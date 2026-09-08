Börsen Update Europa - 08.09. - CH 20 schwach -1,11 %

Der MDAX steht aktuell (13:59:33) bei 32.546,43 PKT und steigt um +0,37 %. Top-Werte: Kion Group +6,26 %, Aurubis +4,20 %, Lanxess +3,22 % Flop-Werte: SUESS MicroTec -4,29 %, AIXTRON -4,01 %, Salzgitter -3,35 %

Der DAX bewegt sich bei 25.988,54 PKT und fällt um -0,06 %. Top-Werte: Fresenius +3,47 %, Volkswagen (VW) Vz +2,95 %, Rheinmetall +2,19 % Flop-Werte: Infineon Technologies -4,32 %, Münchener Rück -1,81 %, Hannover Rueck -1,69 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht bei 4.038,30 PKT und verliert bisher -0,14 %.

Top-Werte: HENSOLDT +1,93 %, Sartorius Vz. +1,50 %, Deutsche Telekom +1,13 %

Flop-Werte: Infineon Technologies -4,32 %, SUESS MicroTec -4,29 %, PVA TePla -4,15 %

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Der Eurozone 50 steht bei 6.405,87 PKT und gewinnt bisher +0,16 %.

Top-Werte: Volkswagen (VW) Vz +2,95 %, Rheinmetall +2,19 %, BMW +2,10 %

Flop-Werte: Infineon Technologies -4,32 %, Sanofi -1,94 %, Münchener Rück -1,81 %

Der AT 20 steht aktuell (13:59:13) bei 6.876,35 PKT und fällt um -0,50 %.

Top-Werte: Verbund Akt.(A) +1,75 %, EVN +1,73 %, STRABAG +1,36 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -6,25 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -2,02 %

Der CH 20 steht aktuell (13:59:33) bei 14.117,65 PKT und fällt um -1,11 %.

Top-Werte: Nestle +2,37 %, Swisscom +1,93 %, ABB +1,41 %

Flop-Werte: Novartis -9,79 %, Swiss Re -1,32 %

Der FR 40 bewegt sich bei 8.315,76 PKT und steigt um +0,19 %.

Top-Werte: Kering +3,60 %, Carrefour +2,52 %, Renault +1,94 %

Flop-Werte: STMicroelectronics -2,30 %, Sanofi -1,94 %, Societe Generale -1,41 %

Der SE 30 bewegt sich bei 3.307,88 PKT und steigt um +0,51 %.

Top-Werte: Sandvik +3,02 %, SKF (B) +2,25 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +1,91 %

Flop-Werte: Nordea Bank Abp -1,31 %, Swedbank Shs(A) -1,29 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:21) bei 6.890,00 PKT und fällt um -0,43 %.

Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +5,04 %, Coca-Cola HBC +2,68 %, Allwyn +2,13 %

Flop-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,28 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,18 %, Hellenic Telecommunications Organizations -0,03 %