzeit ein strukturelles Zielauswahlprogramm, in dessen Rahmen eine Reihe von Gebieten für weitere Untersuchungen identifiziert wurden. Diese Ziele werden mit den Ergebnissen des sommerlichen Kartierungs- und Probenahmeprogramms abgeglichen, um die Gebiete für potenzielle geologische, geochemische und geophysikalische Folgearbeiten genauer einzugrenzen.

Das Unternehmen legt derzeit die letzten Hand an die Pläne für seine Explorationsprogramme im Herbst und Winter.

Abbildung1 : Nordblock

Abbildung2 : Südblock

Bohrprogramm zur Infrastruktur-Erkundung

Mayfair hat sein Bohrprogramm zur Standortbestätigung für 2026 abgeschlossen, das 23 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 6.184 Metern umfasste, darunter zwei Wiederholungsbohrungen. Das Programm diente dazu, die vorgeschlagenen Standorte für die wichtigsten Projektinfrastrukturen zu prüfen, die im technischen Bericht zur Vor-Machbarkeitsstudie 2026 identifiziert wurden. Die Bohrergebnisse bestätigen, dass die untersuchten Standorte weiterhin für die geplante Infrastruktur geeignet sind und keine Änderungen am aktuellen Standortlayout erforderlich sind.

Abbildung 3: Karte des Bohrprogramms zur Standortbestätigung

Wichtigste Analyseergebnisse des Bohrprogramms Bohrloch-ID Von

(Meter) Bis

(Meter) Länge*

(Meter) Au g/t Lithologie FGN26-031 51,00 67,75 16,75 0,52 AMV und 260,00 261,25 1,25 1,28 MV FGN26-033 178,30 181,00 2,70 2,84 AMV einschließlich 179,70 181,00 1,30 5,41 MV FGN26-035 87,00 90,00 3,00 0,66 SED und 296,50 298,00 1,50 0,51 SED FGN26-036 49,00 50,50 1,50 3,27 SED FGN26-037 180,90 184,00 3,10 0,64 ASED einschließlich 183,00 184,00 1,00 1,05 ASED und 271,00 275,00 4,00 0,62 ASED FGN26-038 198,30 202,50 4,20 1,58 SED einschließlich 201,00 202,50 1,50 3,50 SED FGN26-039 91,50 92,60 1,10 0,73 SED FGN26-040 82,50 84,00 1,50 4,45 SED FGN26-041a 238,50 240,00 1,50 3,64 SED und 263,00 264,50 1,50 1,11 SED FGN26-043 224,00 225,50 1,50 0,60 SED FGN26-048 163,00 164,50 1,50 0,50 SED und 167,50 169,00 1,50 0,67 SED FGN26-050 278,00 279,50 1,50 1,14 SED und 296,00 297,50 1,50 0,52 SED * Die tatsächliche Mächtigkeit für die Bohrungen zur Feststellung der Unbrauchbarkeit ist unbekannt. Lithologie-Codes: „MV“ – mafische Vulkanite; „SED“ – Sedimente; der Nenner „A“ bezeichnet eine alterierte Beschaffenheit Kondemnationsbohrung – Informationen zum Bohrkragen Bohrloch-ID Ostkoordinate Nordkoordinate Höhe Länge

(Meter) Azimut Neigung FGN26-030 557334 5375791 326 300 5 -50 FGN26-031 557865 5376070 316 300 340 -50 FGN26-032 558548 5376155 314 300 25 -50 FGN26-033 559084 5375595 312 300 25 -50 FGN26-034 559125 5374660 314 53 0 -50 FGN26-034a 559122 5374662 312 300 0 -50 FGN26-035 558729 5374163 312 300 0 -50 FGN26-036 558739 5374641 313 300 25 -50 FGN26-037 558291 5374722 314 300 0 -50 FGN26-038 557811 5374182 312 301 0 -50 FGN26-039 557799 5374738 315 300 0 -50 FGN26-040 558273 5374186 312 300 0 -50 FGN26-041 557393 5375141 317 72 335 -50 FGN26-041a 557393 5375141 317 300 335 -50 FGN26-042 557397 5374623 316 300 335 -50 FGN26-043 557170 5373775 310 300 335 -50 FGN26-044 559121 5374225 312 187 0 -50 FGN26-045 556964 5374878 317 300 335 -50 FGN26-046 556820 5374402 316 300 335 -50 FGN26-047 556717 5373786 310 300 335 -50 FGN26-048 556284 5374488 316 171 335 -50 FGN26-049 556744 5375186 323 300 335 -50 FGN26-050 556283 5375246 317 300 335 -50 *Koordinaten angegeben in NAD83 Zn 17N

