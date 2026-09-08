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    RUA GOLD meldet bislang höchstgradige Bohrergebnisse auf dem Gold-Antimon-Projekt Auld Creek

    RUA GOLD meldet bislang höchstgradige Bohrergebnisse auf dem Gold-Antimon-Projekt Auld Creek
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    8. September 2026 / IRW-Press / Rua Gold Inc. (TSX: RUA, NZX: RGI, OTC: NZAUF, WKN: A40QYC) („RUA GOLD“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein Update hinsichtlich seines Gold-Antimon-Projekts Auld Creek (das „Projekt Auld Creek“) in Reefton, Neuseeland, bereitzustellen.

     

    Das Explorationsteam von RUA GOLD hat 19.600 m an Bohrungen abgeschlossen, deren Schwerpunkt vor allem darauf lag, die Konfidenz der Mineralressource zu verbessern und detaillierte Daten für die geotechnischen, hydrologischen und metallurgischen Studien zu liefern, die die vorläufige Machbarkeitsstudie („PFS“) unterstützen, die für den Fast-Track-Genehmigungsantrag des Unternehmens erforderlich ist. Nach der Ankündigung im Juli 2026[1], dass das Projekt Auld Creek als gelistetes Projekt im Rahmen des neuseeländischen Fast-Track-Genehmigungsverfahrens akzeptiert wurde, liegt das Unternehmen weiterhin im Zeitplan, seine Strategie umzusetzen, seinen vollständigen Antrag im Oktober 2026 einzureichen und die PFS im Dezember 2026 zu veröffentlichen.[2]

     

    Höhepunkte:

     

    • Vier Bohrgeräte erproben weiterhin die wachsende Ressource, die nach wie vor in alle Richtungen offen ist.
    • Das Explorationsteam von RUA GOLD hat 19.600 m an Ressourcenbohrungen abgeschlossen und somit sein Ziel von 19.000 m übertroffen.
    • Die Höhepunkte der Analyseergebnisse der Bohrungen bei Auld Creek beinhalten:
      • ACDDH086: 2,7 m mit 23,2 g/t AuÄq2 (15,4 g/t Au und 3,6 % Sb) ab 249 m
      • ACDDH103: 7,0 m mit 9,9 g/t AuÄq2 (5,7 g/t Au und 2,0 % Sb) ab 133 m
      • ACDDH104: 32,0 m mit 2,4 g/t AuÄq2 (2,1 g/t Au und 0,1 % Sb) ab 332 m
      • ACDDH106: 11,3 m mit 5,7 g/t Au (inkl. 0,8 m mit 17,65 g/t Au) ab 159 m
      • ACDDH107: 1,9 m mit 22,7 g/t AuÄq2 (10,1 g/t Au und 5,8 % Sb) ab 249,55 m
      • ACDDH108: 11,3 m mit 6,11 g/t Au ab 256 m
      • ACDDH111: 4,5 m mit 12,6 g/t AuÄq2 (5,8 g/t Au und 3,1 % Sb) ab 138 m
      • ACDDH112: 2,9 m mit 38,8 g/t AuÄq2 (9,3 g/t Au und 13,7 % Sb) ab 226 m
      • ACDDH119: 0,6 m mit 136,2 g/t AuÄq2 (82,9 g/t Au und 24,8 % Sb) ab 237,6 m
    • Äußerst detaillierte geologische und strukturelle Studien haben das Verständnis des Unternehmens für die Ausrichtung der hochgradigen mineralisierten Erzfälle erheblich verbessert, was zu einer hohen Erfolgsquote bei der Festlegung von Bohrzielen und verbesserten Gehalten in den Bohrabschnitten beigetragen hat.
    • Lokalisierte mineralisierte Zonen mit einer Mächtigkeit von über 20 m unterstützen den potenziellen Umfang und die Kontinuität der Ressource. Die Bohrungen ergaben zudem außergewöhnlich hohe Einzelgehalte und erste Beobachtungen von sichtbarem Gold auf dem Projekt Auld Creek.
    • Analyseergebnisse von weiteren 18 Bohrlöchern sind noch ausstehend und werden in die aktualisierte Mineralressourcenschätzung einfließen, die für das vierte Quartal 2026 erwartet wird.
    • Das Unternehmen liegt weiterhin im Zeitplan, seinen substantiellen Antrag im Rahmen des neuseeländischen Fast-Track-Genehmigungsverfahrens im Oktober 2026 einzureichen.

