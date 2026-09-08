Altersvorsorgedepot – Mehr Geld für die Altersvorsorge, weniger für Gebühren

Wer langfristig Vermögen aufbaut, sollte die Kosten im Blick behalten. Smartbroker+ setzt hier mit seinem angekündigten Altersvorsorgedepot an: keine Depotgebühr, kostenlose Sparpläne und eine Erstattung der laufenden ETF-Kosten in den Standarddepots. Die Voranmeldung ist bereits in der App möglich; den Start des geförderten Sparens kündigt der Anbieter für den 1. Januar 2027 an.

Anleger können zwischen drei Standarddepot-Varianten auf Basis von MSCI World, MSCI ACWI und FTSE All-World wählen. Wer seine Anlagen selbst zusammenstellen möchte, erhält mit dem freien Altersvorsorgedepot zusätzliche Wahlmöglichkeiten innerhalb der gesetzlich zugelassenen Produktpalette.

Besonders attraktiv: In den Standarddepots erstattet Smartbroker+ die laufenden ETF-Kosten zunächst für drei Jahre bis zu einem Anlagevolumen von 25.000 Euro. Danach bleibt die Erstattung bei mindestens 15 Trades pro Kalenderjahr im Hauptdepot möglich. Sie unterliegt den Teilnahmebedingungen; eine vorzeitige Beendigung der Aktion ist vorbehalten.

Auch bei den Orders setzt der Broker auf günstige Konditionen: In den Standarddepots entfällt die Smartbroker-Orderprovision unabhängig vom Volumen. Im freien Depot gilt das über gettex ab 500 Euro; darunter fällt ein Euro Zuschlag an. Marktübliche Spreads bleiben bestehen.

Damit stellt Smartbroker+ ein kostengünstiges Angebot für den langfristigen Vermögensaufbau in Aussicht. Gerade über Jahrzehnte können niedrige Gebühren einen spürbaren Unterschied machen. Interessierte können sich schon jetzt in der Smartbroker+ App vormerken lassen.