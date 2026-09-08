🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAnleihenvorwärtsKatjes International Unternehmensanleihe 6,75 % bis 09/28 AnleihevorwärtsNachrichten zu Katjes International Unternehmensanleihe 6,75 % bis 09/28
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Katjes International Unternehmensanleihe 6,75 % bis 09/28: +55 % im H1

    Starkes Wachstum, strategische Zukäufe und eine robuste Finanzbasis prägen das erste Halbjahr 2026 und untermauern die ambitionierte Jahresprognose.

    Katjes International Unternehmensanleihe 6,75 % bis 09/28: +55 % im H1
    Foto: adobe.stock.com
    • Der Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr 2026 um rund 55 % auf 256,0 Mio. Euro (Vorjahr: 164,8 Mio. Euro).
    • Das EBITDA erhöhte sich um rund 14 % auf 15,8 Mio. Euro (Vorjahr: 13,9 Mio. Euro).
    • Zum Wachstum trugen insbesondere die Übernahme der britischen Healthy-Snacking-Marke Graze von Unilever sowie die erstmalige Einbeziehung der Bogner-Gesellschaften bei.
    • Katjes Quiet Luxury erwarb im Mai 2026 rund 27 % der italienischen Luxusmarke Missoni; Graze umfasst neben der Marke auch einen Londoner Produktionsstandort mit rund 180 Mitarbeitenden.
    • Die finanzielle Basis bleibt solide: Das Eigenkapital lag zum 30. Juni 2026 bei rund 255,1 Mio. Euro, die Eigenkapitalquote bei rund 30 % und die Liquidität bei 74,1 Mio. Euro.
    • Die Prognose für das Gesamtjahr wurde bestätigt: mindestens 650 Mio. Euro Konzernumsatz und eine EBITDA-Marge zwischen 10 % und 12 %.

    Der Kurs von Katjes International Unternehmensanleihe 6,75 % bis 09/28 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 103,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,05 % im Plus.


    Katjes International Unternehmensanleihe 6,75 % bis 09/28

    +1,50 %
    -0,21 %
    -0,41 %
    -0,26 %
    -3,71 %
    +1,91 %
    ISIN:NO0012888769WKN:A30V78
    Katjes International Unternehmensanleihe 6,75 % bis 09/28 direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Geschenk Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Katjes International Unternehmensanleihe 6,75 % bis 09/28: +55 % im H1 Starkes Wachstum, strategische Zukäufe und eine robuste Finanzbasis prägen das erste Halbjahr 2026 und untermauern die ambitionierte Jahresprognose.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     