     

    Robert Eckford, Chief Executive Officer von RUA GOLD, sagte: „Diese außergewöhnlichen Explorationsergebnisse fließen in den Minenplan ein und unterstreichen das beträchtliche Erschließungspotenzial des Projekts Auld Creek. Die Lagerstätte übertrifft weiterhin unsere Erwartungen und ist weiterhin in alle Richtungen offen. Unser verbessertes Verständnis für die Ausrichtung der hochgradig mineralisierten Erzfälle wird von grundlegender Bedeutung sein, wenn wir die nächste Bohrphase vorantreiben. Das Vorkommen von sichtbarem Gold ist besonders vielversprechend und weist darauf hin, dass sich die Gehalte in der Tiefe verbessern könnten.“

     

    Abbildung 1: Höhepunkte der jüngsten Bohrungen bei Auld Creek

     

    Tabelle 1: Bedeutsame Abschnitte der jüngsten Bohrungen bei Auld Creek

     

    Bohrlochnr.

    Von

    Bis

    Intervall

    Au (g/t)

    Sb

    Einschließlich

    ACDDH086

    249,2

    251,95

    2,75

    15,4

    3,60 %

     

    ACDDH103

    133

    140

    7

    5,66

    1,96 %

    0,85 m mit 15 g/t Au

    ACDDH104

    332,1

    364,1

    32

    2,11

     

    1,1 m mit 1,8 % Sb und 1 m mit 1,08 % Sb (im Abstand von 20 m)

    ACDDH106

    158,6

    169,9

    11,3

    5,67

     

    0,8 m mit 17,65 g/t Au

    ACDDH107

    249,55

    250,7

    1,9

    10,1

    5,88 %

     

    ACDDH108

    256

    267,3

    11,3

    6,11

     

    1 m mit 21,8 g/t Au

    ACDDH111

    138

    142,5

    4,5

    5,84

    3,14 %

    2 m mit 9,87 g/t Au und 2,5 m mit 5,45 % Sb

    ACDDH112

    226

    228,85

    2,85

    9,29

    13,71 %

    0,5 m mit 40,5 g/t Au

    ACDDH119

    237,6

    238,15

    0,6

    82,9

    24,80 %

     

     

    EXPLORATIONSUPDATE FÜR AULD CREEK

     

    Die jüngsten Bohrungen verdeutlichen weiterhin das Potenzial für eine Erweiterung der Gold-Antimon-Ressource Auld Creek, die sich über eine Länge von über 1.000 m und bis in eine Tiefe von über 500 m erstreckt.  Nach dem Abschluss des geplanten 19.600-m-Bohrprogramms und ermutigt durch die bis dato erhaltenen außergewöhnlichen Ergebnisse wird das Unternehmen die Bohrungen im vierten Quartal 2026 mit vier Bohrgeräten fortsetzen, um die Lagerstätte entlang des Streichens und in der Tiefe zu erproben.

     

    Die Bohrzielermittlung wurde von detaillierten Kartierungen der Strukturen geleitet, mit denen die Ausrichtung und das Abtauchen der potenziellen hochgradig mineralisierten Erzfälle interpretiert wurden. Die Stereonet-Auftragung der Einfalls- und Streichenwinkel innerhalb der primären Verwerfungszone Fraternal weist auf eine allgemeine Ausrichtung von 186°/84°W hin. Die Analyse zeigt auch, dass die Scherungen und Brekzien, die die Verwerfung Fraternal durchschneiden, bei 354° ausgerichtet sind und ein moderates Abtauchen aufweisen.

     

    Bohrungen auf Grundlage dieser strukturellen Leitlinien haben eine starke Kontinuität der Mineralisierung entlang der interpretierten Ausrichtungen und eine hohe Erfolgsquote bei der Erprobung geplanter Ziele gezeigt.

