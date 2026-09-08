OpenAI sorgt für Überraschung: Dieser Nvidia-Partner wird zum KI-Gewinner

Für Firmus ist der Deal ein wichtiger Wachstumsschub. OpenAI wird zum sogenannten Ankerkunden und soll damit den weiteren Ausbau der KI-Fabriken des Unternehmens unterstützen. Die insgesamt vertraglich gesicherte Kapazität von Firmus steigt nach Unternehmensangaben auf mehr als 900 Megawatt.

OpenAI baut seine globale Rechenkapazität weiter aus und setzt dabei auf den australischen KI-Infrastrukturanbieter Firmus. Beide Unternehmen haben eine mehrjährige strategische Partnerschaft vereinbart. OpenAI will dafür dedizierte KI-Rechenkapazitäten an zwei Standorten von Firmus in Malaysia nutzen.

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Nvidia-Technologie im Mittelpunkt

Firmus will im Zuge der Expansion die nächste Generation der KI-Infrastruktur von Nvidia in der Region einsetzen. Geplant ist der großflächige Einsatz der Nvidia Vera-Rubin-Plattform im asiatisch-pazifischen Raum.

Die neuen KI-Rechenzentren von Firmus sollen mit der neuesten Rechentechnik von Nvidia ausgestattet werden. Dafür setzt das Unternehmen auf Nvidia-Systeme der Vera-Rubin-Generation und kombiniert sie mit seiner eigenen HyperCube-Infrastruktur. Diese umfasst unter anderem die Kühlung und Stromversorgung der leistungsstarken KI-Chips. Das Unternehmen integriert dabei unter anderem Flüssigkühlung, Elektrifizierung und mechanische Systeme in eine standardisierte Infrastruktur.

Firmus erwartet dadurch schnellere Bereitstellungen, eine höhere Kapitaleffizienz und bessere Betriebskosten. Ziel ist es, die Kosten für die Produktion von KI-Tokens zu senken.

"Diese mehrjährige Partnerschaft markiert den Moment, in dem der asiatisch-pazifische Raum nicht mehr nur Konsument, sondern auch Produzent von Informationen wird", sagte Firmus-Mitgründer und Co-Chef Tim Rosenfield. Das Unternehmen habe in den vergangenen sieben Jahren die notwendige Infrastruktur, Technologie und Teams aufgebaut.

Auch OpenAI sieht in der Zusammenarbeit einen wichtigen Schritt. "Diese neuen Rechenzentren in Malaysia werden uns dabei helfen, die wachsende Nachfrage nach den Produkten von OpenAI in der gesamten Region und weltweit zu bedienen", sagte Sachin Katti, Vizepräsident für Compute-Strategie bei OpenAI.

Nvidia-Vizepräsident Nico Caprez verwies zugleich auf die stark steigende Nachfrage nach KI-Infrastruktur im asiatisch-pazifischen Raum. Die Kombination aus Nvidia DSX, Vera Rubin und Firmus' HyperCube solle zusätzliche Rechenkapazitäten schneller verfügbar machen.

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Ausbau in Asien

Firmus betreibt beziehungsweise entwickelt insgesamt sieben KI-Fabriken in Australien, Singapur, Indonesien und Malaysia. Zwei Standorte sind bereits in Betrieb, fünf weitere sollen innerhalb der kommenden 24 Monate bereitstehen.

Zusätzlich plant Firmus ein australisches KI-Förderprogramm für Forschungseinrichtungen und Organisationen. Im Mittelpunkt sollen Anwendungen in Wissenschaft, Bildung, Landwirtschaft, Energie, Ressourceneffizienz und Klimaanpassung stehen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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