SUESS MicroTec Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 08.09.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die SUESS MicroTec Aktie. Mit einer Performance von -4,29 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die SUESS MicroTec Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +4,98 % wieder ab und notiert heute bei 73,10€. Was sollten Anleger jetzt beachten?

SÜSS MicroTec entwickelt Anlagen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (u.a. Mask-Aligner, Coater/Developer, Bonder). Fokus auf Advanced Packaging, MEMS und Compound-Semiconductors. Nischenplayer mit starker Technologieposition, v.a. in Lithografie und Waferbonding. Wichtige Wettbewerber: EV Group, Tokyo Electron, Canon. USP: Prozess-Know-how, Präzision, kundenspezifische Lösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die SUESS MicroTec Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -13,55 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um +5,41 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,14 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SUESS MicroTec +89,50 % gewonnen.

Zum Vergleich: Der MDAX notiert heute lediglich +0,37 % im Plus-Minus-Bereich. SUESS MicroTec entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

SUESS MicroTec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,41 % 1 Monat -11,14 % 3 Monate -13,55 % 1 Jahr +188,50 %

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

Stand: 08.09.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,39 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,13 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +0,62 %. ASML Holding notiert im Plus, mit +1,55 %.

Lohnt sich ein Investment in die SUESS MicroTec Aktie?

Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.