     

    Abbildung 2: Ausrichtungen der Erzfälle bei Fraternal, Auld Creek

     

    Zwei Merkmale des jüngsten Bohrprogramms sind besonders bemerkenswert:

     

    1. Bestimmte mineralisierte Erzfälle weisen zunehmende Gold- und Antimongehalte auf, einschließlich Intervallen, in denen sichtbares Gold beobachtet wurde (Zone 1 – Abbildung 2).
    2. Die mineralisierten Mächtigkeiten nehmen in bestimmten Bereichen zu, wobei eigenständige Zonen im Hangenden und Liegenden mit höherer Antimonmineralisierung eine breite Zone mit einem Gehalt von etwa 2 bis 3 g/t Au umschließen (Zone 2 – Abbildung 2).

     

    Abbildung 3: Hochgradiges Au und Sb von Zone 1, Abbildung 2.

     

    Das Ressourcenbohrprogramm umfasst auch die für die PFS erforderlichen geotechnischen, hydrologischen und metallurgischen Studien, einschließlich Gesteinsfestigkeitsprüfungen, Bestimmung des spezifischen Gewichts und Charakterisierung der Erzzone. Diese Arbeiten sind im Wesentlichen abgeschlossen und werden den bevorstehenden Fast-Track-Genehmigungsantrag des Unternehmens sowie die Einreichung der erforderlichen technischen Berichte gemäß NI 43-101 unterstützen.

     

    Abbildung 4: Lage der aktiven Explorationsprojekte von Rua Gold

     

    MANAGEMENT-UPDATE

     

    RUA GOLD freut sich außerdem, die Ernennung von Darren Prins zum Interim Chief Financial Officer und Corporate Secretary während des geplanten Mutterschaftsurlaubs von Zeenat Lokhandwala bekannt zu geben.

     

    Herr Prins bringt eine umfassende Erfahrung in den Bereichen Berichterstattung, Governance sowie Fusionen und Übernahmen ein. Im Laufe seiner Karriere hatte er leitende Finanzpositionen bei mehreren börsennotierten Bergbauunternehmen inne, einschließlich Timmins Gold, Mayfair Gold und First Mining Gold.

     

    ÜBER RUA GOLD

     

    RUA GOLD ist ein Explorationsunternehmen, das sich strategisch auf Neuseeland konzentriert. Dank jahrzehntelanger Erfahrung ist es unserem Team gelungen, bedeutende Entdeckungen auf mehreren Kontinenten in produzierende Weltklasse-Minen zu überführen. Das Team konzentriert sich jetzt auf die Maximierung des Asset-Potenzials der beiden vielversprechenden hochgradigen Goldprojekte von RUA GOLD.

     

    Das Unternehmen kontrolliert den Reefton-Goldbezirk als dominierender Landbesitzer im Goldfeld Reefton auf der Südinsel Neuseelands mit Konzessionsflächen von über 120.000 Hektar in einem Bezirk, in dem in der Vergangenheit über 2 Millionen Unzen Gold bei Gehalten von 9–50 g/t gefördert wurden. [3]

     

    Das Projekt Glamorgan des Unternehmens festigt RUA GOLDs Position als führender hochgradiger Goldexplorer auf der Nordinsel Neuseelands. Dieses äußerst aussichtsreiche Projekt befindet sich im Hauraki District der Nordinsel, einer Region, die beeindruckende 15 Millionen Unzen Gold und 60 Millionen Unzen Silber produziert hat. [4]

     

    Weitere Informationen finden Sie in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

     

    TECHNISCHE INFORMATIONEN

     

    Simon Henderson CP, AUSIMM, eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects und Chief Operating Officer und Direktor von RUA GOLD, hat die hierin enthaltenen technischen Angaben geprüft und genehmigt. Herr Henderson hat an den geochemischen Probenahme- und Kartierungsprogrammen teilgenommen, um sich zu vergewissern, dass diese in Übereinstimmung mit den Standardbetriebsverfahren durchgeführt wurden. Herr Henderson hat die offengelegten Daten durch Überprüfung der Standort-, Analyse- und Testdaten verifiziert, die den Angaben in der hierin enthaltenen technischen Offenlegung zugrunde liegen.

