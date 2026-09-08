Öl – wie wir derzeit agieren

Das Thema Öl kann jeder von Ihnen und von euch börsentäglich an der Tankstelle erleben, denn rund um Frankfurt und es dürfte in anderen Städten in Deutschland kaum anders sein. Muss man für Diesel mittlerweile 2,50 Euro oder mehr hinlegen und damit ist das alte Ziel der Grünen aus den neunzehnhundertneunziger Jahren erreicht, dass Benzin fünf Mark je Liter kosten sollte. In der vergangenen Woche machte die FDP in Sachsen-Anhalt in einer Aktion einmal deutlich, wie hoch der Steueranteil in Deutschland ist, indem sie an einer Tankstelle für wenige Stunden Sprit zum um die Steuern bereinigten Preis anbieten ließ. Energiepreise sind derzeit auch über die Renditen ein Thema. Die hiesigen Renditen laufen sehr ähnlich zu den Gaspreisen, die aufgrund niedriger Füllstände je nach Wetter im Winter noch ein Thema werden könnten .

An der Börse spielt das Thema Öl auch eine sehr spannende Rolle, denn man kann auf mehrere Arten sich des Themas nähern. Zum einen über Aktien, die mit Öl verbunden sind. Da sind die gängigen Instrumente beispielsweise BP oder Shell oder auch Zulieferer aus dem entsprechenden Sektor. Im Hebelpapierbereich ist selbstverständlich der klassische Turbo ein valides Instrument, um bei Öl aktiv zu sein. Es gibt aber auch im Optionsscheinbereich interessante Instrumente, mit denen man Öl anpacken kann. Discount-Optionsscheine sind eine Variante, sowohl auf der Long- wie auf der Shortseite, und Inline-Optionsscheine sind die andere Variante. Ein solches Papier liegt seit einigen Wochen schon in unserem Inliner-Dienst – WKN UN84P4 – , doch gerade angesichts der momentan sehr spannenden Lage wollen wir das Thema Backwardation und Contango noch mal erläutern. Dazu gibt es bei Emittenten auch entsprechendes, gutes Research-Material auf den Homepages. Da sind zu nennen, beispielsweise die Société Générale – hier eine aktuelle Analyse zu Öl – oder Goldman Sachs, die dort Gutes liefern.

Als spekulativen Trade der Woche – der Silber Call der vergangenen Woche MN399X läuft weiter – setzen wir kurzfristig auf fallende Kurse bei Öl. Der Preis ist deutlich angezogen. Donald Trump braucht vor den Midterms Entspannung an der Zapfsäule und bei der Inflation. Eine Lösung ist zwar kurzfristig nicht in Sicht, aber das kann sich bekanntermaßen schnell ändern.

Nicolas‘ Trade der Woche Nicolas‘ Trade der Woche spekulatives Hebelprodukt spekulatives Hebelprodukt Turbo Bear auf WTI Öl Laufzeit: unbegrenzt Basiswert WTI Produkt Turbo-Bear WKN