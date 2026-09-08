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    Turnaround-Kandidat?

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    Nach Crash: RBC sieht jetzt bei dieser Burger-Aktie 28 % Potenzial!

    Die Shake-Shack-Aktie hat sich seit ihrem Hoch mehr als halbiert. RBC setzt auf ein Comeback. Die Hintergründe.

    Turnaround-Kandidat? - Nach Crash: RBC sieht jetzt bei dieser Burger-Aktie 28 % Potenzial!
    Foto: Richard B. Levine - Sipa USA

    Mehr als 50 Prozent unter dem Hoch vom Juli 2025: Bei Shake Shack sieht RBC Capital Markets laut CNBC eine Chance auf die Wende. Die Bank nimmt die Aktie mit der Einstufung "Outperform" und einem Kursziel von 89 US-Dollar in ihre Beobachtung auf. Gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag bedeutet das ein Potenzial von 28 Prozent.

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    ISIN:US8190471016WKN:A14MVX
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    Analyst Logan Reich setzt auf Fortschritte im Marketing und in der Lieferkette, die bis mindestens 2027 Ergebnisse über den Markterwartungen ermöglichen könnten. Für 2027 erwartet RBC auf vergleichbarer Fläche ein Umsatzwachstum von 3,1 Prozent. Der Konsens liegt bei 2,2 Prozent.

    Auch der neue Finanzchef könnte hilfreich sein: Er schafft die Quartalsprognosen ab. Durch vorsichtigere Erwartungen könnte es dem Unternehmen leichter fallen, diese regelmäßig zu übertreffen.

    Ein möglicher Schlüssel zu besseren Margen liegt beim Rindfleisch. Wenn die Preise auch 2027 auf dem aktuellen Niveau unter den Hochs von Ende Juni bleiben, könnte die Teuerung bis zum zweiten Quartal 2027 auf null sinken oder sogar negativ werden. Reich erwartet für die Jahre 2027 und 2028 höhere Margen, vor allem dank niedrigerer Rindfleischpreise.

    Hinzu kommt die Bewertung: Der Unternehmenswert entspricht dem Elffachen des vom Markt für 2027 erwarteten EBITDA und liegt damit nahe historischen Bewertungstiefs. RBC setzt für sein Kursziel das 14,5-Fache an.

    Die Analysten sind allerdings geteilter Meinung: Laut LSEG empfehlen nur 15 von 28 Experten die Aktie zum Kauf. 13 raten zum Halten. 

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Shake Shack Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 60,00EUR auf Tradegate (08. September 2026, 13:21 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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