     

    QA/QC-Bohrkern

     

    Die Bohrproben wurden zur Probenaufbereitung an SGS Laboratories, Westport, geschickt. SGS ist unabhängig vom Unternehmen. Die Proben wurden zerkleinert und pulverisiert, sodass 85 % der Gesteinsspäne 75 µm durchlaufen. Die pulverisierten Gesteinssplitter wurden in zwei Proben aufgeteilt: Eine Probe von ca. 50 g wurde zur Laboranalyse geschickt, der Ausschuss wurde zur pXRF-Analyse und Lagerung an Rua zurückgeschickt.

     

    Die pulverisierten Gesteinssplitterproben wurden an ALS Brisbane geschickt, um dort mittels einer 50-g-Brandprobe mit AAS-Abschluss (ALS-Code Au-AA26) auf Gold (Au) untersucht zu werden; sowie auf Antimon (Sb) mittels Probenvorbereitung durch Lithiumborat-Schmelze, gefolgt von einer Auswertung mittels Röntgenfluoreszenz (XRF) (ALS-Codes: Sb-XRF15b für 0,005–20,0 % Sb und Sb-XRF15c für 0,01–80,0 % Sb).

     

    Kontakt RUA GOLD

     

    Neuseeland

    Simon Delander

    VP Risk Stakeholder Regulatory Affairs

    E-Mail: sdelander@RUAGOLD.com

    Website: www.RUAGOLD.com

     

    Kanada

    Robert Eckford

    Chief Executive Officer

    E-Mail: reckford@RUAGOLD.com

     

    Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als „zukunftsgerichtete Aussagen“ betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter „erwartet“, „plant“, „antizipiert“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „projiziert“, „potenziell“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder anhand von Aussagen, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten „werden“, „würden“, „dürften“, „könnten“ oder „sollten“, und beinhalten insbesondere Aussagen zu: den Strategien, Erwartungen, geplanten Aktivitäten oder zukünftigen Maßnahmen des Unternehmens, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Bohrprogramm am Zielgebiet Auld Creek sowie dessen Zeitplan und Ergebnisse, dem Zeitplan oder den Ergebnissen der vorläufigen Machbarkeitsstudie (PFS), dem Zeitplan oder dem Ergebnis eines Antrags auf eine Bergbaugenehmigung sowie den erwarteten Beiträgen von Herrn Prins. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für künftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

     

    Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Eine Vielzahl von inhärenten Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, beeinflussen den Betrieb, die Leistung und die Ergebnisse des Unternehmens und seines Geschäfts und können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den geschätzten oder erwarteten Ereignissen oder Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Faktoren gehören unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; Risiken im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine; Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel; betriebliche Risiken bei der Exploration; Verzögerungen oder Änderungen von Plänen in Bezug auf Explorationsprojekte oder Investitionsausgaben; die tatsächlichen Ergebnisse laufender Explorationsaktivitäten; Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen; Änderungen von Projektparametern im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Änderungen bei den Arbeitskosten und anderen Kosten und Ausgaben oder bei der Ausrüstung oder den Verfahren für den erwarteten Betrieb, Unfälle, Arbeitskämpfe und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umweltgefahren, Überschwemmungen oder ungünstige Betriebsbedingungen und Verluste, Aufstände oder Krieg, Verzögerungen bei der Erlangung von Genehmigungen durch Aufsichts- oder Regierungsbehörden oder Finanzierungen sowie Rohstoffpreise. Diese Liste ist nicht erschöpfend in Bezug auf die Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens auswirken können, und es sollte auch auf den Kurzprospekt des Unternehmens vom 11. Juli 2024 und die darin durch Verweis einbezogenen Dokumente verwiesen werden, die unter seinem SEDAR+-Profil unter www.sedarplus.ca für eine Beschreibung zusätzlicher Risikofaktoren eingereicht wurden.

     

    Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

     

    Tabelle 2: Lage der gemeldeten Bohrlöcher bei Auld Creek des Programms von RUA

     

    Bohrloch-Nr.

