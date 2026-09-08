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    Marktkommentar

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    Dr. Felix Schmidt (Berenberg): Berenberg zur EZB-Sitzung - EZB sollte bei Zinserhöhungen Maß halten

    Alles deutet daher darauf hin, dass die Europäische Zentralbank (EZB) bei ihrem Treffen am 10. September den Einlagesatz anheben wird.

    Marktkommentar - Dr. Felix Schmidt (Berenberg): Berenberg zur EZB-Sitzung - EZB sollte bei Zinserhöhungen Maß halten
    Foto: www.assetstandard.de

    07.09.2026 - Während die Wirtschaft in der Eurozone den hohen Energiepreisen recht erfolgreich trotzt, ist die Inflationsrate im August auf 3,3 Prozent gesprungen. Alles deutet daher darauf hin, dass die Europäische Zentralbank (EZB) bei ihrem Treffen am 10. September den Einlagesatz erneut um 0,25 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent anheben wird.  
     
    Die Inflation wird aber weiterhin fast ausschließlich durch die gestiegenen Energiepreise getrieben, und diesen Angebotsschock kann die EZB nicht durch eine striktere Geldpolitik kurieren.  
     
    Darüber hinaus macht sich die EZB Sorgen um die sogenannten Zweitrundeneffekte, bei denen Unternehmen ihre gestiegenen Energiekosten an Kunden weitergeben oder Angestellte höhere Löhne als Inflationsausgleich fordern. Diese sind aber weiterhin kaum erkennbar.  
     
    Die EZB läuft daher Gefahr, ohne Not die Konjunktur der Eurozone mit höheren Zinsen abzuwürgen. Es bleibt daher zu hoffen, dass die Währungshüter aus Frankfurt es bei lediglich einer weiteren Leitzinsanhebung belassen werden. 




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    Telefon: 49 69 91 30 90 1194 | claudia.siedenbiedel@berenberg.com

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