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    Forge Resources schließt Untertagerampe ab und beginnt mit Querstollen in Richtung der Kohleflöze

    Forge Resources schließt Untertagerampe ab und beginnt mit Querstollen in Richtung der Kohleflöze
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, British Columbia / 8. September 2026 / IRW-Press / Forge Resources Corp. (CSE: FRG) (OTCQB: FRGGF) (FWB: 5YZ) („FRG“ oder das „Unternehmen“) gibt ein technisches Update zu seinem vollständig genehmigten Kohleprojekt La Estrella in Santander, Kolumbien, bekannt. Das Unternehmen teilt mit, dass es die Untertagerampe bis zur Abbautiefe abgeschlossen hat und jetzt mit dem Querstollen beginnt, was ein wichtiger Meilenstein ist, der den Übergang von der Rampenkonstruktion zum direkten Vortrieb zu La Estrellas Kohleflözen markiert.

     

    Abbildung 1. Die letzten Meter an der Stirnseite der Untertagerampe

     

    Ausbau der Verbindungsstelle und des Querstollens

     

    Nach Fertigstellung der Untertagerampe hat das technische Team von La Estrella die Verbindung von der Untertagerampe angelegt, die nahtlos in den Querstollen zu den Kohleflözen übergeht. Der nächste Schritt ist die Installation eines senkrechten Stützbogens an der Verbindungsachse, gefolgt vom Bau eines Tunnelportals aus Stahl. Die Erweiterungen des Rampenbogens werden in diesem Portal verankert, wobei der neue Stollenansatz sicher mit der bestehenden Struktur verbunden wird, ehe mit dem Vortrieb in den zum Kohleflöz führenden Querstollen begonnen wird.

     

     

    Abbildung 2. Forges Ingenieure Emilio Gene, Projektmanager (links) und German Garcia, Senior Project Engineer (rechts), überprüfen das Design des Verbindungsabschnitts und des Querstollens.

     

    Der Querstollen wird anfangs mit einem 12,4 m² großen TH29-Stützprofil vorangetrieben, das dem Profil entspricht, das entlang der Untertagerampe benutzt wurde. Anschließend geht der Querstollen auf ein 9,0 m² großes Stützprofil über. Dabei handelt es sich um ein leichteres, schnelleres Profil, das die Vortriebsgeschwindigkeit für den restlichen Ausbau bis zu den Kohleflözen beschleunigen soll.

     

    Abbildung 3. Design des Verbindungsabschnitts und des Übergangs zum Querstollen

     

    Mit Vollgas zu den Kohleflözen

     

    Der Querstollen ist direkt auf die übereinanderliegenden bekannten Kohleflöze auf La Estrella ausgerichtet, deren Erreichung einen wegweisenden, kurzfristigen Meilenstein auf La Estrellas Weg zum Abbau und zur Generierung von Cashflow darstellen wird, wodurch das Unternehmen seinen Kernzielen für dieses Projekt entscheidend nähergebracht wird.

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