    Easting

    Northing

    rL

    Gesamttiefe

    Site _ID

    Neigung

    Azimut (wahr)

    Jahr

    ACDDH079

    1507082.2

    5333093.18

    583,32

    316,8

    Pad 08

    -60

    120

    2026

    ACDDH080

    1507191.04

    5333295.02

    514,48

    253,3

    Pad 04

    -76

    140

    2026

    ACDDH081

    1507072.37

    5332958.36

    605,52

    432,2

    Pad 18

    -73

    85

    2026

    ACDDH082

    1507082.56

    5333095.59

    582,4

    343,9

    Pad 08

    -66,5

    84

    2026

    ACDDH085

    1507072.65

    5332958.23

    605,5

    397

    Pad 18

    -71,5

    104

    2026

    ACDDH086

    1507119.66

    5333160.15

    539,6

    279,9

    Pad 09

    -69

    82

    2026

    ACDDH088

    1507082.87

    5333092.69

    583,13

    273,8

    Pad 08

    -53,5

    123

    2026

    ACDDH089

    1507071.17

    5332957.77

    605,63

    439,3

    Pad 18

    -74

    119

    2026

    ACDDH090A

    1507119.2

    5333160.24

    539,51

    375,7

    Pad 09

    -75

    82

    2026

    ACDDH091

    1507082.86

    5333094.38

    582,98

    296,6

    Pad 08

    -61,5

    105,7

    2026

    ACDDH093

    1507071.65

    5332958.1

    605,68

    516,4

    Pad 18

    -78,3

    100,4

    2026

    ACDDH094

    1507192.48

    5333294.7

    514,76

    271,3

    Pad 04

    -74,5

    117,4

    2026

    ACDDH095

    1507082.47

    5333092.53

    583,36

    296

    Pad 08

    -58

    127

    2026

    ACDDH096

    1507192.5

    5333294.7

    514,77

    184,5

    Pad 04

    -71,3

    115

    2026

    ACDDH097

    1507083.42

    5333093.45

    582,96

    263

    Pad 08

    -55,2

    109,5

    2026

    ACDDH098

    1507072.71

    5332958.15

    605,56

    278

    Pad 18

    -60

    90

    2026

    ACDDH099

    1507193

    5333296.48

    514,38

    133,9

    Pad 04

    -69,5

    101

    2026

    ACDDH100

    1507289.57

    5333151.2

    537,64

    178,7

    Pad 24

    -61,6

    247

    2026

    ACDDH101

    1507191.97

    5333295.33

    514,58

    212,5

    Pad 04

    -62,5

    37,6

    2026

    ACDDH102

    1507072.5

    5332957.9

    605,57

    348,8

    Pad 18

    -66,3

    86,7

    2026

    ACDDH103

    1507191.91

    5333294.49

    514,76

    183,7

    Pad 04

    -63,5

    43,5

    2026

    ACDDH104

    1507082.42

    5333092.9

    583,24

    381,8

    Pad 08

    -67,7

    124,3

    2026

    ACDDH105

    1507289.64

    5333152.93

    537,48

    241

    Pad 24

    -63

    295

    2026

    ACDDH106

    1507192

    5333293.02

    514,93

    216,8

    Pad 04

    -72,4

    55,8

    2026

    ACDDH107

    1507074.2

    5332955.3

    606

    258,8

    Pad 18

    -55,9

    99

    2026

    ACDDH108

    1507290.3

    5333152.93

    537,57

    283,8

    Pad 24

    -73,3

    302,4

    2026

    ACDDH110

    1507192.46

    5333293.29

    514,74

    164,9

    Pad 04

    -67,6

    63,6

    2026

    ACDDH111

    1507192.15

    5333295.22

    514,49

    177,5

    Pad 04

    -69,4

    57,5

    2026

    ACDDH112

    1507072.67

    5332957.8

    605,52

    260,8

    Pad 18

    -56,2

    105,7

    2026

    ACDDH113

    1507082.66

    5333093.28

    583,23

    343,2

    Pad 08

    -64,3

    109,8

    2026

    ACDDH114

    1507191.12

    5333295.03

    514,35

    148,3

    Pad 04

    -68

    127,2

    2026

    ACDDH115

    1507290.72

    5333152.76

    537,73

    312,6

    Pad 24

    -71

    315,5

    2026

    ACDDH116

    1507072.69

    5332957.25

    605,64

    271,5

    Pad 18

    -58,3

    82,3

    2026

    ACDDH117

    1507191.71

    5333292.6

    515,12

    179,5

    Pad 04

    -52

    161,6

    2026

    ACDDH119

    1507074.2

    5332955.6

    605,10

    248,1

    Pad 18

    -55,7

    95,7

    2026

     

    Tabelle 3: Signifikante Bohrabschnitte bei Auld Creek, Zusammensetzung der gesamten mineralisierten Zone

     

    Bohrloch-Nr.

