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    Duell: Shell vs. Repsol

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    Rolls-Royce: Kooperation | Novartis: Absturz | Scheinchentag mit Öl & Zucker

    Die Öl- und Zuckerpreise sind im August stark in die Höhe gezogen. An unserem Scheinchentag schauen wir darauf, wie sich Anleger in diesem Bereich gut aufstellen können. Wir stellen Ihnen 3 Derivate für das Depot vor.

    Duell: Shell vs. Repsol - Rolls-Royce: Kooperation | Novartis: Absturz | Scheinchentag mit Öl & Zucker
    Foto: wallstreetONLINE

    Scheinchentag in der wO Börsenlounge

    Wir gestalten den Dienstag neu in der Börsenlounge. Ab sofort gibt es mehr Salz in der Suppe. Wir stellen Ihnen am zweiten Tag der Woche immer mindestens zwei Derivate vor, die wir für besonders aussichtsreich halten. Zum Start gibt es einem Blick auf den Zuckermarkt, da der Preis zuletzt kräftig in die Höhe gezogen ist. Sollten Anleger noch Long gehen oder sich für die Shortseite entscheiden? Drei Aktien und zwei Derivate bieten Ihnen die Möglichkeit, sich optimal in diesem Bereich aufzustellen. 

    Endlos Turbo Long auf NYBOT Zucker (Sugar No. 11) Rolling Future - WKN: MM5PSS

    Hebel: 3,19

    Knockout: 0,12 USD

    Abstand zum Kockout: 30,87 % 

    Endlos Turbo Short auf NYBOT Zucker (Sugar No. 11) Rolling Future - WKN: MR735K

    Hebel: 3,20

    Knockout: 0,24 USD

    Abstand zum Kockout: 30,90 % 

    Novartis: Zu viel, ist zu viel!

    Nachdem der Schweizer Pharmakonzern bereits zu Wochenbeginn einen Rückschlag in der Entwicklungspipeline vermeldete, kommt Dienstag der nächste. Zu viel für die Anleger, sie schicken die Aktie fast zweistellig ins Minus. Bietet sich eine Chance?

     

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    Aktienduell: Shell vs. Repsol

    Die Ölpreise nähern sich wieder der Marke von 100 US-Dollar. Donald Trump versucht zwar wieder einzugreifen und die Preise kleinzureden, doch diesmal gelingt ihm das vorerst nicht. Die Sorgen, dass der USA-Iran-Konflikt noch länger dauert, überwiegen. Zudem schätzt Goldman Sachs, dass der Preis für das schwarze Gold auf 120 US-Dollar klettern kann. Welche Öl-Aktie profitiert von diesem Szenario am besten mit einem Scheinchen?

    Endlos Turbo Long auf Shell plc A KO-Barriere - WKN: MK6E7Q

    Hebel: 3,40

    Knockout: 28,90 € 

    Abstand zum Kockout: 29,24 % 

    Mit nur einem Klick zu Deinem Lieblingsthema - Viel Spaß beim Anschauen!

    Begrüßung

    Ölpreise bald wieder über 100 $?

    Themas des Tages – Zucker

    Zuckerpreis – Long oder Short

    Zucker-Aktien

    Rolls-Rocye: Kooperation mit ABB

    Novartis: Nächster Rückschlag schockt Anleger

    DAX: Weiter vorsichtig

    Infineon: Morgan Stanley stuft ab

    Bayer: Barclays stuft Aktie hoch

    DWS: Jefferies sieht Potenzial

    Depots: Leichter Rückschlag

    Aktienduell: Shell vs. Repsol

    Zuschauerfragen

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    Hinweis: Die Analysen stellt keine Anlageberatung dar, sondern dienen ausschließlich Informations- und Bildungszwecken. Jeder Anleger sollte eigene Recherchen durchführen und seine individuelle Risikobereitschaft berücksichtigen. Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Der Handel mit Finanzprodukten ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Historische Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

    Übrigens: Zu den Musterdepots der wO Börsenlounge geht es hier lang!

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge


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    Markus Weingran
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    Markus Weingran arbeitet seit über 20 Jahren als Kapitalmarkt-Stratege und Aktien-Experte. Besonders geprägt hat ihn in seiner Laufbahn die  langjährige Zusammenarbeit mit dem Finanzexperten Hans A. Bernecker: “Herr Bernecker versucht in jeder Börsenphase, das Beste für die Anleger rauszuholen”. Diese Einstellung hat er übernommen und gibt sein Wissen täglich an die Anleger weiter.

    Seine Trading-Tipps finden Sie in dem täglichen Youtube-Format "wallstreetONLINE Börsenlounge".

    Seine Watchlisten und Portfolios finden Sie auf seiner
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    Verfasst von Markus Weingran
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