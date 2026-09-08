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    Altersvorsorgedepot – Mehr Geld für die Altersvorsorge, weniger für Gebühren

    Wer langfristig Vermögen aufbaut, sollte die Kosten im Blick behalten. Smartbroker+ setzt hier mit seinem angekündigten Altersvorsorgedepot an: keine Depotgebühr, kostenlose Sparpläne und eine Erstattung der laufenden ETF-Kosten in den Standarddepots. Die Voranmeldung ist bereits in der App möglich; den Start des geförderten Sparens kündigt der Anbieter für den 1. Januar 2027 an.

    Anleger können zwischen drei Standarddepot-Varianten auf Basis von MSCI World, MSCI ACWI und FTSE All-World wählen. Wer seine Anlagen selbst zusammenstellen möchte, erhält mit dem freien Altersvorsorgedepot zusätzliche Wahlmöglichkeiten innerhalb der gesetzlich zugelassenen Produktpalette.

    Besonders attraktiv: In den Standarddepots erstattet Smartbroker+ die laufenden ETF-Kosten zunächst für drei Jahre bis zu einem Anlagevolumen von 25.000 Euro. Danach bleibt die Erstattung bei mindestens 15 Trades pro Kalenderjahr im Hauptdepot möglich. Sie unterliegt den Teilnahmebedingungen; eine vorzeitige Beendigung der Aktion ist vorbehalten.

    Auch bei den Orders setzt der Broker auf günstige Konditionen: In den Standarddepots entfällt die Smartbroker-Orderprovision unabhängig vom Volumen. Im freien Depot gilt das über gettex ab 500 Euro; darunter fällt ein Euro Zuschlag an. Marktübliche Spreads bleiben bestehen.

    Damit stellt Smartbroker+ ein kostengünstiges Angebot für den langfristigen Vermögensaufbau in Aussicht. Gerade über Jahrzehnte können niedrige Gebühren einen spürbaren Unterschied machen. Interessierte können sich schon jetzt in der Smartbroker+ App vormerken lassen.





    Autor
    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
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