    Von

    Bis

    Abschnitt

    Au (g/t)

    Sb (%)

    ACDDH082

    316,6

    316,9

    0,3

    5,45

    0,01

    ACDDH085

    355

    356

    1

    2,04

    0,01

    ACDDH085

    356

    357

    1

    0,81

    0,01

    ACDDH085

    357

    358

    1

    0,44

    0,01

    ACDDH085

    358

    358,5

    0,5

    0,84

    -0,01

    ACDDH085

    358,5

    358,8

    0,3

    0,62

    0,01

    ACDDH085

    358,8

    359,3

    0,5

    0,64

    -0,01

    ACDDH085

    359,3

    359,8

    0,5

    4,22

    0,01

    ACDDH085

    359,8

    360,3

    0,5

    8,04

    0,02

    ACDDH085

    360,3

    360,85

    0,55

    15,6

    0,10

    ACDDH085

    360,85

    361,4

    0,55

    3,16

    0,01

    ACDDH086

    249,2

    249,6

    0,4

    10,3

    0,02

    ACDDH086

    249,6

    250

    0,4

    23,2

    0,02

    ACDDH086

    250

    250,7

    0,7

    23

    2,41

    ACDDH086

    250,7

    251,3

    0,6

    8,23

    8,39

    ACDDH086

    251,3

    251,95

    0,65

    12,2

    4,90

    ACDDH086

    265,8

    266,6

    0,8

    1,92

    0,01

    ACDDH086

    266,6

    267,3

    0,7

    2,01

    0,01

    ACDDH086

    267,3

    267,9

    0,6

    3,33

    0,01

    ACDDH095

    278,3

    279,1

    0,8

    0,3

    1,08

    ACDDH095

    279,1

    279,8

    0,7

    0,67

    1,84

    ACDDH095

    279,8

    280,5

    0,7

    1,3

    0,18

    ACDDH095

    280,5

    281,3

    0,8

    0,05

    0,09

    ACDDH095

    281,3

    282,35

    1,05

    4,74

    1,41

    ACDDH097

    254,9

    255,35

    0,45

    1,58

    0,02

    ACDDH097

    255,35

    255,8

    0,45

    1,03

    0,01

    ACDDH097

    255,8

    256,1

    0,3

    2,45

    0,06

    ACDDH097

    256,1

    256,4

    0,3

    3,7

    0,97

    ACDDH097

    256,4

    256,8

    0,4

    0,47

    0,38

    ACDDH097

    256,8

    257,2

    0,4

    0,76

    0,67

    ACDDH098

    259,8

    260,35

    0,55

    5,92

    2,43

    ACDDH099

    112

    112,5

    0,5

    1,46

    0,01

    ACDDH099

    112,5

    113

    0,5

    1,15

    0,06

    ACDDH099

    113

    113,4

    0,4

    5,51

    4,36

    ACDDH099

    113,4

    113,85

    0,45

    3,48

    4,42

    ACDDH099

    113,85

    114,15

    0,3

    0,57

    0,33

    ACDDH099

    114,15

    114,55

    0,4

    0,41

    0,05

    ACDDH102

    296

    296,55

    0,55

    3,22

    1,77

    ACDDH102

    301,5

    302

    0,5

    2,75

    0,19

    ACDDH102

    302

    302,5

    0,5

    4,89

    0,50

    ACDDH102

    302,5

    303

    0,5

    3,51

    0,25

    ACDDH102

    303

    303,6

    0,6

    4,11

    0,03

    ACDDH102

    303,6

    304

    0,4

    0,05

    0,01

    ACDDH102

    304

    304,5

    0,5

    0,02

    -0,01

    ACDDH102

    304,5

    305

    0,5

    0,27

    0,01

    ACDDH102

    305

    305,5

    0,5

    0,28

    -0,01

    ACDDH102

    305,5

    305,8

    0,3

    1,24

    1,31

    ACDDH102

    305,8

    306,1

    0,3

    0,68

    -0,01

    ACDDH102

    306,1

    306,5

    0,4

    0,51

    -0,01

    ACDDH102

    306,5

    307

    0,5

    0,43

    -0,01

    ACDDH102

    307

    307,5

    0,5

    0,52

    -0,01

    ACDDH102

    307,5

    308

    0,5

    1,14

    -0,01

    ACDDH103

    133

    133,5

    0,5

    1

    0,02

    ACDDH103

    133,5

    134

    0,5

    4,62

