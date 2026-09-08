Börsen Update
Börsen Update Europa - 08.09. - CH 20 schwach -1,11 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX bewegt sich bei 25.988,54 PKT und fällt um -0,06 %.
Top-Werte: Fresenius +3,47 %, Volkswagen (VW) Vz +2,95 %, Rheinmetall +2,19 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -4,32 %, Münchener Rück -1,81 %, Hannover Rueck -1,69 %
Der MDAX steht aktuell (13:59:33) bei 32.546,43 PKT und steigt um +0,37 %.
Top-Werte: Kion Group +6,26 %, Aurubis +4,20 %, Lanxess +3,22 %
Flop-Werte: SUESS MicroTec -4,29 %, AIXTRON -4,01 %, Salzgitter -3,35 %
Der TecDAX steht bei 4.038,30 PKT und verliert bisher -0,14 %.
Top-Werte: HENSOLDT +1,93 %, Sartorius Vz. +1,50 %, Deutsche Telekom +1,13 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -4,32 %, SUESS MicroTec -4,29 %, PVA TePla -4,15 %
Der Eurozone 50 steht bei 6.405,87 PKT und gewinnt bisher +0,16 %.
Top-Werte: Volkswagen (VW) Vz +2,95 %, Rheinmetall +2,19 %, BMW +2,10 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -4,32 %, Sanofi -1,94 %, Münchener Rück -1,81 %
Der AT 20 steht aktuell (13:59:13) bei 6.876,35 PKT und fällt um -0,50 %.
Top-Werte: Verbund Akt.(A) +1,75 %, EVN +1,73 %, STRABAG +1,36 %
Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -6,25 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -2,02 %
Der CH 20 steht aktuell (13:59:33) bei 14.117,65 PKT und fällt um -1,11 %.
Top-Werte: Nestle +2,37 %, Swisscom +1,93 %, ABB +1,41 %
Flop-Werte: Novartis -9,79 %, Swiss Re -1,32 %
Der FR 40 bewegt sich bei 8.315,76 PKT und steigt um +0,19 %.
Top-Werte: Kering +3,60 %, Carrefour +2,52 %, Renault +1,94 %
Flop-Werte: STMicroelectronics -2,30 %, Sanofi -1,94 %, Societe Generale -1,41 %
Der SE 30 bewegt sich bei 3.307,88 PKT und steigt um +0,51 %.
Top-Werte: Sandvik +3,02 %, SKF (B) +2,25 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +1,91 %
Flop-Werte: Nordea Bank Abp -1,31 %, Swedbank Shs(A) -1,29 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:21) bei 6.890,00 PKT und fällt um -0,43 %.
Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +5,04 %, Coca-Cola HBC +2,68 %, Allwyn +2,13 %
Flop-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,28 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,18 %, Hellenic Telecommunications Organizations -0,03 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.