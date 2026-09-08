MAX Power stösst bei der dritten und vierten Bohrung beim Lawson-Projekt auf die bislang höchsten Werte für Natürlichen Wasserstoff – Entdeckung dehnt sich immer weiter aus

Die Bohrungen an der dritten Bohrstelle des Programms zur kommerziellen Validierung (Lawson 4) laufen derzeit und haben eine bedeutende Verwerfung oder einen Kanal durchquert, der Anzeichen für starke hydrothermale Aktivität und die Bildung von natürlichem Wasserstoff aufweist.

MAX Power hat seine genehmigten Landflächen für die Förderung von Natürlichem Wasserstoff in Saskatchewan um 25 % auf 2,5 Millionen Acres erweitert.

Video: The Time is Now

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Regina, SK – 9. September 2026 – Max Power Mining Corp. („Max Power“ oder das “Unternehmen”) (CSE: MAXX – WKN: A3DJYU – OTCQX: MAXXF) freut sich bekannt zu geben, dass im Rahmen der laufenden kommerziellen Validierungsbohrungen am Standort „Lawson Complex 1“ im südlichen Zentral-Saskatchewan mit der Fertigstellung der Bohrung Lawson #3 ein sehr großes natürliches Wasserstoffsystem erfolgreich trianguliert werden konnte. Unterdessen haben die laufenden Bohrungen bei Lawson 4 (mehr als 2 km westlich von Lawson 3 gelegen) das System weiter ausgedehnt und dabei zudem eine Verwerfung oder einen Kanal in der tiefsten Kruste des präkambrischen Grundgebirgskomplexes durchschnitten, der als bedeutend interpretiert wird. Die Bohrungen werden innerhalb eines stark zerklüfteten Netzwerks aus Gesteinen exotischer Terrane im Grundgebirgskomplex fortgesetzt.

Highlights

Lawson 4 durchstieß den tiefen Krustenbruch oder das Leitungssystem in einer Tiefe von 2.310,5 Metern, nachdem im Verlauf der Bohrung vom untersten Deadwood-Basal in einer Tiefe von etwa 2.300 Metern in den Grundgebirgskomplex hinein die bislang höchsten „Natural Hydrogen“-Messwerte bei Lawson verzeichnet worden waren;

Trotz intensiver Klüftung wurden die Bohrungen erfolgreich bis auf 2.332,2 Meter fortgesetzt (Stand: 7. September), wobei insgesamt 41,35 Meter Kern aus dem untersten „Deadwood“-Basal und dem präkambrischen Grundgebirgskomplex gewonnen wurden; eine weitere Kernbohrungsrunde ist im Gange;

Der Geologe vor Ort hat ein stark zerklüftetes/verwerfungsreiches gabbro-mafisch-ultramafisches Intrusivgestein mit reichhaltiger metallischer Mineralisierung festgestellt, und die Messwerte für natürlichen Wasserstoff bleiben weiterhin sehr hoch;

Weitere 29,7 Meter Kern wurden aus der basalen Interlake-Formation deutlich oberhalb des Grundgebirgskomplexes gewonnen, wo das Potenzial für ein separates Heliumsystem in einer Karbonatsequenz besteht, ähnlich wie bei Lawson 3;

Die Muttergesteine des Grundgebirgskomplexes in Lawson 4 (und Lawson 3) umfassen das von MAX Powers geologischem Team modellierte, wasserstoffreiche Exot-Terrane-Paket;

Angesichts der Entwicklungen sowohl bei Lawson 4 als auch bei Lawson 3 bereitet das technische und operative Team von MAX Power die bislang größte Step-out-Bohrung (Lawson 5) vor, um die Lawson-Entdeckung bis zum Rand der „Salzwand“ etwa 27 bis 31 km nordöstlich zu erweitern.

Steve Halabura, Chefgeowissenschaftler bei MAX Power, kommentierte: „Mit jedem Bohrloch, das wir durch den Alkaline-Komplex führen, wird es noch besser, und die in Lawson 4 angetroffene große Bruchzone ist ein weiterer Meilenstein für unser Verständnis dieses offensichtlich großen Systems für natürlichen Wasserstoff. Im Anschluss an Lawson 5, wo wir beabsichtigen, den Umfang dieser Entdeckung erheblich zu erweitern, wird die nächste Phase das Komplettierungsprogramm umfassen, in dessen Rahmen wir die Gaszusammensetzung, die Förderbarkeit und letztendlich das kommerzielle Potenzial des Lawson-Systems bewerten werden. Dies wird parallel zu intensivierten Explorationsbohrungen erfolgen, da wir eine Fülle vielversprechender Ziele innerhalb des Lawson-Projektgebiets (1.224 km²), des weiter gefassten Genesis-Trends und an anderen Standorten im Blick haben.“

Ran Narayanasamy, CEO von MAX Power, kommentierte: „Die laufenden Bohrungen zur kommerziellen Validierung tragen weiterhin dazu bei, die Risiken bei Lawson zu verringern, während wir ein unterirdisches System für natürlichen Wasserstoff ausbauen, dessen Ausdehnung in keiner Richtung bisher begrenzt wurde.

Damit stellt Saskatchewan erneut seine geologischen Stärken unter Beweis, da die für Uran und Kalipotash bekannte Provinz danach strebt, zum globalen Geburtsort der groß angelegten kommerziellen Nutzung von natürlichem Wasserstoff zu werden – der weltweit ersten neuen Primärenergiequelle seit einer Generation. Wir sehen weiteren Explorationsberichten in diesem Monat sowie weiteren Unternehmensentwicklungen im Zusammenhang mit den Fortschritten bei MAXX LEMI und anderen Initiativen mit Spannung entgegen.“

MAX Power erweitert seine Lizenzen für „Natural Hydrogen“

MAX Power hat seine lizenzierten Landbestände für „Natural Hydrogen“ in Saskatchewan um acht strategisch wichtige Grundstücke mit einer Fläche von 470.000 Acres bzw. 190.000 Hektar (Genesis, Rider 2 und Fox Valley) erweitert. Damit beläuft sich die gesamte lizenzierte Landfläche des Unternehmens auf ~2,5 Millionen Acres bzw. ~1 Million Hektar.