Bergbaugeologie und geochemische Modellierung

Derzeit wird an der Erstellung eines umfassenden 3D-Modells gearbeitet, das die Geologie und eine Multi-Element-Datenbank integriert. Bislang wurden über 900 Induktiv gekoppelte Plasma-Massenspektrometrie-Analysen (ICP-MS) in und um die Hauptlagerstätte Fenn-Gib durchgeführt. Mayfair baut die Datenbank weiter aus und modelliert Schlüsselelemente, um das geometallurgische Modell zu stärken. Das Endergebnis wird auch dazu dienen, Indikatorelemente zu identifizieren, um die Explorationsbemühungen auf der Ebene des Grundstücks zu unterstützen.

Zudem werden säurebasierte Analysen (ABA) einbezogen, um die verschiedenen Umwelt-Baseline-Studien weiter zu untermauern und zu stärken.

Schließlich lieferte das zuvor berichtete Gehaltskontrollprogramm positive Ergebnisse (siehe Pressemitteilung vom 18. Juni 2026). Mayfair prüft derzeit Optionen, um diese Ergebnisse zu nutzen und möglicherweise gezielte Infill-Bohrungen durchzuführen, um dieses Programm fortzusetzen.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle

Mayfair Gold unterhält ein Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramm (QA/QC), das den Anforderungen der NI 43-101 und den bewährten Praktiken der Branche entspricht. Die Oberflächenbohrungen im NQ-Maßstab wurden von Black Diamond Drilling aus Matheson (Ontario) und von Wiijiiwaagan Drilling Limited Partnerships aus Haileybury (Ontario) unter der Aufsicht des Explorations steams von Mayfair Gold durchgeführt. Das Bohrprogramm umfasst detaillierte geologische Protokollierungen und eine systematische Probenahme der Bohrkerne in der gesicherten Anlage von Mayfair in Matheson (Ontario).

Die für die Analyse ausgewählten Bohrkerne wurden mit einer Diamantsäge in Längsrichtung durchtrennt. Eine Hälfte des Kerns wurde als Referenz in der Kernbox aufbewahrt, die andere Hälfte wurde verpackt, versiegelt und für den Versand vorbereitet. Die analytischen Arbeiten wurden von Swastika Laboratories Ltd. in Swastika, Ontario, durchgeführt. Swastika Laboratories ist unabhängig von Mayfair Gold, von der Canadian Association for Laboratory Accreditation Inc. (CALA) akkreditiert und erfüllt die Normen ISO/IEC 17025 für die Goldanalyse mittels Feuerprobe mit gravimetrischer Auswertung sowie mittels Feuerprobe mit Flammenatomabsorptionsspektroskopie (FAAS).

Die Proben wurden von Mitarbeitern von Mayfair direkt an Swastika Laboratories geliefert. Die Proben werden so zerkleinert, dass mindestens 80 % die Korngröße von 1.700 μm unterschreiten. Anschließend werden die Proben mithilfe eines Rotationsteilers auf eine Probenmenge von 300–500 g aufgeteilt. Die 300–500-g-Proben werden so pulverisiert, dass mindestens 85 % die Korngröße von 74 μm unterschreiten. Die Goldanalysen wurden mittels eines 30-Gramm-Feuerprobenverfahrens mit FAAS-Abschluss durchgeführt. Proben mit Goldgehalten von mehr als 10 g/t wurden mittels eines 30-Gramm-Feuerprobenverfahrens mit gravimetrischer Auswertung erneut analysiert. Im Rahmen des QA/QC-Protokolls von Mayfair wurden alle 25 Proben ein zertifiziertes Referenzmaterial (CRM), eine grobe Blindprobe und eine grobe Doppelprobe in die Sequenz eingefügt. Zudem werden routinemäßig Kontrollanalysen durch unabhängige Dritte durchgeführt.

Die tatsächliche Mächtigkeit für die Abgrenzungsbohrungen ist unbekannt.