    3,50

    ACDDH103

    134

    134,7

    0,7

    4,59

    9,52

    ACDDH103

    134,7

    135,3

    0,6

    1,98

    0,01

    ACDDH103

    135,3

    136

    0,7

    5,76

    0,07

    ACDDH103

    136

    136,4

    0,4

    4,17

    0,04

    ACDDH103

    136,4

    136,75

    0,35

    5,98

    -0,01

    ACDDH103

    136,75

    137,1

    0,35

    4,75

    0,32

    ACDDH103

    137,1

    137,75

    0,65

    6,42

    0,83

    ACDDH103

    137,75

    138,3

    0,55

    4,95

    0,09

    ACDDH103

    138,3

    138,75

    0,45

    6

    5,08

    ACDDH103

    138,75

    139,1

    0,35

    11,25

    6,27

    ACDDH103

    139,1

    139,6

    0,5

    17,8

    0,16

    ACDDH103

    139,6

    140

    0,4

    1,39

    0,02

    ACDDH103

    150

    150,5

    0,5

    1,99

    0,009

    ACDDH103

    150,5

    151

    0,5

    0,81

    0,007

    ACDDH103

    151

    151,5

    0,5

    1,05

    -0,005

    ACDDH103

    151,5

    152

    0,5

    1,52

    0,009

    ACDDH103

    152

    152,5

    0,5

    0,46

    -0,005

    ACDDH103

    152,5

    153

    0,5

    1,84

    -0,005

    ACDDH103

    153

    153,5

    0,5

    2,29

    -0,005

    ACDDH103

    153,5

    154

    0,5

    3,44

    -0,005

    ACDDH104

    331,1

    332,1

    1

    0,61

    0,03

    ACDDH104

    332,1

    333,2

    1,1

    2,17

    1,82

    ACDDH104

    333,2

    333,9

    0,7

    5,79

    0,09

    ACDDH104

    333,9

    334,8

    0,9

    2,93

    0,02

    ACDDH104

    334,8

    335,7

    0,9

    1,92

    -0,01

    ACDDH104

    335,7

    336,5

    0,8

    1,56

    0,01

    ACDDH104

    336,5

    337,5

    1

    3,36

    0,01

    ACDDH104

    337,5

    338,5

    1

    2,21

    -0,01

    ACDDH104

    338,5

    339

    0,5

    3,78

    -0,01

    ACDDH104

    339

    340

    1

    2,74

    0,01

    ACDDH104

    340

    341

    1

    2,97

    -0,01

    ACDDH104

    341

    342

    1

    1,6

    0,01

    ACDDH104

    342

    342,5

    0,5

    0,87

    -0,01

    ACDDH104

    342,5

    343,2

    0,7

    4,5

    0,06

    ACDDH104

    343,2

    344

    0,8

    1,73

    0,01

    ACDDH104

    344

    344,8

    0,8

    0,61

    0,01

    ACDDH104

    344,8

    345,5

    0,7

    2,25

    -0,01

    ACDDH104

    345,5

    346,3

    0,8

    0,48

    0,01

    ACDDH104

    346,3

    347,1

    0,8

    0,99

    0,01

    ACDDH104

    347,1

    347,9

    0,8

    0,94

    0,01

    ACDDH104

    347,9

    348,6

    0,7

    3,4

    0,02

    ACDDH104

    348,6

    349,6

    1

    1,88

    0,01

    ACDDH104

    349,6

    350,6

    1

    0,93

    -0,01

    ACDDH104

    350,6

    351,7

    1,1

    0,73

    0,01

    ACDDH104

    351,7

    352,3

    0,6

    2,16

    0,01

    ACDDH104

    352,3

    353,4

    1,1

    0,96

    0,01

    ACDDH104

    353,4

    354,4

    1

    1,89

    1,08

    ACDDH104

    354,4

    355,4

    1

    3,91

    0,28

    ACDDH104

    355,4

    356,4

    1

    2,94

    0,06

    ACDDH104

    356,4

    357,2

    0,8

    1,45

    0,15

    ACDDH104

    357,2

    358,2

    1

    2,44

    0,02

    ACDDH104

    358,2

    359,1

    0,9

    2,03

    0,02

    ACDDH104

    359,1

    360,3

    1,2

    1,61

    0,01

    ACDDH104

    360,3

    361,3

    1

    1,05

    0,01

    ACDDH104

    361,3

    362,3

