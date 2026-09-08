Katjes International Unternehmensanleihe 6,75 % bis 09/28: +55 % im H1
Starkes Wachstum, strategische Zukäufe und eine robuste Finanzbasis prägen das erste Halbjahr 2026 und untermauern die ambitionierte Jahresprognose.
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- Der Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr 2026 um rund 55 % auf 256,0 Mio. Euro (Vorjahr: 164,8 Mio. Euro).
- Das EBITDA erhöhte sich um rund 14 % auf 15,8 Mio. Euro (Vorjahr: 13,9 Mio. Euro).
- Zum Wachstum trugen insbesondere die Übernahme der britischen Healthy-Snacking-Marke Graze von Unilever sowie die erstmalige Einbeziehung der Bogner-Gesellschaften bei.
- Katjes Quiet Luxury erwarb im Mai 2026 rund 27 % der italienischen Luxusmarke Missoni; Graze umfasst neben der Marke auch einen Londoner Produktionsstandort mit rund 180 Mitarbeitenden.
- Die finanzielle Basis bleibt solide: Das Eigenkapital lag zum 30. Juni 2026 bei rund 255,1 Mio. Euro, die Eigenkapitalquote bei rund 30 % und die Liquidität bei 74,1 Mio. Euro.
- Die Prognose für das Gesamtjahr wurde bestätigt: mindestens 650 Mio. Euro Konzernumsatz und eine EBITDA-Marge zwischen 10 % und 12 %.
Der Kurs von Katjes International Unternehmensanleihe 6,75 % bis 09/28 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 103,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit
+0,05 % im Plus.
+1,50 %
-0,21 %
-0,41 %
-0,26 %
-3,71 %
+1,91 %
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