Mayfair Gold ist ein kanadisches Goldunternehmen in der Entwicklungsphase, das sich auf die Weiterentwicklung des zu 100 % kontrollierten Fenn-Gib-Projekts in der Region Timmins im Norden Ontarios konzentriert. Fenn-Gib beherbergt eine angezeigte Goldmineralressource von 4,3 Millionen Unzen (181,3 Mio. t mit einem Durchschnittsgehalt von 0,74 g/t), und die in der Vor-Machbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study, „PFS“) von 2026[i] dargelegte erwartete Strategie sieht vor, das Projekt im Rahmen des provinziellen Genehmigungsverfahrens zu entwickeln, wobei die höhergradige wahrscheinliche Mineralreserve von 1 Million Unzen (25,1 Mio. t mit einem Durchschnittsgehalt von 1,29 g/t), die sich in oberflächennaher Lage befindet, wobei die durch die Lagerstätte gebotene Flexibilität und Skalierbarkeit hervorgehoben wird. Die PFS skizziert zudem das Potenzial, Fenn-Gib zu einem neuen kanadischen Goldproduzenten auszubauen, mit einem anfänglichen Entwicklungskapital von 450 Millionen CAD, einer Amortisationszeit im Basisszenario von 2,7 Jahren und einem kumulierten freien Cashflow-[ii] von 896 Millionen US-Dollar in den ersten sechs Produktionsjahren, basierend auf einem Goldpreis von 3.100 US-Dollar pro Unze. Das Unternehmen treibt die Genehmigungsverfahren, die detaillierte „ “-Planung sowie den Dialog mit den Interessengruppen voran, mit dem Ziel, im Jahr 2028 mit dem Bau zu beginnen und im Jahr 2030 die Produktion aufzunehmen. Das Unternehmen konzentriert sich zudem weiterhin auf die Exploration rund um das gesamte Landpaket, um den Umfang der Mineralressourcen und die Wachstumschancen zu steigern.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen geologischen Informationen wurden von Adree DeLazzer, P.Geo., Vizepräsidentin für Exploration bei Mayfair, geprüft und genehmigt; die übrigen technischen Informationen wurden von Drew Anwyll, P.Eng., Chief Executive Officer von Mayfair, geprüft und genehmigt. Frau DeLazzer und Herr Anwyll sind qualifizierte Personen im Sinne von National Instrument 43-101.

Warnhinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze sowie zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden US-amerikanischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als „zukunftsgerichtete Informationen“ bezeichnet). Die Verwendung der Begriffe „wird“ und „erwartet“ sowie ähnlicher Ausdrücke dient dazu, zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem die erwartete Strategie zur Erschließung des Projekts im Rahmen des genehmigungsrechtlichen Verfahrens der Provinz, die Risikominderung hinsichtlich des hochgradigen Erzes und des Cashflow-Profils in den ersten Jahren, das Potenzial, die Produktion von höhergradigem Erz vorzuziehen, die Ausrichtung auf die höhergradige Mineralreserve, der Bau und Betrieb des Fenn-Gib-Projekts sowie alle Angaben im Zusammenhang mit der vorläufigen Machbarkeitsstudie (PFS), einschließlich des Baubeginns und der Produktionsaufnahme. Obwohl Mayfair Gold der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, werden die Leser darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Das Unternehmen hat die zukunftsgerichteten Informationen auf seine aktuellen Erwartungen und Annahmen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse gestützt. Diese Informationen beinhalten zudem bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen, einschließlich der Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, die im Jahresinformationsformular und im Formular 40-F des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr aufgeführt sind, die unter den Profilen des Unternehmens auf SEDAR+ unterwww.sedarplus.ca bzw. auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar sind. Darüber hinaus beziehen sich die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und Mayfair übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Weder die TSX Venture Exchange („TSXV“) noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mayfairgold.ca oder wenden Sie sich mit Ihren Anfragen bitte an:

Drew Anwyll, P.Eng.

CEO, Mayfair Gold Corp.

2770 Plymouth Dr – Suite 101

Oakville, ON L6H 6Y4 Kanada

+1 (855) 350-5600

info@mayfairgold.ca

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

[i] Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem technischen Bericht mit dem Titel „Fenn-Gib-Goldprojekt – Technischer Bericht gemäß NI 43-101 und Vor-Machbarkeitsstudie“ vom 19. Dezember 2025, der auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

[ii] Der Begriff „freier Cashflow“ hat keine standardisierte Bedeutung und ist möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Emittenten, die als Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen bezeichnet werden. Da sich das Unternehmen nicht in der Produktion befindet, verfügt es weder über historische Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen noch über historische vergleichbare Kennzahlen nach IFRS, weshalb die vorstehenden zukunftsgerichteten Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen möglicherweise nicht mit den nächstgelegenen vergleichbaren Kennzahlen nach IFRS in Einklang gebracht werden können.

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Die Mayfair Gold Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 2,72EUR auf Tradegate (07. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.