    1

    1,8

    0,01

    ACDDH104

    362,3

    363,3

    1

    2,4

    0,01

    ACDDH104

    363,3

    364,1

    0,8

    2,59

    0,01

    ACDDH104

    364,1

    365

    0,9

    0,3

    -0,01

    ACDDH104

    365

    366

    1

    0,51

    0,01

    ACDDH104

    366

    367,1

    1,1

    0,68

    -0,01

    ACDDH104

    367,1

    368,2

    1,1

    0,17

    -0,01

    ACDDH104

    368,2

    369,5

    1,3

    0,41

    -0,01

    ACDDH104

    369,5

    370,8

    1,3

    0,01

    -0,01

    ACDDH104

    370,8

    372

    1,2

    1,2

    0,01

    ACDDH104

    372

    373,2

    1,2

    0,36

    -0,01

    ACDDH104

    373,2

    374

    0,8

    0,26

    0,01

    ACDDH104

    374

    374,8

    0,8

    0,48

    0,01

    ACDDH104

    374,8

    376

    1,2

    1

    0,01

    ACDDH104

    376

    377

    1

    0,45

    0,01

    ACDDH105

    202,8

    203,6

    0,8

    2

    -0,01

    ACDDH105

    203,6

    204,4

    0,8

    3,01

    -0,01

    ACDDH105

    204,4

    205,3

    0,9

    4,8

    -0,01

    ACDDH106

    158,6

    159,6

    1

    6,67

    -0,01

    ACDDH106

    159,6

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    -0,01

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    -0,01

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    1,09

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    0,2

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    ACDDH116

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    2,35

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    ACDDH117

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    ACDDH117

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    237,6

    238,15

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    24,80

     

    Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

     

    [1] Siehe die Pressemitteilung von Rua Gold „RUA GOLD‘s Auld Creek Project Qualifies for New Zealand‘s 6-Month Fast-Track Approvals Process“ vom 30. Juli 2026, die auf der Website des Unternehmens unter www.ruagold.com und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

    [2] Unter Verwendung des jüngsten technischen Berichts für Reefton basiert die Goldäquivalentformel auf AuÄq = Au g/t + 2,15 × Sb % unter Verwendung eines Au-Preises von 3.000 USD/oz, eines Sb-Preises von 25.000 USD/t und einer Gewinnungsrate von 85 %.

    [3] Technischer Bericht zum Projekt Reefton, Neuseeland, mit Stichtag 27. Februar 2026, verfügbar im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca.

    [4] Christie, A., Simpson, M., Barker, R. und Braithwaite, R. 2019. Exploration nach epithermalen Au-Ag-Lagerstätten in Neuseeland: Geschichte und Strategie. New Zealand Journal of Geology and Geophysics, 62:1, 414–441. Technischer Bericht gemäß NI 43-101, Vormachbarkeitsstudie für den Distrikt Waihi, Neuseeland. OceanaGold Corporation, Berichtsdatum: 11. Dezember 2024.


    Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
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    RUA GOLD meldet bislang höchstgradige Bohrergebnisse auf dem Gold-Antimon-Projekt Auld Creek 8. September 2026 / IRW-Press / Rua Gold Inc. (TSX: RUA, NZX: RGI, OTC: NZAUF, WKN: A40QYC) („RUA GOLD“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein Update hinsichtlich seines Gold-Antimon-Projekts Auld Creek (das „Projekt Auld Creek“) in Reefton, …
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