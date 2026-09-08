🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bitcoin gibt erneut nach

    Für Sie zusammengefasst
    • Bitcoin fällt erneut auf 78.570 Dollar zurück
    • Zinssorgen dämpfen den Risikoappetit am Kryptomarkt
    • EZB und Fed könnten die Zinsen weiter anheben
    Bitcoin gibt erneut nach
    Foto: Kanchanara - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Bitcoins hat am Dienstag erneut nachgegeben. Auf der Handelsplattform Bitstamp wurden für einen Bitcoin 78.570 US-Dollar gezahlt. Das waren 0,83 Prozent weniger als am Vortag. Der Preis erreichte so den niedrigsten Stand seit Donnerstag. Er knüpfte an seine Vortagsverluste an. Am Montag hatte er noch mehr als 80.000 Dollar gekostet.

    "Die Sorge vor geldpolitischen Enttäuschungen geht zulasten des allgemeinen Risikoappetits und überlagert die zuletzt freundliche Stimmung am Kryptomarkt", schrieb Timo Emden, Chefmarktanalyst bei Captrader. In der vergangenen Woche war der Bitcoin noch zeitweise über 82.000 Dollar gestiegen.

    Die Europäische Zentralbank (EZB) wird an diesem Donnerstag ihren Leitzins voraussichtlich anheben. Die US-Notenbank wird in der kommenden Woche ihre Zinsentscheidung veröffentlichen. Hier gilt eine Zinserhöhung zumindest als möglich.

    Höhere Zinsen belasten tendenziell den Bitcoin, da er keine Zinsen abwirft. Die zuletzt in Folge des Iran-Kriegs wieder gestiegenen Rohölpreise haben die Inflationserwartungen und damit auch die Zinserhöhungserwartungen nach oben getrieben. Die Hoffnung auf weniger Regulierung durch die US-Regierung hat den Bitcoin in der vergangenen Woche noch beflügelt.

    Der Bitcoin liegt weiter deutlich unter seinem Jahreshoch. Dieses hatte er im Januar bei knapp 98.000 Dollar erreicht. Im Herbst 2025 war er auf ein Rekordhoch von gut 126.000 Dollar gestiegen./jsl/jha/

    Bitcoin

    -0,94 %
    +1,38 %
    +20,90 %
    +23,94 %
    -29,99 %
    +35,94 %
    Bitcoin direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu EUR/USD - 965275 - EU0009652759

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über EUR/USD. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Bitcoin gibt erneut nach Der Kurs des Bitcoins hat am Dienstag erneut nachgegeben. Auf der Handelsplattform Bitstamp wurden für einen Bitcoin 78.570 US-Dollar gezahlt. Das waren 0,83 Prozent weniger als am Vortag. Der Preis erreichte so den niedrigsten Stand seit …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     