Abbildung 1: Bohrarbeiten am Bohrloch Lawson 3, Genesis-Trend (August 2026)

Warum dies für Investoren von Bedeutung ist

Lawson entwickelt sich zunehmend von einer Entdeckung natürlichen Wasserstoffs hin zu den potenziellen Umrissen eines weitaus größeren, miteinander verbundenen unterirdischen Systems. Mit jeder weiteren Bohrung stellt MAX Power fest, dass sich wichtige geologische Elemente zunehmend zusammenfügen: vielversprechende mafische und ultramafische Muttergesteine, intensive Alteration, umfangreiche Klüftungen, hydrothermale Aktivität, extrem hohe Messwerte für natürlichen Wasserstoff und nun zudem eine Struktur, die als bedeutende tiefe Krustenverwerfung oder -leitung interpretiert wird. In Kombination mit den durch Lawson 3 gewonnenen Triangulationsdaten und der weiteren Ausdehnung durch Lawson 4 stärken diese Beobachtungen das geologische Modell und erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass die einzelnen Bohrlöcher auf verschiedene Komponenten eines potenziell miteinander verbundenen Systems für natürlichen Wasserstoff stoßen. Um die tatsächliche Verbindung der Lagerstätten, den Durchfluss und die Wirtschaftlichkeit nachzuweisen, sind in naher Zukunft Fertigstellungsversuche erforderlich, doch die sich abzeichnende Struktur ist von großer Bedeutung.

Die nächste Frage betrifft den Umfang. Lawson 5 wird den bislang größten „Step-out“ des Unternehmens am Standort Lawson darstellen – etwa 27 bis 31 km nordöstlich, entlang der „Salt Wall“, um zu testen, wie weit sich diese Entdeckung erstrecken könnte. Unterdessen steigt die weltweite Nachfrage nach zuverlässiger Energie rasant an, da KI, Rechenzentren, fortschrittliche Fertigung und Elektrifizierung beispiellose Anforderungen an die Strominfrastruktur stellen. Sollte MAX Power letztendlich nachweisen können, dass Lawson ein großes, vernetztes und wirtschaftlich nutzbares natürliches Wasserstoffsystem beherbergt, könnte die Bedeutung weit über Saskatchewan hinausreichen. Natürlicher Wasserstoff könnte sich potenziell als eine weitere skalierbare Primärenergiequelle etablieren, die nicht künstlich hergestellt, sondern auf natürliche Weise im Erdinneren erzeugt wird und das Potenzial besitzt, eine saubere, zuverlässige Energieerzeugung in der Nähe des Verbrauchsortes zu ermöglichen. MAX Power geht die Fragen, die zur Überprüfung dieser Möglichkeit erforderlich sind, systematisch durch: Durch die Entdeckung wurde ein funktionsfähiges unterirdisches System für natürlichen Wasserstoff nachgewiesen; weitere Bohrungen dienen nun der Bestimmung der Architektur und des potenziellen Umfangs dieses Systems; und Tests an den Bohrlochabschlüssen werden die entscheidenden Fragen hinsichtlich der Vernetzung, der Förderbarkeit und der Wirtschaftlichkeit klären.

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Über MAX Power

MAX Power ist ein innovatives Unternehmen im Bereich der Mineral- und Energieexploration, dessen Schwerpunkt auf der Dekarbonisierung liegt. Die „Lawson Discovery“ des Unternehmens in der Nähe von Central Butte (Saskatchewan) stellt Kanadas erstes unterirdisches System mit natürlichem Wasserstoff dar, das durch Tiefbohrungen bestätigt und dessen Daten von drei unabhängigen Labors validiert wurden. MAX Power hat in ganz Saskatchewan eine dominante Landposition auf Distriktebene mit rund 2,5 Millionen Acres (~1 Million Hektar) an Genehmigungen aufgebaut, die erstklassige Explorationsgebiete abdecken, die vielversprechend für großvolumige Vorkommen von natürlichem Wasserstoff sind, und hat ein Folgebohrprogramm mit mehreren Bohrlöchern gestartet, um die Wirtschaftlichkeit des größeren Lawson-Komplexes zu bestätigen, der sich laut Interpretation über eine Fläche von 28 km² entlang des 475 km langen Genesis-Trends erstreckt. MAX Power hält zudem eine bedeutende Beteiligung an Homeland Critical Minerals, das nun das Willcox-Projekt in Arizona besitzt – eine Lithiumentdeckung, die Anfang 2024 von MAX Power bestätigt wurde. MAX Power bekennt sich zu verantwortungsvollen Explorations- und Erschließungspraktiken, bei denen Umweltschutz, eine sinnvolle Einbindung der lokalen Bevölkerung und eine starke Unternehmensführung im Vordergrund stehen.

Im Namen des Vorstands:

Ran Narayanasamy, CEO

MAX Power Mining Corp.

info@maxpowermining.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Chad Levesque

Ph: 1-306-981-4753

Email: chad@maxpowermining.com

Medienkontakt:

Sarah Mawji, Venture Strategies

Email: sarah@venturestrategies.com

Über diese Pressemitteilung:

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Die Max Power Mining Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,42 % und einem Kurs von 1,858EUR auf Tradegate (08. September 2026, 14:04 Uhr) gehandelt.

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