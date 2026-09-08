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    Sachsen-Anhalt

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    BSW will mit AfD sprechen - 'Keine Brandmauer'

    Für Sie zusammengefasst
    • BSW will auch mit der AfD über Projekte sprechen
    • Schulze schließt eine AfD-Koalition nicht aus
    • BSW zieht erstmals in Sachsen-Anhalts Landtag ein
    Sachsen-Anhalt - BSW will mit AfD sprechen - 'Keine Brandmauer'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    MAGDEBURG (dpa-AFX) - Nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat das BSW angekündigt, auch mit der AfD über eine Zusammenarbeit zu sprechen. "Für uns existiert keine Brandmauer. Wir werden mit allen Parteien sprechen", sagte der neugewählte Fraktionschef Thomas Schulze.

    Zum Abschneiden der AfD sagte er: "Wer weit über 40 Prozent bekommt, der ist der Wahlgewinner." Er fügte an: "Dazu noch mal auch von der Fraktion hier unseren Glückwunsch, auch unseren Glückwunsch an Herrn Siegmund." Gefragt, ob er eine Koalition mit der AfD ausdrücklich ausschließe, antwortete Schulze ausweichend. Er betonte: "Die jetzige Regierungskoalition ist abgewählt worden. Das muss man auch so hinnehmen und das ist eben auch, was wir Demokratie nennen."

    "Weder Abgrenzerei angebracht noch der Ruf nach Neuwahlen"

    Seine Stellvertreterin Claudia Wittig sagte: "Wir gehen nicht in Koalitionsverhandlungen, wir sprechen über Projekte." Man werde mit allen Parteien über die Positionen sprechen, die man für Sachsen-Anhalt wolle. "Eines der ersten Projekte wird die Frage nach den Energiepreisen sein."

    Mit dem demokratischen Ergebnis der Wahl müssten nun alle arbeiten, "ob es uns gefällt oder nicht", sagte Wittig. "Da ist also weder Abgrenzerei angebracht noch der Ruf nach Neuwahlen, der ja jetzt auch schon verschiedentlich gekommen ist."

    Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) ist zum ersten Mal in Sachsen-Anhalt in den Landtag eingezogen. Dadurch hat die AfD keine absolute Mehrheit. Die Regierungsbildung könnte kompliziert werden.

    Die vom Landesverfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestufte AfD könnte nur dann an die Macht gelangen, wenn sie Unterstützer findet. Sollte es drei Abgeordnete aus anderen Fraktionen geben, die für AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund stimmen, könnte er schon im ersten Wahlgang zum Ministerpräsidenten gewählt werden./toz/DP/jha







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